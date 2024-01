शोएब मलिक पर मैच फिक्सिंग का आरोप, एक ही ओवर में फेंकी 3 नो बॉल... कॉन्ट्रेक्ट हुआ खत्म

नई दिल्लीः Shoaib Malik: पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक पर मैच फिक्सिंग का आरोप लगा है. इसके बाद बांग्लादेश प्रीमियर लीग में उनकी टीम ने उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया है. वह बीपीएल में फॉर्च्यून बारिशल की तरफ से खेल रहे थे. उन्होंने बीते 22 जनवरी को मीरपुर में खुलना टाइगर्स के खिलाफ मुकाबले में एक ही ओवर में तीन नो बॉल फेंकी. इसके बाद वह सोशल मीडिया पर क्रिकेट फैंस के निशाने पर आ गए.

एक ओवर में फेंकी तीन नो बॉल

दरअसल, बीपीएल फ्रेंचाइजी फॉर्च्यून बारिशल की ओर से खेलते हुए शोएब मलिक ने खुलना राइडर्स के खिलाफ एक ओवर में तीन नो बॉल फेंकी थी. इसके बाद से वह संदेह के घेरे में हैं. इस मैच में बल्लेबाजी करते हुए मलिक ने 6 बॉल में 5 रन बनाए थे. वहीं फॉर्च्यून बारिशल टीम के मालिक मिजानुर रहमान ने उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने की पुष्टि की है.

3 No Ball in a Row by @realshoaibmalik

RIP PAKISTAN CRICKET #ShoaibMalikMarriage #ShoaibMalik #PakistanCricket #SanaJaved #ad pic.twitter.com/PbjefKGSpd

— Muhammand Naseer (@IamNaseer08) January 22, 2024