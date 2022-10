T20 World Cup 2022: जानें कैसे देख सकते हैं फ्री में लाइव मैच, भारतीय समय के हिसाब से शेड्यूल, वेन्यू और हर बात

T20 World Cup 2022 - All you need to know: ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी में खेले जा रहे टी20 विश्वकप के 8वें एडिशन का आगाज हो गया है और इस बार खिताब की भिड़ंत के लिये 16 टीमें हिस्सा लेने पहुंची है. आईसीसी ने लगभग 3 साल बाद वैश्विक क्रिकेट में खिलाड़ियों को राहत भरी खबर देते हुए फैसला सुनाया है कि अगर टूर्नामेंट के दौरान खिलाड़ी कोरोना संक्रमित हो जाता है तो उसके हिस्सा लेने या नहीं लेने का फैसला पूरी तरह से टीम के मेडिकल स्टाफ पर निर्भर रहेगा. इसको लेकर खिलाड़ियों को आइसोलेशन में भी जाने की जरूरत नहीं है. ऐसे में खिलाड़ियों को सिर्फ अपने कमरे तक बंद रहने पर मजबूर नहीं होना पड़ेगा.

वहीं पर टूर्नामेंट के पहले दिन ही नामिबिया की टीम ने बड़ा उलटफेर करते हुए श्रीलंका की टीम को 55 रनों से हरा दिया, जिसके बाद वेस्टइंडीज और श्रीलंका की टीम के भारतीय ग्रुप में क्वालिफाई करने के मौके बढ़ गये हैं. इस वैश्विक टूर्नामेंट से जुड़ी हर जानकारी आप यहां पर देख सकते हैं.