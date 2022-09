कबड्डी खिलाडियों को शौचालय में खाना देने का वीडियो वायरल, खेल अधिकारी निलंबित

Trending Video of Kabaddi players: सहारनपुर जिले में लड़कियों की सब-जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता में खिलाडि़यों को शौचालय में रखकर खाना खिलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने ढिलाई बरतने के आरोप में जिला खेल अधिकारी को निलंबित कर दिया है. इस मामले पर कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने राज्‍य की योगी आदित्‍यनाथ सरकार की आलोचना की है. सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा के पीलीभीत सांसद वरुण गांधी ने ट्वीट कर पूछा है कि क्या भारतीय खेलों से राजनेताओं और उनके प्रतिनिधियों को बाहर कर देना चाहिए.

मामला सामने आने पर अधिकारी को किया गया निलंबित

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इस घटना पर कटाक्ष करते हुए पूछा कि अगर खिलाड़ियों से इस तरह का बर्ताव किया जाता है तो वे ओलंपिक में स्वर्ण पदक कैसे जीत सकते हैं. अपर मुख्य सचिव (खेल) नवनीत सहगल ने मंगलवार को बताया कि सहारनपुर के जिला खेल अधिकारी अनिमेष सक्सेना को सोमवार को निलंबित कर दिया गया है .

सहगल ने बताया,''जनपद के क्षेत्रीय क्रीडा अधिकारी (आरएसओ) अनिमेष सक्सेना को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. पूरे प्रकरण की जांच जिलाधिकारी सहारनपुर को सौंपी गई है. उन्‍होंने बताया कि खाना बनाने व खिलाड़ियों को उपलब्ध कराने वाले ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करते हुए भविष्य में काम न देने की संख्त चेतावनी दी गई है. साथ ही क्षेत्रीय क्रीडा अधिकारी के अधीनस्थ इस कार्यक्रम में खाना परोसने का कार्य करने वाले विभागीय कर्मियों को विशेष प्रतिकूल प्रविष्ट देने के निर्देश निदेशक खेल को दिए गये हैं.

अधिकारियों को मिली सख्त चेतावनी

इसके अतिरिक्त उन्होंने प्रदेश के सभी क्षेत्रीय क्रीडा अधिकारियां को सख्त चेतावनी दी है कि खिलाड़ियों को सुविधा देने में किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी. सहारनपुर के डॉ भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में 16 से 19 सितंबर तक लड़कियों की सब-जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें राज्य के 16 संभागों की 300 से अधिक लड़कियों ने भाग लिया था. जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने मंगलवार को कहा कि अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त और राजस्व) रजनीश कुमार मिश्रा को घटना की जांच करने के लिए कहा गया है और वह तीन दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे.

सिंह ने कहा, ‘खिलाड़ियों को जो दोपहर का खाना परोसा गया वह अधपका था और खिलाड़ियों को पर्याप्त खाना नहीं मिल पाया. इसके अलावा चावल और पूड़़ी को शौचालय में रखा गया था और उससे बदबू आ रही थी. यह भी पता चला कि खाना स्विमिंग पूल परिसर में पकाया गया था और 300 से अधिक लोगों के लिए भोजन तैयार करने के लिए केवल दो रसोइये लगे हुए थे.'

खाना बनाने के बाद शौचालय में रखा गया था

जिलाधिकारी ने बताया कि भोजन तैयार करने के बाद उसे शौचालय में रखा गया था और यहीं से खिलाड़ियों ने खाना लिया. सिंह ने जांच दल को खिलाड़ियों से बात करने, वीडियो क्लिपिंग प्राप्त करने और रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है.

उन्होंने कहा, 'जिला खेल अधिकारी ने इस राज्य स्तरीय टूर्नामेंट के बारे में प्रशासन को कोई जानकारी नहीं दी थी. अगर प्रशासन को आयोजन की सूचना दी जाती तो वह अपने स्तर पर प्रतियोगिता पर विशेष ध्यान देता.'

इस बीच, निलंबित किये गए जिला खेल अधिकारी अनिमेष सक्सेना ने टेलीफोन पर को बताया, 'मैंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को पहले ही बता दिया है कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में जो भोजन दिखाया जा रहा है वह 15 सितंबर को बना सड़ा हुआ भोजन था. मैंने रसोइयों को उसे हटाने को कहा था मगर उन लोगों ने उस भोजन को स्विमिंग पूल के चेंजिंग रूम में रख दिया.'

खिलाड़ियों ने नहीं की कभी कोई शिकायत

उन्होंने बताया कि खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों ने भोजन के बारे में कभी कोई शिकायत नहीं की और वह खुद को मिले भोजन से संतुष्ट थे.

विपक्ष के नेताओं ने मामले पर सरकार को घेरा

वरुण गांधी ने ट्वीट किया, ‘लगातार इस तरह का अपमानजनक बर्ताव हमारे देश के लिए शर्मनाक है. क्या भारतीय खेलों से राजनीति, राजनेताओं और उनके प्रशासनिक प्रतिनिधियों को बाहर कर देना चाहिए.’

दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ट्वीट किया, ‘अगर अपने खिलाड़ियों के साथ इस तरह का बर्ताव करते हैं तो भारत ओलंपिक स्वर्ण पदक कैसे जीत सकता है? भारत खेलों में नंबर एक कैसे बनेगा?’

राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष राज्यसभा सदस्य जयंत चौधरी ने एक ट्वीट कर इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की. उन्होंने कहा "खिलाड़ियों का घोर अपमान है ये! लगता है सत्ता भोगने वालों को सिर्फ़ अपनी सुविधा दिखती है, बाक़ी सब आत्मनिर्भर बनें!"

कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा ने भी इस मसले पर एक ट्वीट कर कहा "सरकार खिलाड़ियों को उच्च कोटि की सुविधा देने के बड़े-बड़े दावे करती है परंतु धरातल की सच्चाई अत्यंत चिंताजनक व शर्मनाक है. सहारनपुर में कबड्डी खिलाड़ियों को टॉयलेट में घटिया गुणवत्ता वाला खाना परोसे जाने की घटना निंदनीय है. यह देश के गौरव व खेल जगत के साथ घोर अपमान है."

तेलंगाना राष्ट्र समिति के सोशल मीडिया संयोजक भाई सतीश रेड्डी ने एक ट्वीट में कहा "उत्तर प्रदेश में कबड्डी खिलाड़ियों को शौचालय में रखा भोजन परोसा गया. क्या भाजपा इसी तरह खिलाड़ियों का सम्मान करती है? शर्मनाक."

