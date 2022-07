CWG 2022: कौन हैं गुरुराजा पुजारी जिन्होंने भारत को दिलाया दूसरा मेडल

CWG 2022 Gururaja Poojary: कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए शनिवार का दिन ऐतिहासिक साबित हुआ. इस दिन भारत को गुरुराजा पुजारी ने वेटलिफ्टिंग में ही दूसरा मेडल जीता. बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों की भारोत्तोलन स्पर्धा के पुरूष 61 किग्रा वर्ग में कांस्य पदक जीता.

गुरुराजा ने 2018 के गोल्ड कोस्ट खेलों में भी मेडल जीता था. तब उन्हें सिल्वर मेडल मिला लेकिन इस बार कांस्य से ही संतोष करना पड़ा.

Team India wins its second Medal. Congratulations Gururaja Poojary on winning weightlifti the 61 KG category. #Ekindiateamindia #B2022 pic.twitter.com/SIWhkyINyQ

— Team India (@WeAreTeamIndia) July 30, 2022