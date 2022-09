AIFF Election: जानिए कौन हैं कल्याण चौबे जिनके कंधों पर होगा भारतीय फुटबॉल का भविष्य

Who is Kalyan Chaubey AIFF New President: कल्याण चौबे ने अध्यक्ष पद के चुनाव में पूर्व दिग्गज फुटबॉलर बाइचुंग भूटिया को हराया. मोहन बागान और ईस्ट बंगाल के पूर्व गोलकीपर 45 वर्षीय चौबे ने 33-1 से जीत दर्ज की.