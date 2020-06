अफगानिस्तान में कट्टरपंथी आतंकियों ने किया सिख नेता का अपहरण

नई दिल्लीः लगातार आतंकी घटनाओं, बम धमाकों और हिंसात्मक अपराधों से दहल रहे अफगानिस्तान में एक और बड़ी घटना सामने आई है. अफगानिस्तान के पकतिया प्रांत में आतंकियों ने सिख समुदाय के एक नेता का अपहरण कर लिया है. आतंकी लगातार धार्मिक आधार पर उत्पीड़न करते आ रहे हैं.

इस मामले में सरकार ने कहा है कि अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अफगान अधिकारियों के संपर्क में सरकार है.

भारतीय विदेश मंत्रालय ने निंदा की

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने इस पर चिंता जताई है. उन्होंने कहा कि अपने बाहरी समर्थकों के इशारे पर आतंकवादियों द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय का उत्पीड़न गंभीर चिंता का विषय है. उन्होंने पकतिया में समुदाय के एक नेता के अपहरण पर मीडिया के एक सवाल के जवाब में कहा,

"हम आतंकवादियों द्वारा अफगानिस्तान के हिंदू और सिख समुदाय के नेता नेदान सिंह के अपहरण की कड़ी निंदा करते हैं."

