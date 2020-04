कोरोना 'काल' में विश्व का नेतृत्व कर रहे हैं वर्ल्ड लीडर मोदी

नई दिल्ली: जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की ही पहल पर सबसे पहले G-20 देशों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए Virtual सम्मेलन हुआ, जिस तरह से पीएम मोदी ने सार्क देशों के साथ बैठक की और अब कोरोना के इलाज में अहम भूमिका निभा रही दवा हाइड्रो क्लोरो क्वीन को लेकर जिस तरह भारत ने अपनी दुनिया में अपनी भूमिका निभाई है उस पर दुनिया के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है. अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप हों या फिर ब्रिटने के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन हों या फिर ब्राजील के राष्ट्रपति, सभी ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है. अब इजरायल के प्रधानमंत्री ने भी पीएम मोदी को शुक्रिया कहा है.

पूरा विश्व इस मुश्किल वक्त में कोरोना नाम की महामारी से परेशान है. इस हालात कई देशों के लिए भारत संकटमोचक बन कर सामने आया है. हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन (HCQ) के लिए पहले अमेरिका फिर ब्राजील और अब इजरायल ने भी भारत को धन्यवाद कहा है. इजरायल ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की. जिसके बाद भारतीय PM ने भी इजरायल को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया.

इजरायल के पीएम के ट्विटर हैंडल से ये संदेश साझा किया गया. बेंजामिन नेतन्याहू ने इस ट्वीट में लिखा, 'भारत के पीएम नरेंद्र मोदी का हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन (HCQ) भेजने के लिए आभार. इजरायल के हर नागरिक आपका शुक्रिया अदा करता है.'

इजरायल के प्रधानमंत्री के ट्वीट का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, "हम सब मिलकर इस महामारी से लड़ेंगे. भारत अपने दोस्तों की मदद के लिए हर संभव कोशिश करेगा. इजरायल के लोगों की सलामती और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं."

We have to jointly fight this pandemic.

India is ready to do whatever is possible to help our friends.

Praying for the well-being and good health of the people of Israel. @netanyahu https://t.co/jChdGbMnfH

