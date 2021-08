Bigg Boss OTT: निशांत से झगड़े के दौरान Akshara Singh का चढ़ा पारा, बोलीं-बीच से फाड़ देंगे

नई दिल्ली : बिग बॉस ओटीटी (Bigg Boss OTT) में पहले दिन से ही हंगामा मचा है. शमिता शेट्टी के बाद अब भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह (Akshara Singh) का पारा चढ़ गया. इस दौरान घर में मौजूद बाकी सदस्यों ने Akshara को शांत करने की कोशिश की, लेकिन वो शांत नहीं हुईं. यहां तक उन्होंने यह तक कह दिया कि मेरा बाप कोई नहीं है यहां. मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, कोई नहीं बताएगा.

अक्षरा सिंह और प्रतीक सहजपाल (Pratik Sehajpal) इस हफ्ते घर के कैप्टन बने हैं. 12 अगस्त को 'बिग बॉस ओटीटी' की लाइव फीड के मुताबिक, कैप्टन होने के नाते अक्षरा, उर्फी जावेद (Urfi Javed) को कुछ काम के बारे में बता रही थीं, तभी निशांत भट्ट (Nishant Bhatt) ने कुछ ऐसा कह दिया कि अक्षरा आग बबूला हो गईं.

अक्षरा सिंह कहती हैं कि चार दिन के आए हैं सब. आपने अपना नाम बनाया है तो मैंने भी अपना नाम काम करके बनाया है. सब क्या मुझे सुनाएंगे? सड़क छाप समझा है. पहले दिन से सब मुझ पर चढ़ रहे हैं. सिर पर चढ़ोगे क्या? अभी माथा खराब है मेरा. मेरा बीपी बढ़ा है. हाथ पैर कांप रहे हैं. आप सब दूर जाओ. हम भी दोस्ती मेनटेन कर रहे हैं. कोई भी मेरे सिर पर चढ़कर बात नहीं कर सकता.

Live from the house! #AksharaSingh ka hua zabardast outburst sabhi gharwalo pe. Was she right or is she overreacting?

Dekhiye unka gussa live on the #BiggBossOTT live channel only on #VootSelect!#ItnaOTT #BiggBossOTTVootSelect #BBOTT #BBOtt24x7 pic.twitter.com/voNMTXsKmU

— Voot Select (@VootSelect) August 12, 2021