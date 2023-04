Parkash Singh Badal Cremation News: पंच तत्व में विलीन हुए प्रकाश सिंह बादल, परिवार में शोक की लहर

Parkash Singh Badal Cremation, Funeral and Last Rites News in Hindi: पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के संरक्षक प्रकाश सिंह बादल आज यानी गुरूवार को अपने गांव बादल में पंच तत्व में विलीन हुए. उनके अंतिम संस्कार दौरान कई राजनीतिक लीडर मौजूद थे.

इस दौरान प्रकाश सिंह बादल को राजकीय सम्मान दिया गया. बता दें कि 30 गार्ड मौजूद थे जिन्होंने 3-3 राउंड की फायरिंग की.

अंतिम संस्कार से पहले अंतिम दर्शन के दौरान प्रकाश सिंह बादल के सुपुत्र और शिरोमणि अकाली दाल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल और उनकी पत्नी हरसिमरत कौर बादल रोते हुए दिखाई दिए.

बता दें कि अंतिम दर्शन के लिए आज यानी गुरूवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी बादल गांव पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने प्रकाश सिंह बादल को श्रद्धांजलि भी भेंट की.

इस दौरान कई लोगों ने प्रकाश सिंह बादल के निधन को एक युग का अंत तक बताया. इतना ही नहीं, प्रकाश सिंह बादल के निधन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चंडीगढ़ पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि दी.

पांच बार पंजाब के मुख्यमंत्री रहे प्रकाश सिंह बादल की मौत के बाद पूरे पंजाब में शोक का माहौल है. इतना ही नहीं बल्कि बादल गांव में अधिकतर घरों में चूल्हा तक नहीं जलाया गया था.

प्रकाश सिंह बादल के निधन के बाद मनजिंदर सिंह सिरसा द्वारा एक ट्वीट किया गया था जो कि लोगों के दिलों को छू गया. उन्होंने कहा था कि "पिता जैसी शख्सियत। हर पंजाबी के लिए। वह शख्स जिसने पंजाब में शांति और समृद्धि के लिए लड़ाई लड़ी। अविस्मरणीय। बेजोड़। प्रकाश सिंह बादल जी। वाहेगुरु उनकी आत्मा को शांति दे।"

