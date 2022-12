Tunisha Sharma Death News: ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤੁਨੀਸ਼ਾ ਦੀ ਆਖਰੀ 'ਚਿੱਠੀ', ਜਾਣੋ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ

Tunisha Sharma Suicide Death Case News: ਟੀਵੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਤੁਨੀਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਏ ਦਿਨ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 24 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਤੁਨਿਸ਼ਾ ਵੱਲੋਂ ਸੋਨੀ ਸਬ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ 'ਅਲੀ ਬਾਬਾ ਦਾਸਤਾਨ ਏ ਕਾਬੁਲ' ਦੇ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਫ਼ਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਤੁਨਿਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਸਦੇ ਕੋ-ਸਟਾਰ ਸ਼ੀਜ਼ਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਕਅੱਪ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੀਜਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੁਝ news ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ Tunisha Sharma Death Case ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਤੁਨੀਸ਼ਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨੋਟ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵਲਿਵ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਸੰਬੰਧੀ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੁਨੀਸ਼ਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੱਤਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿ-ਕਲਾਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਸ਼ੀਜ਼ਾਨ ਖਾਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Chandigarh Coronavirus Updates: ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਦਸਤਕ

ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ, "ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹਿ-ਅਦਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਦਿਲ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਸ਼ੀਜਾਨ ਅਤੇ ਤੁਨੀਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸਨ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬ੍ਰੇਕਅੱਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਨੀਸ਼ਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਆਈਫੋਨ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕ੍ਰੈਚ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਡਾਟਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਾਜ਼ ਖੁੱਲਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ, ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਾਈ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ!

(For more news related to Tunisha Sharma Suicide Death Case, stay tuned to Zee PHH)