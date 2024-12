Avadh Ojha की सियासत में एंट्री, आम आदमी पार्टी में हुए शामिल

Avadh Ojha joined Aam Aadmi: जानें मानें टीचर और मोटिवेशनल स्पीकर अवध ओझा ने सियासत में एंट्री कर ली है.. वह आज आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं. ओझा ने पार्टी कार्यालय में मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी का दामन थामा. इस दौरान उन्होंने शिक्षा के लिए काम करने की बात कही. माना जा रहा है कि आने वाले विधानसभा में अवध ओझा चुनावी मैदान में दिखा दे सकते हैं.

आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के बाद अवध ओझा ने कहा कि वह अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने उन्हें राजनीति में आकर शिक्षा के लिए काम करने का मौका दिया.

ओझा कहते हैं कि शिक्षा एक ऐसा ज़रिया है जो परिवार, समाज और नेशन की आत्मा है. इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर उन्हें सियासत और राजनीति में किसी को चुनना पड़े तो वह शिक्षा को ही चनेंगे. उन्होंने कहा राजनीति में आकर एजुकेशन डेवलपमेंट उनका सबसे पहला उद्देश्य है.

#WATCH | On joining the Aam Aadmi Party, Awadh Ojha says "I thank Arvind Kejriwal and Manish Sisodia for giving me the opportunity to work for education by joining politics. Education is such a medium which is the soul of the family, society and nation. Today, at the beginning of… https://t.co/LFS9130A1W pic.twitter.com/64qVJTmDcZ

— ANI (@ANI) December 2, 2024