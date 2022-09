यूं किसी का आशियाना उजड़ता देख, आपको तरक्की से हो जाएगी नफरत! देखें, Video

यूं किसी का आशियाना उजड़ता देख, आपको तरक्की से हो जाएगी नफरत! देखें, Video

Birds were killed due to cutting of trees: यह वीडियो केरला के मलप्पुरम जिले के थिरुरंगडी के वीके पाडी का है, जहां भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने सड़क निर्माण के लिए पेड़ों की कटाई कर रहा है.