Andhra Pradesh Lok Sabha Election Winners Candidate FULL List 2024: Full List SOON

Andhra Pradesh Lok Sabha elections 2024: Voting concluded in Andhra Pradesh on 13th May 2024. The state has 25 seats which are being contested. The ECI will be releasing the results for the Lok Sabha elections and the list of the winning and losing candidates in Andhra Pradesh on June 4. The result of the election will be announced starting at 8am. Votes counting will be done collectively across the country revealing the parliamentary representatives of Andhra Pradesh along with other states.

Check The List Of Candidates Below

S.No. Candidate Name Constituency Party Winner/Loser Vote Margin 1 Rapaka Vara Prasad Rao Amalapuram Andhra Pradesh YSRCP TBD TBD 2 Ganti Harish Madhur Amalapuram Andhra Pradesh TDP TBD TBD 3 Janga Gowtham Amalapuram Andhra Pradesh INC TBD TBD 4 CM Ramesh Anakapalli Andhra Pradesh BJP TBD TBD 5 Vegi Venkatesh Anakapalli Andhra Pradesh INC TBD TBD 6 Budi Muthyala Naidu Anakapalli Andhra Pradesh YSRCP TBD TBD 7 Malagundula Sankara Narayana Anantapur Andhra Pradesh YSRCP TBD TBD 8 Ambica Lakshminarayana Anantapur Andhra Pradesh TDP TBD TBD 9 Mallikarjun Vajjala Anantapur Andhra Pradesh INC TBD TBD 10 Kothapalli Geetha Aruku Andhra Pradesh BJP TBD TBD 11 Appalanasara Pachipenta Aruku Andhra Pradesh CPIM TBD TBD 12 Chetti Tanuja Rani Aruku Andhra Pradesh YSRCP TBD TBD 13 Pachipenta Appalanarasa Aruku Andhra Pradesh CPIM TBD TBD 14 Nandigam Suresh Babu Bapatla Andhra Pradesh YSRCP TBD TBD 15 T.Krishna Prasad Bapatla Andhra Pradesh TDP TBD TBD 16 J D Salim Bapatla Andhra Pradesh INC TBD TBD 17 Daggumalla Prasad Rao Chittoor Andhra Pradesh TDP TBD TBD 18 M. Jagapathi Chittoor Andhra Pradesh INC TBD TBD 19 N Redappa Chittoor Andhra Pradesh YSRCP TBD TBD 20 Putta Mahesh Yadav Eluru Andhra Pradesh TDP TBD TBD 21 Kavuri Lavanya Eluru Andhra Pradesh INC TBD TBD 22 Karumuri Sunil Kumar Yadav Eluru Andhra Pradesh YSRCP TBD TBD 23 Pemmasani Chandrasekhar Guntur Andhra Pradesh TDP TBD TBD 24 Jangala Ajay Kumar Guntur Andhra Pradesh CPI TBD TBD 25 Kilari Venkata Rosaiah Guntur Andhra Pradesh YSRCP TBD TBD 26 Samad Shaheen Hindupur Andhra Pradesh INC TBD TBD 27 Joladarasi Santha Hindupur Andhra Pradesh YSRCP TBD TBD 28 B.K. Parthasaradhi Hindupur Andhra Pradesh TDP TBD TBD 29 Chidipiralla Bhupesh Reddy Kadapa Andhra Pradesh TDP TBD TBD 30 Smt. YS Sharmila Reddy Kadapa Andhra Pradesh INC TBD TBD 31 YS Avinash Reddy Kadapa Andhra Pradesh YSRCP TBD TBD 32 Tangella Uday Srinivas Kakinada Andhra Pradesh JSP TBD TBD 33 MM Pallam Raju Kakinada Andhra Pradesh INC TBD TBD 34 Chalamalasetty Sunil Kakinada Andhra Pradesh YSRCP TBD TBD 35 Basthipati Nagaraju Kurnool Andhra Pradesh TDP TBD TBD 36 PG Ram Pullaiah Yadav Kurnool Andhra Pradesh INC TBD TBD 37 BY Ramaiah Kurnool Andhra Pradesh YSRCP TBD TBD 38 Dr. Simhadri Chandrasekhara Rao Machilipatnam Andhra Pradesh YSRCP TBD TBD 39 Vallabhaneni Balashowry Machilipatnam Andhra Pradesh BJP TBD TBD 40 Gollu Krishna Machilipatnam Andhra Pradesh INC TBD TBD 41 Byreddy Shabari Nandyal Andhra Pradesh TDP TBD TBD 42 Lakshmi Narasimha Yadav Nandyal Andhra Pradesh INC TBD TBD 43 Pocha Brahmananda Reddy Nandyal Andhra Pradesh YSRCP TBD TBD 44 Lavu Krishnadevarayulu Narasaraopet Andhra Pradesh TDP TBD TBD 45 Garnepudi Alexander Sudhakar Narasaraopet Andhra Pradesh INC TBD TBD 46 Dr Poluboina Anil Kumar Yadav Narasaraopet Andhra Pradesh YSRCP TBD TBD 47 Bupathiraju Srinivas Varma Narsapuram Andhra Pradesh BJP TBD TBD 48 Korlapati Brahmananda Rao Naidu Narsapuram Andhra Pradesh INC TBD TBD 49 Guduri Uma Bala Narsapuram Andhra Pradesh YSRCP TBD TBD 50 Vemireddy Prabhakar Reddy Nellore Andhra Pradesh TDP TBD TBD 51 Koppula Raju Nellore Andhra Pradesh INC TBD TBD 52 Venumbaka Vijaya Sai Reddy Nellore Andhra Pradesh YSRCP TBD TBD 53 Eda Sudhakar Reddy Ongole Andhra Pradesh INC TBD TBD 54 Chevireddy Bhaskar Reddy Ongole Andhra Pradesh YSRCP TBD TBD 55 Magunta Srinivasulu Reddy Ongole Andhra Pradesh TDP TBD TBD 56 Gidugu Rudra Raju Rajahmundry Andhra Pradesh INC TBD TBD 57 Dr Guduri Srinivasulu Rajahmundry Andhra Pradesh YSRCP TBD TBD 58 D Purandareshwari Rajahmundry Andhra Pradesh BJP TBD TBD 59 SK Basheed Rajampet Andhra Pradesh INC TBD TBD 60 Peddireddy Venkata Midhun Reddy Rajampet Andhra Pradesh YSRCP TBD TBD 61 N Kiran Kumar Reddy Rajampet Andhra Pradesh BJP TBD TBD 62 Kinjarapu Rammohan naidu Srikakulam Andhra Pradesh TDP TBD TBD 63 Dr. Parameswara Rao Srikakulam Andhra Pradesh INC TBD TBD 64 Perada Tilak Srikakulam Andhra Pradesh YSRCP TBD TBD 65 Maddila Gurumurthy Tirupati Andhra Pradesh YSRCP TBD TBD 66 Varaprasad Rao Tirupati Andhra Pradesh BJP TBD TBD 67 Dr. Chinta Mohan Tirupati Andhra Pradesh INC TBD TBD 68 Valluru Bhargav Vijayawada Andhra Pradesh INC TBD TBD 69 Kesineni Srinivas (Nani) Vijayawada Andhra Pradesh YSRCP TBD TBD 70 Kesineni Shivanath (Chinni) Vijayawada Andhra Pradesh TDP TBD TBD 71 Pulusu Sathyanarayana Reddy Visakhapatnam Andhra Pradesh INC TBD TBD 72 Dr Botsa Jhansi Laxmi Visakhapatnam Andhra Pradesh YSRCP TBD TBD 73 Mathkumilli Bharath Visakhapatnam Andhra Pradesh TDP TBD TBD 74 Bellana Chandra Sekhar Vizianagaram Andhra Pradesh YSRCP TBD TBD 75 Kalisetti Appalanaidu Vizianagaram Andhra Pradesh TDP TBD TBD 76 Bobbili Srinu Vizianagaram Andhra Pradesh INC TBD TBD

The key parties contesting the elections from Andhra Pradesh include BJP, INC, TDP and YSRCP.