Full merit list of UPSC National Defence Academy, Naval Academy Exam 2018

The Union Public Service Commission has released the merit list of 520 candidates who have qualified on the basis of the results of the written examination on 9 September 2018 and the subsequent interviews held by the Services Selection Board of the Ministry of Defence. The exam was held for admission to the Army, Navy and Air Force wings of National Defence Academy for the 142nd Course and Naval Academy for the 104th Indian Naval Academy Course (INAC) commencing from 2 July 2019.

The detailed information regarding the date of commencement of the above courses is available on the official website of Ministry of Defence joinindianarmy.nic.in, nausena‐bharti.nic.in and careerairforce.nic.in.

Here is the list:

S.NO. ROLL NO N.D.A. & N.A.(II) EXAMINATION, 2018NAME 1 1409977 SPARSH KANKANE 2 1408878 ABHIMANYU SINGH 3 1303164 OM GUPTA 4 3519536 GOVIND GUPTA 5 1400630 TANMAY MALIK 6 1301564 ATHARVA SUBHASH SURVE 7 1702105 GOVIND PATHANIA 8 3501745 DEVESH KUMAR CHAUDHARY 9 3510263 GURKARAN SINGH 10 816997 VAIBHAV SHARMA 11 3519567 KUSHAL SHARMA 12 3510157 SHIVAM KANHAIYA 13 1409820 SAMPAT KRUNAL KEYUR 14 1403981 MULA ADHIJA VENKATESH 15 1408893 SUBRATA SAHA 16 5402684 SUDHANSHU KHARI 17 1302251 YASHWANT NAGARE 18 509272 RAMKRISHNA BHAT 19 1303185 PRATHAMESH CHAWANDAS INGALE 20 1201552 VIGNESH ANAND 21 900788 NABARUN PAUL 22 816956 RISHU RAJ 23 4101269 NIRAJ KUMAR 24 4107441 SUDERSAN CHHETRI 25 3904870 P GOYANK PRIYAMSHU REDDY 26 1400424 NARENDRA SHEKHAR AZAD 27 1701741 ANURAG KANAV 28 1406345 SHASHWAT SHARMA 29 303351 RAHUL KARKI 30 5103269 SADI HARSH VARDHAN REDDY 31 840549 R ANIKETH LOGANATHAN 32 1503669 HIMANSHU KUMAR BALDIHAR 33 1702151 PARVARISH DEV RANTA 34 2605671 ANIKET SHUKLA 35 845967 SHUBHASHISH BHATT 36 1122778 SACHIN YADAV 37 519015 KAKAD AKASH VILAS 38 843381 ANSHUMAAN SINGH 39 3501563 MANRAJ SINGH SAHNI 40 5406361 ASHMIK GAUR 41 3502901 MANAV BASRA 42 1403870 VS VAISHAAL KRISHNA 43 1510881 VIKASH KUMAR 44 304805 VISHAL DUBEY 45 1702503 MRIDUL MANHAS 46 2603459 ABHISHEK SINGH 47 3512571 MANJOT SINGH 48 3517706 SIDAK PREET SINGH 49 1700368 NAMAN MEHTA 50 2400748 ASHISH GAUR 51 1409945 ANKUR SHARMA 52 3510526 AKSHAY WAKHARE 53 1501979 VIJAY KUMAR 54 3505899 RAHUL VERMA 55 302523 NIKHIL TYAGI 56 1702500 AMAN KUMAR DEVANSHU 57 1009420 CHAITENYE GUPTA 58 808708 MANJEET 59 3506725 AKASHDEEP KALIA 60 1700519 TANUJ TRIPATHI 61 216787 ALANKAR SINGH BAGHEL 62 834017 DEEPAK SHARMA 63 1702015 PIYUSH THAKUR 64 3510771 SHASHANK GARG 65 852628 SAMARTH RANGPAL 66 404943 DHRUV MALHOTRA 67 1500143 RASHMIT DEEPAK 68 3504668 BIMALROOP SINGH 69 5404066 YASH KHATRI 70 2619506 ABHAY PATEL 71 1114510 MILIND TYAGI 72 4100477 VIVEK KUMAR 73 515226 VIKRAMADITYA 74 1303429 SOHAM APARAJIT 75 300918 MANDEEP YADAV 76 304237 SARVESH KUMAR 77 1307612 HARSHVARDHAN SHAW 78 2607393 ABHISHEK MANI TRIPATHI 79 1900991 NIVED P CHANDRASEKHAR 80 1902832 ABHIN JAYAKUMAR 81 3601969 NIKHIL SHANKAR KADAM 82 1113520 JITESH SINGH CHOUHAN 83 841902 PRASHANT 84 1403584 VIMAL PANDEY 85 820167 SHANAV SHARMA 86 3519388 ISHAN BAKSHI 87 819771 ANKUSH BISHNOI 88 1515726 VISHNU KUMAR UPADHYAY 89 5405533 NAMAN SINGH KHAIR 90 1101722 ALOK ANAND 91 1505762 MADHAV KUMAR JHA 92 5102938 CHITHULURI PRANEETH 93 818131 VINAY DAHIYA 94 3900517 PRATIK PRAKASH KAGALE 95 3508866 ABHISHEK 96 305238 HARSH 97 300531 PREET KUNDU 98 103853 SIDDHARTHA SACHIN MAHAJAN 99 826803 HARRY DALAL 100 304012 DEWESH SINGH 101 1702207 AKSHIT SEHGAL 102 848261 LOKESH RISHABH 103 1408864 RAGHVENDRA SINGH BAGHEL 104 302936 JAYANT KUMAR 105 1008765 ASHISH 106 4900660 CHINMAY THAKUR 107 857630 ANURAG PAWAR 108 5200441 ABHINAV KUMAR 109 302725 SIDHARTH SINGH 110 3501885 DAPINDERDEEP SINGH GILL 111 304021 SAHIL KUMAR 112 3519242 VARUN BIYANI 113 819228 SACHIN KUMAR 114 3519196 ABHAY 115 819438 SATYAM KUMAR JHA 116 5401187 NIKESH 117 1412165 G RAVINDERNATH YADAV 118 832003 VICKY PAWAR 119 3505474 JAANDEEP SINGH SUDAN 120 800779 NAITIK BHADAURIYA 121 829390 HARSHVARDHAN PANDEY 122 2604238 PRADYUMNA KUMAR SINGH 123 512582 NAILWAL RISHABH ISHWAR 124 3506781 SHANTANU KAPOOR 125 3403325 ASHISH RANJAN 126 1103023 RAJAT GODARA 127 3519499 DANTES E R 128 700602 ARYAPUTRA PARTHASARATHI DAS 129 3906122 ATUL PRAKASH 130 1701667 TUSHAR THAKUR 131 1009816 SHUBHAM SANGWAN 132 1900383 AKASH P 133 4000385 S LOGESHWAR 134 203687 AMIT GODIYAL 135 1703096 MIHIR BANERJEE 136 5102855 ANKUR TIWARI 137 1111255 AKHIL 138 1103999 ANOOP KUMAR 139 804548 KUMAR SAURAV 140 1407152 NISHANT PANDEY 141 2605580 ANKIT TIWARI 142 4107429 SUKRIT KUMAR 143 1309198 HARPUDE ASHUTOSH ANANTA 144 851432 RAVI KUMAR 145 4000717 J A HADRIAN ROGER 146 1009044 PRABHAT PANWAR 147 501212 OMKAR VINAYAK MORALE 148 1403585 YASH KAPOOR 149 849011 MEHUL SHARMA 150 302366 VAAYUN GUPTA 151 3516936 MALKIT 152 840836 LAKSHAY KUMAR 153 852406 DEEPAK KUMAR 154 1412841 GAURAV KUMAR 155 214645 SUSHIL DATT PANDEY 156 3505417 AADITYA BURMI 157 2401477 JAYANARAYANAN M S 158 215109 VIPIN NARWARIYA 159 2629246 SWASTIK DUBEY 160 1507394 GAURAV AASHISH 161 5402884 KSHITIJ CHAUHAN 162 845459 ANURAG SINGH 163 508193 BAJAD PRATHAM SANJAY 164 3601710 SHUBHAM DEVIDAS GHARGE 165 1410710 ANKUR PANDEY 166 2612011 PRAKHAR CHOUDHARY 167 3600750 UDISH DUBEY 168 1407864 GAURAV BHANDARI 169 3508281 INDERBEER SINGH 170 1105266 SHUBHAM YADAV 171 701435 PINAKESH PANDA 172 2604716 DURGESH KUMAR MANGAT 173 3900794 JITENDER KUMAR 174 403550 RITIK MISHRA 175 3511693 ABHAY NIHAL BOPARAI 176 801129 MANISH YADAV 177 851696 JATIN CHAUHAN 178 813277 LOKENDRA SINGH SHEKHAWAT 179 3600413 ROHAN RAJENDRA JADHAV 180 1525927 SHAKTI KUMAR 181 5400366 JYOTY DEEP PANDE 182 1115355 RISHAV SHEORAN YOGESH 183 104549 NAVDEEP SINGH RATHORE 184 301665 NITIN SHARMA 185 2627541 PRATEEK SINGH 186 828407 ASHISH KUMAR 187 802944 SIDDHARTH BHARTI 188 3503469 AMARTYA RAI 189 3507295 RAKSHIT CHOUDHARY 190 1301173 GAIKWAD AMIT ANIL 191 3903834 SACHIN PARAGOUD GUMACHI 192 833710 JATIN SHARMA 193 1409239 SAKET SHARMA 194 4100873 SAHIL SHUBHAM 195 505354 VISHAL ASHOK FUNDE 196 1405158 ANKIT YADAV 197 504507 GAIKWAD GAURAV CHANGDEO 198 3900263 SHIVAPRASAD BASAVARAJ BYADAGI 199 5401086 ABHINAV SINGH RAWAT 200 5400518 HIMANSHU JOSHI 201 3516337 AAMEENJOT SINGH GILL 202 4900523 SOURAV KAPOOR 203 817595 SATEESH KUMAR 204 204675 JAISHISH YADAV 205 1119614 MANMOHAN 206 4105672 UJWAL SINGH 207 825193 PARSHANT 208 1403596 YATESH RAWAT 209 217813 AMAN VERMA 210 4104594 RAUNAK RAJ 211 833468 PRATEEK SHARMA 212 3505761 RIDDHIMAN SINGH DAGAR 213 3511813 NAVJOT SIINGH 214 504822 AJAY SINGH RATHORE 215 2628145 HARSH SINGH 216 1400898 HEMRAJ BISHT 217 211417 ASHEESH GUPTA 218 3517845 TUSHAR 219 3601139 ANIKET SAHADEV KUMBHAR 220 3904644 PRATEEK SIDDAPPA IMMADI 221 1702246 ANMOL SINGH KONDAL 222 3513026 JASKARAN SINGH 223 1700679 SURENDRA SINGH 224 103491 LUV MAGANBHAI PATEL 225 1900007 MICHAEL JOSE 226 1519374 ASHWANI CHAUHAN 227 2608193 TUSHAR KUMAR SHARMA 228 1702392 ARINDAM SOOD 229 2404398 PRANAV WARRIER 230 504286 THORAT SANDESH SANJAY 231 3500061 PARTH CHOWDHARY 232 1112809 TRILOK SINGH 233 505621 CHOBE MAHARUDRA RAMKRISHNA 234 3500176 KETAN SARANGAL 235 1005694 UPENDRA LAL 236 1301121 JADHAV RAJSHEKHAR SURESH 237 3501142 NITISH KUMAR SHULKA 238 101191 KHUSHAGRA KALRA 239 1111154 ANKIT KUMAR 240 304557 ANSH ARORA 241 4901577 ASHUTOSH DEWANGAN 242 811476 MUKESH KUMAR CHAUBEY 243 1414881 HARSH DANGWAL 244 1201219 JAYANT BALI 245 3515664 AKSHAAN MANN 246 1413211 ABHIMANYU DASHRATH GHORPADE 247 808535 ANAND SAGGAR 248 1501903 RAGHWENDRA PRATAP SINGH 249 4107056 VIMAL KUMAR 250 1407700 HIMANSHU BARTWAL 251 3600575 TANAY KUMAR 252 1308143 RAHUL ROCKY ALVARES 253 1009933 ASHISH KUMAR RAI 254 3502559 DIVIT KAPOOR 255 3906080 ANKIT KUMAR 256 1117134 PRASHANT SINGH 257 3901182 JATIN PONNAPPA 258 823038 THAKUR EKANSH CHAUHAN 259 3601859 PRATIK PARASHRAM PATIL 260 304521 ABHIJEET CHANDRAWARDHAN 261 1408329 PANKAJ SINGH BHADOURIYA 262 820120 ARUN KUMAR SOLANIA 263 814652 VIKASH KUMAR 264 515673 ANMOL VERMA 265 1103759 ANURAG KASANA 266 1700789 OJAUS SANGHEL 267 1305489 PATIL DIVYESH RAJENDRA 268 1403565 VARUN CHAUHAN 269 213239 KUMAR HARSHWARDHAN 270 4100156 RANJIT KUMAR MUNKA 271 3515868 CHANDAN KUMAR SINGH 272 1006034 SHAURYA SINGH 273 3500464 PREM BARAK 274 5407388 UJJAWAL CHOUDHARY 275 805548 ABHISHEK SHARMA 276 1110962 AKSHAT KAUSHIK 277 517387 SHAUNAK NARENDRA DESHPANDE 278 1411149 AARJAV PANDEY 279 818298 PRAVEEN KUMAR 280 1309697 DOLLE PRATHAM VIVEK 281 1309444 TANMAY RAJDEO 282 511652 KARTHIK R 283 300749 ARVIND CHAUHAN 284 410838 ASHISH DWIVEDI 285 3903056 DIVAKAR MISHRA 286 2620580 YASHOVARDHAN TRIPATHI 287 858982 LOKESH PATHAK 288 1901091 G SREERAM 289 3402674 KULDEEP SHARMA 290 2616097 ASHUTOSH RAJ PATIL 291 603639 RISABH MISHRA 292 3517731 YAJUSH ARYA 293 2400693 BHANUJ GILL 294 1201809 TUSHAR BHATT 295 1700543 MANISH KUMAR 296 3903635 ABHISHEK GIRI 297 3503196 JAGDEEP SINGH 298 3900935 PRASANNA VITTAL DALAVAYI 299 1008544 ADITYA CHAUDHARY 300 3600867 PATEL AMAN ANMOL 301 1402178 PARAMVEER SINGH 302 804978 ANURAG 303 832782 ADITYA PRAKASH 304 1412226 PRATHAM SINGH 305 1410703 MANISH KUMAR 306 5102023 TARANG SHANKAR NAGAR 307 408878 AMAN RATHORE 308 3504087 UDIT SHARMA 309 4000697 C A SHASWAT VIGNESH 310 3900175 SUDARSHAN CHANDANKERE 311 812265 SHIVAM SINGH 312 208592 DHANANJAY KUMAR 313 1700403 LANKESH YADAV 314 1405514 AYUSH ASWAL 315 1119360 KARAN SINGH 316 202814 SUNDARAM PANDEY 317 1509879 SURAJ KUMAR 318 3904503 SHAYAN SOMANNA M N 319 3502211 MANISH PATHAK 320 3516511 ASHISH DABAS 321 3510415 SAHIL CHADHA 322 845954 AKASH SINGH 323 1511524 PRAKASH KUMAR 324 3517122 KESHAV KISHORE 325 1413074 DEEPAK PAL 326 221054 VISHAL MAKWANA 327 3401880 AYUSH KOTWAL 328 1703365 ASHUTOSH ANAND 329 3600988 OMKAR NANASAHEB JADHAV 330 806919 AYUJ JAIN 331 2621411 MOHIT KUMAR 332 209731 HARSH GUPTA 333 1404655 ANAND SINGH BHADAURIA 334 2605717 PIYUSH PANDEY 335 3517707 PUKHARAJ KAUSHIK 336 3508780 AZAD SINGH 337 305168 NAVEEN M 338 1110468 ROBIN KUMAR PATEL 339 1701648 SHASHWAT NANDA 340 1002958 KSHITIJ MALIK 341 1107239 AJAY KUMAR 342 5406875 KAMAL KARNATAK 343 403024 D L AAKASH 344 3507070 KHUSHKARAN SINGH BRAR 345 857494 TARUN SHARMA 346 824005 AJAY KUMAR 347 504831 NIGHOT PRUTHVIRAJ JAYSING 348 5100738 B G SAI PRAKASH 349 831496 NAVDEEP SINGH 350 1901717 ANAND A 351 301237 NITIN GEAT 352 822934 HARSH SHEORAN 353 1519078 AMAN KUMAR 354 102843 LAMBA YOGESH RAMESHWAR 355 3511210 AMANDEEP 356 3600650 RUSHIKESH ANANTRAO BABALSURE 357 1118971 AMAN KUMAR 358 1114792 DEVESH JAJRA 359 1306702 PRAJWAL SANTOSH THORAT 360 1517349 AASHISH ABHISHEK 361 2403867 SIDHARTH NAIR 362 1308636 SANVATSARKAR PRAGALBH GITESH 363 600961 ABHINAV KUMAR 364 302863 ABHINAV YADAV 365 823746 TUSHAR TOMAR 366 1600217 SAURABH SINGH 367 3601606 VISHAL KASHYAP 368 1104564 MANOJ SAINI 369 2627151 SHUBHAM SHARMA 370 4001196 BITTU RAJ 371 1523251 ABHISHEK MOHAN 372 846111 HARSH AHLAWAT 373 901684 CHINMOY PHUKON 374 1404198 SHAURYA MAKHLOGA 375 1523327 SAMARTH SINGH 376 3906320 BASAVARAJ K HUGGENAVAR 377 2616837 AYUSH KUMAR SINGH 378 1411091 ABHISHEK 379 1702149 ANURAG YADAV 380 517056 ROSHAN SINGH 381 816387 AKSHAT 382 844639 CHANDAN 383 3507913 PRASHANT BANKURA 384 1700245 NIKHILESH RAWAT 385 1004299 KANDUKURI AAKASH SHESHADRI 386 303811 ALEN P ALEXANDER 387 3511711 YUVRAJ SINGH SAINI 388 1521369 SAURABH KUMAR AMBASHTA 389 3514557 HARSHIT BAKSHI 390 826403 ISHAN BISHWAS 391 606332 ARYAN KUMAR 392 1303223 BHAVE SHOUNAK SACHIN 393 1404648 SHUBHAM SINGH 394 1503944 SACHIN KUMAR SAHA 395 2600455 TARANJEET SINGH VIJ 396 1108260 NITIN SHARMA 397 843984 MRIDUL AHLAWAT 398 512322 OJHA GAURAV ANILKUMAR 399 3511334 ZORAWAR SINGH GREWAL 400 104168 PATEL RAJ MEHULKUMAR 401 1309557 MIHIR SHRIDHAR GADGIL 402 1700996 PRADYUMAN SHARMA 403 408960 SAURAV PANDEY 404 2619954 SHIVAM SINGH 405 3518540 SAMAY PANDHI 406 4901613 KUSHAGRA GARG 407 841939 AKHILESH RAWAT 408 4103786 KARAN KUMAR 409 1401877 UTKAL SINGH CHAHAR 410 216081 SHIVANK PANDEY 411 4102719 RITESH KUMAR RAY 412 303873 MANAS CHOUDHARY 413 1508205 CHANDRASHEKHAR KUMAR 414 3500179 VIRESH GULATI 415 900573 RAKTIM BHARALI 416 3902708 VINAYAK SHANKAR HEBBALE 417 1701102 AMAN PARIHAR 418 2602020 AVNISH 419 1414348 ADARSH PANDEY 420 1903095 R MOHAMMED BILAL 421 3901662 SHIVAKUMAR SURATANI 422 5105459 K TRINAG SATYA SAYEESH REDDY 423 829685 ADITYA 424 4000759 P PRAVEEN KUMAR 425 518850 YOGESH VITTHAL JOSHI 426 804970 PIYUSH SHARMA 427 3509723 HARSH NEGI 428 3510082 GURJOT SINGH 429 816939 AYUSH KUMAR CHOUDHARY 430 2600214 NITESH KUMAR YADAV 431 802208 ABHISHEK KUMAR 432 4108318 JAYKANT KUMAR 433 804274 MANOJ KUMAR 434 1504538 SAURAV KUMAR 435 851523 SAMEER SANGWAN 436 2405648 VIVEK MAURYA 437 517383 SUSHANT KUMAR SINGH 438 3504117 HIMANSHU DHIMAN 439 858084 AKSHAT SRIVASTAVA 440 4200231 AKASH YADAV 441 3510465 SAHIL JHAMAINI 442 802202 SAKSHAM PRAKASH 443 3506147 SARTHAK RANA 444 803484 PRERAK KHAJURIA 445 2400064 EMIN K EAPPEN 446 808331 SEHAJ TARAN SINGH 447 823914 ASHISH KUMAR PAL 448 3514776 BHANWAR SINGH 449 512813 SHUBHAM SUNIL JADHAV 450 831320 RAVI 451 851174 SIDDHARTH 452 3903190 SIDDHARTH BHAVURAJ NYAMAGOUD 453 1410626 ABHISHEK GUSAIN 454 5106148 VANGA RISHIK REDDY 455 302933 AJAY SINGH MAAN 456 303214 VIKRAM VERMA 457 2408317 AKSHAY PRAVEEN NAIR 458 3405008 DHEEMANT SHARMA 459 824002 VINIT KUMAR 460 4103402 DEEPANSHU 461 1411998 KRISHNA CHAUHAN 462 517398 BANE SWARAJ SUDHIR 463 4902068 KULDEEP PATEL 464 843589 MANJEET YADAV 465 1701419 ANURAG TIWARI 466 843499 ANIRUDH 467 5104412 BANOTHU HARISH 468 4100574 MD INZMAMUL HAQUE 469 506635 HRISHIKESH P BARAPATRE 470 802682 GANESH CHOUDHARY 471 403391 NAVNEET SAHU 472 810318 ANKIT KUMAR 473 5400630 UTKARSH SHARMA 474 814765 SAUHARD CHOUDHARY 475 1410990 RITIK CHOUDHARY 476 1122649 RAHUL 477 304290 PRAJWAL M 478 1702970 DIXIT THAKUR 479 1411343 ANKUSH THAPA 480 2631538 DEVANG YADAV 481 401110 ALOK SINGH RATHORE 482 1401809 UDEY KATHURIA 483 5104565 PADALA VENKATA JAGADEESH 484 3506503 SHUBHAM POKHRIYAL 485 859310 ANKUSH KUMAR 486 506402 GAJENGI SUNDAR SHANKARAIAH 487 842690 AJEET YADAV 488 401291 ANANT MISHRA 489 3517321 HUSANPREET SINGH 490 1201893 A J JEY GANESAN 491 3905436 AKSHAY SHIVANAND KALLOLLI 492 1102853 RAVI JANGIR 493 5406957 ANKIT SINGH 494 5102624 JASHWANT SOLANKI 495 814286 PRAKHYAAT SINGH MASAND 496 4106006 AQUIB RAZA 497 1701358 DIVYANSHU SHEKHAR 498 303575 MIHIR KUMAR 499 3511529 RAJGOVIND SINGH

501 837329 KUSHAGRA BHARDWAJ 502 852808 PRINCE YADAV 503 848052 NEERAJ SINGH 504 847506 AMIT SINGH GURENIA 505 800315 ABHYUDAYA CHHABRA 506 1407919 DARSHAN HARIHAR 507 502288 ARYAN RAJPOOT 508 851878 DINESH KUMAR BARIK 509 1200714 MRITUNJAY RAI 510 3509180 NAVJOT SINGH DHALIWAL 511 206051 SAURABH KUMAR 512 3515232 HARBIN SINGH KALER 513 5407193 UTSAV ARORA 514 855392 MAYANK SHARMA 515 860701 HARSHDEEP 516 812136 ISHWAKU 517 827222 DEEPANSHU 518 2403292 JIBIN BIJU 519 5106542 S NIKHIL SAI YADAV 520 3516168 PANKAJ SINGH TOMAR

The results of the medical examination have not been taken into account in preparing these lists. The candidature of all the candidates is provisional, subject to their submitting the requisite certificates in support of date of birth and educational qualifications etc.

For any further information, the candidates may contact facilitation counter near Gate ‘C’ of the Commission, either in person or on telephone numbers 011-23385271/ 011-23381125/011-23098543 between 10:00 Hours to 17:00 hours on any working day.