Indian Railways cancels several trains due to maintenance work, check list

NEW DELHI: Indian Railways has cancelled as many as 285 trains scheduled to ply on Sunday (November 10), due to maintenance work being carried out at various zones across India. Among those cancelled, most of the trains are passengers trains. Some mail, express trains, as well as some special trains, have also been cancelled by the Railways.

To carry out the repairing work for the smooth running of trains on railway tracks, several traffic blocks have been created in different zones of the Railways. The list of trains that have been cancelled has been released on the Railway website National Train Inquiry System (NTS).

The Railways will also be announcing the information regarding cancelled trains on the platforms of the railway stations as well. One can also find the status of their trains by using the SMS service on 139. Passengers whose trains have been cancelled will get a full refund of their train ticket.

The Railways has also run several special trains keeping the festivals in mind. One can choose to avail these special trains suiting their routes.

Check out the list of cancelled trains here

Train No Train name Start date Train type Source Destination 5105 GKP-BST SPL 10 Nov SPECIAL GKP BST 5106 BST-GKP SPL 10 Nov SPECIAL BST GKP 8761 RIG-R MEMU SPL 10 Nov SPECIAL RIG R 11001 SNSI-PVR EXP 10 Nov MAIL EXP SNSI PVR 11002 PVR-SNSI EXP 10 Nov MAIL EXP PVR SNSI 11423 SUR HUBLI EXP 10 Nov MAIL EXP SUR UBL 12091 DOON-NAINI JAN-SHATABDI 10 Nov JANSHATABDI DDN KGM 12092 NAINI-DOON JAN-SHATABDI 10 Nov JANSHATABDI KGM DDN 12117 LTT MANMAD EXP 10 Nov SUPERFAST LTT MMR 12118 MANMAD LTT EXP 10 Nov SUPERFAST MMR LTT 12125 PRAGATI EXPRESS 10 Nov SUPERFAST CSMT PUNE 12126 PRAGATI EXPRESS 10 Nov SUPERFAST PUNE CSMT 14001 DLI-ATT LINK EXPRESS 10 Nov MAIL EXP DLI ATT 14041 MUSSOORIE EXP 10 Nov MAIL EXP DLI DDN 14042 MUSSOORIE EXP 10 Nov MAIL EXP DDN DLI 14113 ALD-DDN LINK EXPRESS 10 Nov MAIL EXP ALJN DDN 14114 DDN - ALD LINK EXPRESS 10 Nov MAIL EXP DDN ALJN 14119 KGM DDN EXPRESS 10 Nov MAIL EXP KGM DDN 14120 DDN KGM EXPRESS 10 Nov MAIL EXP DDN KGM 14265 BSB DDN EXP 10 Nov MAIL EXP BSB DDN 14266 DDN BSB EXPRESS 10 Nov MAIL EXP DDN BSB 14317 IND DDN EXPRESS 10 Nov MAIL EXP INDB DDN 14606 JAT-HW EXPRESS 10 Nov MAIL EXP JAT HW 14631 DDN ASR EXPRESS 10 Nov MAIL EXP DDN ASR 14632 ASR DDN PASS 10 Nov MAIL EXP ASR DDN 16234 TPJ-MV EXPRESS 10 Nov MAIL EXP TPJ MV 18211 DURG JDB EXP 10 Nov MAIL EXP DURG JDB 18801 HASDEO EXPRESS 10 Nov MAIL EXP KRBA R 18804 HASDEO EXPRESS 10 Nov MAIL EXP R KRBA 19020 DEHRADUN EXP 10 Nov MAIL EXP DDN BDTS 19035 BRC ADI INTERCITY EXP 10 Nov MAIL EXP BRC ADI 19036 ADI BRC INTERCITY EXP 10 Nov MAIL EXP ADI BRC 23346 SKTN-BSB LINK INTERCITY 10 Nov MAIL EXP SKTN CPU 24041 NBD-KTW EXPRESS 10 Nov MAIL EXP NBD KTW 24042 KTW-NBD 10 Nov MAIL EXP KTW NBD 29019 NMH - KOTA EXP 10 Nov MAIL EXP MDS KOTA 29020 KOTA - MDS EXP 10 Nov MAIL EXP KOTA MDS 30211 BBDB - DDJ LOCAL 10 Nov PASSENGER BBDB DDJ 33212 DDJ - SDAH LOCAL 10 Nov PASSENGER DDJ SDAH 33312 HNB-BT LOCAL 10 Nov PASSENGER HNB BT 33315 BT-HNB LOCAL 10 Nov PASSENGER BT HNB 33513 SDAH - HNB LOCAL 10 Nov PASSENGER SDAH HNB 33711 RHA - BNJ LOCAL 10 Nov PASSENGER RHA BNJ 33712 BNJ - RHA LOCAL 10 Nov PASSENGER BNJ RHA 34713 LKPR - SDAH LOCAL 10 Nov PASSENGER LKPR SDAH 34719 LKPR - SDAH LOCAL 10 Nov PASSENGER LKPR SDAH 34791 NMKA - SDAH LOCAL 10 Nov PASSENGER NMKA SDAH 38052 HLZ HWH LOCAL 10 Nov PASSENGER HLZ HWH 38418 PKU-SRC SUB LOCAL 10 Nov PASSENGER PKU SRC 40301 MSB-TBM EMU LOCAL 10 Nov PASSENGER MSB TBM 40302 TBM-MSB EMU LOCAL 10 Nov PASSENGER TBM MSB 40304 TBM-MSB EMU LOCAL 10 Nov PASSENGER TBM MSB 40306 TBM-MSB EMU LOCAL 10 Nov PASSENGER TBM MSB 40420 TBM-MSB EMU LOCAL 10 Nov PASSENGER TBM MSB 40662 CGL-MSB EMU LOCAL 10 Nov PASSENGER CGL MSB 51028 FAST PASSENGER 10 Nov PASSENGER PVR CSMT 51029 BB BJP FAST PASS 10 Nov PASSENGER CSMT BJP 51033 SAINAGAR SHIRDI PASS 10 Nov PASSENGER DD SNSI 51034 SAINAGAR SHIRDI PASS 10 Nov PASSENGER SNSI DD 51145 BD AMI MIXD PAS 10 Nov PASSENGER BD AMI 51146 AMI BD PASS 10 Nov PASSENGER AMI BD 51317 KJT-PUNE PASSENGER 10 Nov PASSENGER PNVL PUNE 51318 PUNE-PNVL PASSENGER 10 Nov PASSENGER PUNE PNVL 51421 PUNE-NZB PASSENGER 10 Nov PASSENGER PUNE NZB 51422 NZB-PUNE PASSENGER 10 Nov PASSENGER NZB PUNE 51811 BIN-JHS PASS 10 Nov PASSENGER BINA JHS 51812 JHS-BIN PASS 10 Nov PASSENGER JHS BINA 51881 GWL-AGC PASS 10 Nov PASSENGER GWL AGC 51882 AGC-GWL PASS 10 Nov PASSENGER AGC GWL 51915 DLI-FN PASSENGER 10 Nov PASSENGER DLI FN 51916 FN-DLI PASSENGER 10 Nov PASSENGER FN DLI 52469 PTK-BJPL 10 Nov PASSENGER PTK BJPL 52470 BJPL-PTK PASSENGER 10 Nov PASSENGER BJPL PTK 52475 PTK-BJPL EXP 10 Nov PASSENGER PTK BJPL 52476 BJPL-PTK EXP 10 Nov PASSENGER BJPL PTK 52953 KODR - VRLF MG PASS 10 Nov PASSENGER KODR VRL 52954 VRLF - KODR MG PASS 10 Nov PASSENGER VRL KODR 54110 DDU - FD PASS 10 Nov PASSENGER FD DDU 54211 RBL-CNB PASS 10 Nov PASSENGER RBL CNB 54212 KANPUR RAI BARELI PASSENG 10 Nov PASSENGER CNB RBL 54227 UCR-RBL PASS 10 Nov PASSENGER UCR RBL 54228 RBL-UCR PASS 10 Nov PASSENGER RBL UCR 54232 LKO-FD PASSENGER 10 Nov PASSENGER LKO FD 54233 FD - LKO PASS 10 Nov PASSENGER FD LKO 54251 LKO-SRE PASS 10 Nov PASSENGER LKO SRE 54252 SRE - LKO PASS. 10 Nov PASSENGER SRE LKO 54253 PYG-LKO PASS 10 Nov PASSENGER PYG LKO 54254 LKO-PYG PASS 10 Nov PASSENGER LKO PYG 54255 BSB-LKO PASS 10 Nov PASSENGER BSB LKO 54256 LKO-BSB PASS 10 Nov PASSENGER LKO BSB 54262 JNU - BSB PASSENGER 10 Nov PASSENGER JNU BSB 54281 SLN-LKO PAS 10 Nov PASSENGER SLN LKO 54282 LKO-SLN PASS. 10 Nov PASSENGER LKO SLN 54283 SLN-LKO PASS. 10 Nov PASSENGER SLN LKO 54284 LKO-SLN PASS 10 Nov PASSENGER LKO SLN 54293 PBH-LKO PASSENGER 10 Nov PASSENGER PBH LKO 54294 LKO-PBH PASS 10 Nov PASSENGER LKO PBH 54313 CHANDAUSI MORADABAD PASSE 10 Nov PASSENGER CH MB 54314 MORADABAD CHANDAUSI PASSE 10 Nov PASSENGER MB CH 54341 SRE - DDN PASS. 10 Nov PASSENGER SRE DDN 54342 DDN - SRE PASS. 10 Nov PASSENGER DDN SRE 54377 PRAYAG- BAREILLY PASS 10 Nov PASSENGER PYG BE 54378 BE-PYG PASSENGER 10 Nov PASSENGER BE PYG 54387 NBD KTW PASSENGER 10 Nov PASSENGER NBD KTW 54388 KOTDEWAR NBD PASS 10 Nov PASSENGER KTW NBD 54397 SHTS-MB PASSENGER 10 Nov PASSENGER SHTS MB 54398 MB-SHTS PASSENGER 10 Nov PASSENGER MB SHTS 54465 FBD-TDL PASS 10 Nov PASSENGER FBD TDL 54466 TDL-FKD PASS 10 Nov PASSENGER TDL FBD 54467 TDL-ETH PASS 10 Nov PASSENGER TDL ETAH 54468 ETH-TDL 10 Nov PASSENGER ETAH TDL 54469 TDL-ETH PASS 10 Nov PASSENGER TDL ETAH 54470 ETH-TDL PASS 10 Nov PASSENGER ETAH TDL 54481 HW-RKSH PAS 10 Nov PASSENGER HW RKSH 54641 DLI-FZR PASS 10 Nov PASSENGER DLI FZR 54642 FZR - DLI PASS. 10 Nov PASSENGER FZR DLI 55080 GKP-NKE PASSENGER 10 Nov PASSENGER GKP NKE 55082 GKP-NKE PASSENGER 10 Nov PASSENGER GKP NKE 55126 ALY-MUV PASSENGER 10 Nov PASSENGER ALY MUV 55127 MUV- ALY PASSENGER 10 Nov PASSENGER MUV ALY 55128 ALY - MUV PASSENGER 10 Nov PASSENGER ALY MUV 55129 BCY-ALY PASSENGER 10 Nov PASSENGER MUV ALY 55163 SHG-MAU-ARJ PASSENGER 10 Nov PASSENGER SHG ARJ 55164 ARJ-MAU-SHG PASSENGER 10 Nov PASSENGER ARJ SHG 55549 BJU-HJP PASSENGER 10 Nov PASSENGER BJU HJP 55550 HJP-BJU PASSENGER 10 Nov PASSENGER HJP BJU 55667 SCL - BHRB PASSENGER 10 Nov PASSENGER SCL BHRB 55668 BHRB - SCL PASSENGER 10 Nov PASSENGER BHRB SCL 56377 ALLP-KYJ PASSR 10 Nov PASSENGER ALLP KYJ 56378 KYJ-ALLP PASSR 10 Nov PASSENGER KYJ ALLP 57501 PASS 10 Nov PASSENGER NZB BDHN 57502 BDHN-MZL PASS 10 Nov PASSENGER BDHN MZL 57503 MZL-BDHN PASS 10 Nov PASSENGER MZL BDHN 57504 PASS 10 Nov PASSENGER BDHN NZB 57657 MUGR-KZJ PASSENGER 10 Nov PASSENGER MUGR KZJ 57658 KZJ-MUGR PASSENGER 10 Nov PASSENGER KZJ MUGR 58117 JSG GONDIA PASSENGER 10 Nov PASSENGER JSG G 58203 GAD-R PASSENGER 10 Nov PASSENGER GAD R 58711 KENDRI-DHAMTARI-PASS 10 Nov PASSENGER KDRI DTR 58712 DHAMTARI-KENDRI PASS 10 Nov PASSENGER DTR KDRI 58713 KENDRI- DHAMTARI PASS 10 Nov PASSENGER KDRI DTR 58714 DHAMTARI-KENDRI PASS 10 Nov PASSENGER DTR KDRI 58715 KENDRI-DHAMTARI PASS 10 Nov PASSENGER KDRI DTR 58716 DHAMTARI-KENDRI PASS 10 Nov PASSENGER DTR KDRI 58717 KENDRI-RAJIM 10 Nov PASSENGER KDRI RIM 58718 RAJIM-KENDRI PASS 10 Nov PASSENGER RIM KDRI 58719 ABHANPUR-RAJIM PASS 10 Nov PASSENGER AVP RIM 58720 RAJIM-ABHANPUR PASS 10 Nov PASSENGER RIM AVP 58721 ABHANPUR-RAJIM PASS 10 Nov PASSENGER AVP RIM 58722 RAJIM-ABHANPUR PASS 10 Nov PASSENGER RIM AVP 59549 SANKALP FAST PAS 10 Nov PASSENGER BRC ADI 59831 BRC-KOTA PARCEL-CUM-PASS 10 Nov PASSENGER BRC KOTA 63216 MFP-SPJ MEMU 10 Nov PASSENGER MFP SPJ 63273 BJU-MKA MEMU PASSENGER 10 Nov PASSENGER BJU MKA 63274 MKA-BJU MEMU PASSENGER 10 Nov PASSENGER MKA BJU 63275 BJU-MKA MEMU PASSENGER 10 Nov PASSENGER BJU MKA 63276 MKA-BJU MEMU PASSENGER 10 Nov PASSENGER MKA BJU 63333 MFP-NKE MEMU 10 Nov PASSENGER MFP NKE 63335 MFP-SGL-RXL MEMU 10 Nov PASSENGER MFP RXL 63337 MFP-NKE MEMU 10 Nov PASSENGER MFP NKE 64034 SSB-GZB 10 CAR EMU 10 Nov PASSENGER SSB GZB 64036 SSB-GZB 12CAR EMU 10 Nov PASSENGER SSB GZB 64087 NZM-NDLS 10 CAR EMU 10 Nov PASSENGER NZM NDLS 64091 HNZM-HNZM EMU 10 Nov PASSENGER NZM HNZM 64093 NZM-NDLS 10 CAR EMU 10 Nov PASSENGER NZM SSB 64097 NDLS-SSB 10 CAR EMU 10 Nov PASSENGER NDLS SSB 64098 SSB-NZM EMU 10 Nov PASSENGER SSB NZM 64205 LKO-CNB MEMU 10 Nov PASSENGER LJN CNB 64207 LKO-CNB MEMU 10 Nov PASSENGER LKO CNB 64208 CNB-LKO MEMU 10 Nov PASSENGER CNB LKO 64209 LKO-CNB MEMU 10 Nov PASSENGER LKO CNB 64212 CNB-LKO MEMU 10 Nov PASSENGER CNB LJN 64213 LKO-CNB MEMU 10 Nov PASSENGER LJN CNB 64221 LKO-SPN-LKO MEMU 10 Nov PASSENGER LKO SPN 64222 SPN-LKO-SPN MEMU 10 Nov PASSENGER SPN LKO 64236 CNB-BBK MEMU 10 Nov PASSENGER CNB BBK 64254 CNB-LJN MEMU 10 Nov PASSENGER CNB LJN 64420 GZB-DLI-NDLS-NZM 10 CAR 10 Nov PASSENGER GZB NZM 64483 KKDE-UMB MEMU 10 Nov PASSENGER KKDE UMB 64555 ANVT-MTC MEMU 10 Nov PASSENGER ANVT MTC 64556 MTC-ANVT MEMU 10 Nov PASSENGER MTC ANVT 64913 DLI-ROK MEMU 10 Nov PASSENGER DLI ROK 64916 ROK-DLI MEMU 10 Nov PASSENGER ROK DLI 66302 QLN-ERS PASSR. 10 Nov PASSENGER QLN ERS 66303 ERS-QLN PASSR. 10 Nov PASSENGER ERS QLN 67239 TPTY-GDR PASSENGER 10 Nov PASSENGER RU GDR 67240 TPTY PASS 10 Nov PASSENGER GDR RU 68029 ROU-JSG PASSENGER 10 Nov PASSENGER ROU JSG 68031 JSG-SBP PASSENGER 10 Nov PASSENGER JSG SBP 68644 HIJ-KGP LOCAL 10 Nov PASSENGER HIJ KGP 68645 KGP-HIJ LOCAL 10 Nov PASSENGER KGP HIJ 68646 HIJ-KGP LOCAL 10 Nov PASSENGER HIJ KGP 68686 DGHA-PKU EMU PASS 10 Nov PASSENGER DGHA PKU 68688 DGHA-PKU EMU PASS 10 Nov PASSENGER DGHA PKU 68733 GAD BSP MEMU 10 Nov PASSENGER GAD BSP 68734 BSP GAD MEMU 10 Nov PASSENGER BSP GAD 68737 RIG-BSP MEMU 10 Nov PASSENGER RIG BSP 68738 BSP RIG MEMU 10 Nov PASSENGER BSP RIG 69120 DHD-BRC MEMU 10 Nov PASSENGER DHD BRC 69124 GDA-ANND MEMU 10 Nov PASSENGER GDA ANND 69133 ANND DK MEMU 10 Nov PASSENGER ANND DK 69134 DK - ANND 10 Nov PASSENGER DK ANND 69137 BRC ANND MEMU 10 Nov PASSENGER BRC ANND 69138 ANND BRC MEMU 10 Nov PASSENGER ANND BRC 69145 ANAND GDA MEMU 10 Nov PASSENGER ANND GDA 74301 SHTS-MB DMU 10 Nov PASSENGER SHTS MB 74302 MB-SHTS DMU 10 Nov PASSENGER MB SHTS 74611 BAHL-BDGM DMU 10 Nov PASSENGER BAHL BDGM 74612 BDGM - BAHL DMU 10 Nov PASSENGER BDGM BAHL 74613 BDGM-BRML DMU 10 Nov PASSENGER BDGM BRML 74614 BRML-BAHL DEMU 10 Nov PASSENGER BRML BAHL 74615 BAHL-BRML DEMU 10 Nov PASSENGER BAHL BRML 74616 BRML-BDGM DEMU 10 Nov PASSENGER BRML BDGM 74617 BDGM-BRML DMU 10 Nov PASSENGER BDGM BRML 74618 BRML-BDGM DMU 10 Nov PASSENGER BRML BDGM 74619 BAHL-BRML DMU 10 Nov PASSENGER BAHL BRML 74620 BRML-BAHL DMU 10 Nov PASSENGER BRML BAHL 74621 BDGM-BRML 10 Nov PASSENGER BDGM BRML 74622 BRML-BDGM-DMU 10 Nov PASSENGER BRML BDGM 74623 BDGM-BRML DMU 10 Nov PASSENGER BDGM BRML 74624 BRML-BDGM DMU 10 Nov PASSENGER BRML BDGM 74625 BAHL-BRML DMU 10 Nov PASSENGER BAHL BRML 74626 BRML-BAHL DMU 10 Nov PASSENGER BRML BAHL 74627 BAHL-BRML DMU 10 Nov PASSENGER BAHL BRML 74628 BRML-BAHL DMU 10 Nov PASSENGER BRML BAHL 74629 BAHL-BRML DMU 10 Nov PASSENGER BAHL BRML 74630 BRML-BAHL DMU 10 Nov PASSENGER BRML BAHL 74632 BDGM-BAHL DMU 10 Nov PASSENGER BDGM BAHL 74633 BAHL-BDGM DMU 10 Nov PASSENGER BAHL BDGM 74634 BDGM-BAHL 10 Nov PASSENGER BDGM BAHL 74635 BAHL- BDGM DMU 10 Nov PASSENGER BAHL BDGM 74636 BDGM-BAHL DMU 10 Nov PASSENGER BDGM BAHL 74639 BAHL- BDGM DMU 10 Nov PASSENGER BAHL BDGM 74651 DBNK-ASR DMU 10 Nov PASSENGER ASR DBNK 74652 DBNK-ASR DMU 10 Nov PASSENGER DBNK VKA 74657 DBNK-ASR DMU 10 Nov PASSENGER VKA DBNK 74658 DBNK-ASR DMU 10 Nov PASSENGER DBNK ASR 74801 MEC-MTD DMU 10 Nov PASSENGER MEC MTD 74802 MTD-MEC DMU 10 Nov PASSENGER MTD MEC 74817 MEC-MTD RAIL BUS 10 Nov MAIL EXP MEC MTD 74818 MTD-MEC RAIL BUS 10 Nov MAIL EXP MTD MEC 74993 KKDE-UMB PASS 10 Nov PASSENGER KKDE UMB 74994 UMB-KKDE PASS 10 Nov PASSENGER UMB KKDE 75213 RXL-SGL DEMU 10 Nov PASSENGER RXL SGL 75214 SGL-RXL DEMU 10 Nov PASSENGER SGL RXL 76807 TPJ-MNM PASSR. 10 Nov PASSENGER TPJ MNM 76808 MNM-TPJ PASSR. 10 Nov PASSENGER MNM TPJ 77271 RAIL CAR 10 Nov MAIL EXP CCT KPLH 77272 RAIL CAR 2 10 Nov MAIL EXP KPLH CCT 77601 SC-MED DEMU 10 Nov PASSENGER SC MED 77602 MED-FM DEMU 10 Nov PASSENGER MED FM 77604 BMO-FM DEMU 10 Nov PASSENGER BMO FM 77605 FM-BMO DEMU 10 Nov PASSENGER FM BMO 77609 FM-MOB DEMU 10 Nov PASSENGER FM MOB 77610 MOB-SC DEMU 10 Nov PASSENGER MOB SC 77613 SC-MOB DEMU 10 Nov PASSENGER SC MOB 77614 MOB-SC DEMU 10 Nov PASSENGER MOB SC 77617 SC-MOB DEMU 10 Nov PASSENGER SC MOB 77618 BMO-FM DEMU 10 Nov PASSENGER MOB SC 77630 SC-UR DEMU 10 Nov PASSENGER SC UR 77631 FM-UR DEMU 10 Nov PASSENGER FM UR 77635 FM-UR DEMU 10 Nov PASSENGER FM UR 77638 FM-UR DEMU 10 Nov PASSENGER FM UR 77640 UR-FM DEMU 10 Nov PASSENGER UR FM 77641 UR-FM DEMU 10 Nov PASSENGER UR FM 77647 UR-FM DEMU 10 Nov PASSENGER UR FM 77649 UR-SC DEMU 10 Nov PASSENGER UR SC 77679 FM-MED DEMU 10 Nov PASSENGER FM MED 77680 MED-FM DEMU 10 Nov PASSENGER MED FM 77681 FM-MED DEMU 10 Nov PASSENGER FM MED 77682 MED-FM DEMU 10 Nov PASSENGER MED FM 79440 KATHANA BRC PAS 10 Nov PASSENGER KTNA BRC 79457 SUNR - DHG DEMU 10 Nov PASSENGER BTD DHG 79458 DHG - SUNR DEMU 10 Nov PASSENGER DHG BTD 79481 RB 79481 10 Nov MAIL EXP VJF AJM 79482 RB 79482 10 Nov MAIL EXP AJM VJF 79483 RB 79483 10 Nov MAIL EXP VJF AJM 79484 RB 79484 10 Nov MAIL EXP AJM VJF 79485 RB 79485 10 Nov MAIL EXP VJF UMNF 79486 RB 79486 10 Nov MAIL EXP UMNF VJF 79487 RB 79487 10 Nov MAIL EXP VJF UMNF 79488 RB 79488 10 Nov MAIL EXP UMNF VJF 79489 RB 79489 10 Nov MAIL EXP VJF UMNF 79490 RB 79490 10 Nov MAIL EXP UMNF VJF 99818 PUNE-LNL 10 Nov PASSENGER PUNE LNL

As many as 12,600 trains run in India every day and around 2.3 crore Indians travel via these trains on a daily basis. The Indian Railways create such traffic blocks in different parts of the country from time to time to repair the tracks.