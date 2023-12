Rajasthan Election Results 2023: Party-wise results & leading candidates of BJP & Congress, Check Full List Here

Rajasthan Assembly Elections Result 2023: The votes cast in the Rajasthan Assembly Elections have begun today (December 3). Vote counting begun at 8 a.m. Mail-in ballots will be counted first. Praveen Gupta told ANI, "Preparations have been made at all counting centres in the state." The 199 Assembly constituencies will be counted beginning at 8 a.m. on December 3. Postal ballots, which number around 5 lakh, will be counted first after the strong room is opened. There are 1121 assigned Assistant Returning Officers (ARO)."

Security and strict monitoring arrangements have been made at the counting centers for the voting that took place in the Rajasthan Assembly elections. Today, the fate of 199 candidates is set to be decided. Counting of postal ballots commenced at 8:00 AM followed by EVM counting at 8:30 AM across 36 centers. It's worth noting that Rajasthan witnessed a voter turnout of 75.45% in these assembly elections. There are 36 counting centers designated for the 199 assembly constituencies, with 1,121 ROs deployed. While most exit polls have projected BJP ahead of Congress in most exit polls post-counting, according to Congress, they are likely to form the government.

Rajasthan Assembly Election Result 2023: Check the complete constituency-wise candidate list of Congress and BJP

Constituency Number Constituency Name BJP Candidates Congress Candidates Status 1 Pushkar Suresh Singh Rawat Naseem Akhtar NA 2 Ajmer North Vasudev Devnani Mahendra Singh Ralawata NA 3 Ajmer South Anita Bhadel Dr Droupadi Koli NA 4 Nasirabad Ramswaroop Lamba Shivprakash Gurjar NA 5 Beawar Shankar Singh Rawat Parasmal Jain Panch NA 6 Shree Dungargarh Tarachand Saraswat Manglaram Godara NA 7 Nokha Bihari Lal Bishnoi Sushila Rameshwar Dudi NA 8 Sadulpur Sumitra Poonia Krishna Poonia NA 9 Taranagar Rajendra Singh Rathore Narendra Budania NA 10 Lunkaransar Sumit Godara Dr Rajendra Moond NA 11 Bhadra Sanjeev Kumar Ajeet Singh Beniwal NA 12 Khajuwala Dr Vishwanath Meghwal Govind Ram Meghwal NA 13 Bikaner West Jethanand Vyas Bulaki Das Kalla NA 14 Bikaner East Siddhi Kumari Yashpal Gehlot NA 15 Kolayat Anshuman Singh Bhati Bhanwar Singh Bhati NA 16 Nawalgarh Vikram Singh Jakhal Dr Rajkumar Sharma NA 17 Udaipurwati Shubhkaran Choudhary Bhagwan Ram Saini NA 18 Khetri Dharampal Gurjar Manisha Gurjar NA 19 Jhunjhunu Nisheet Kumar Brijendra Singh Ola NA 20 Mandawa Narendra Kumar Kumari Rita Chaudhary NA 21 Sardarshahar Rajkumar Rinwa Anil Kumar Sharma NA 22 Churu Harlal Saharan Rafique Mandelia NA 23 Ratangarh Abhinesh Mahatshi Poosaram Godara NA 24 Sujangarh Santosh Meghwal Manoj Kumar Meghwal NA 25 Pilani Rajesh Kumar Dahia Peetram Singh Kala NA 26 Surajgarh Santosh Ahlawat Sharwan Kumar NA 27 Fatehpur Sharawan Choudhary Hakam Ali Khan NA 28 Lachhmangarh Subhash Maharia Govind Singh Dotasara NA 29 Dhod Gordhan Verma Jagdish Prasad Danodia NA 30 Sikar Ratan Lal Jaldhari Rajendra Pareek NA 31 Danta Ramgarh Gajanand Kumawat Virendra Singh NA 32 Khandela Subhash Meel Mahadeo Singh Khandela NA 33 Neem Ka Thana Prem Singh Bajor Suresh Modi NA 34 Srimadhopur Jhabar Singh Kharra Deependra Singh NA 35 Kotputli Hansraj Patel Rajendra Singh Yadav NA 36 Viratnagar Kuldeep Dhankad Indraj Singh Gurjar NA 37 Shahpura Upen Yadav Manish Yadav NA 38 Chomu Ramlal Sharma Dr Shikha Meel Barala NA 39 Phulera Nirmal Kumawat Vidhyadhar Singh Chaudhary NA 40 Dudu Dr Premchand Bairwa Babulal Nagar NA 41 Jhotwara Rajyavardhan Singh Rathore Abhishek Choudhary NA 42 Amber Satish Poonia Prashant Sharma NA 43 Jamwa Ramgarh Mahendra Pal Meena Gopal Lal Meena NA 44 Hawa Mahal Balmukund Acharya RR Tiwari NA 45 Vidhyadhar Nagar Diya Kumari Sitaram Agarwal NA 46 Civil Lines Gopal Sharma Pratap Singh Khachariyawas NA 47 Kishan Pole Chandra Manohar Batwara Amin Kagzi NA 48 Adarsh Nagar Ravi Kumar Nayyar Rafeek Khan NA 49 Malviya Nagar Kalicharan Saraf Archana Sharma NA 50 Sanganer Bhajanlal Sharma Pushpendra Bhardwaj NA 51 Bagru Kailash Chand Verma Ganga Devi NA 52 Bassi Chandramohan Meena Laxman Meena NA 53 Chaksu Ramavatar Bairwa Ved Prakash Solanki NA 54 Tijara Baba Balaknath Yogi Imran Khan NA 55 Kishangarh Bas Ramhet Singh Yadav Deepchand Khairiya NA 56 Mundawar Manjeet Dharam Pal Choudhary Lalit Yadav NA 57 Behror Dr Jaswant Singh Yadav Sanjay Yadav NA 58 Bansur Devi Singh Shekhawat Shakuntala Rawat NA 59 Thanagazi Hem Singh Bhadana Kanti Prasad Meena NA 60 Alwar Rural Jairam Jatav Tikaram Jully NA 61 Alwar Urban Sanjay Sharma Ajay Agarwal NA 62 Ramgarh Jai Ahuja Zubair Khan NA 63 Rajgarh Laxmangarh Banna Ram Meena Mange Lal Meena NA 64 Kathumar Ramesh Khinchi Sanjana Jatav NA 65 Kaman Nauksham Chaudhary Zahida Khan NA 66 Nagar Jawahar Singh Bedham Wajib Ali NA 67 Deeg-Kumher Dr Shailesh Singh Vishvendra Singh NA 68 Bharatpur Vijay Bansal Dr Subhash Garg (RLD) NA 69 Nadbai Jagat Singh Joginder Singh Awana NA 70 Weir Bahadur Singh Bhajanlal Jatav NA 71 Bayana Bachchu Singh Banshiwal Amar Singh Jatav NA 72 Baseri Sukhram Koli Sanjay Kumar Jatav NA 73 Bari Girraj Singh Malinga Prashant Singh Parmar NA 74 Dholpur Dr Shivcharan Singh Kushwaha Shobharani Kushwah NA 75 Rajakhera Neeraj Sharma Rohit Bohra NA 76 Todabhim Ram Niwas Meena Ghanshyam Mahar NA 77 Mahuwa Rajendra Meena Omprakash Hudla NA 78 Sikrai Vikram Bansiwal Mamta Bhupesh NA 79 Dausa Shankar Lal Sharma Murari Lal Meena NA 80 Lalsot Rambilas Meena Parsadi Lal Meena NA 81 Sumerpur Joraram Kumawat Harishankar Mewara NA 82 Phalodi Pabba Ram Bishnoi Prakash Chandra Chhangani NA 83 Lohawat Gajendra Singh Khimsar Kishnaram Bishnoi NA 84 Shergarh Babu Singh Rathore Meena Kanwar NA 85 Osian Bheraram Choudhary Divya Maderna NA 86 Parbatsar Mansingh Kinsariya Ramniwas Gawriya NA 87 Nawan Vijay Singh Mahendra Choudhary NA 88 Jaitaran Avinash Gehlot Surendra Goyal NA 89 Sojat Shobha Chauhan Niranjan Arya NA 90 Pali Gyanchand Parakh Bheem Raj Bhati NA 91 Marwar Junction Kesaram Choudhary Khushveer Singh NA 92 Bali Pushpendra Singh Badriram Jakhar NA 93 Bagidora Krishna Katara Mahendra Jeet Singh Malviya NA 94 Kushalgarh Bheema Bhai Damor Ramila Khadiya NA 95 Kapasan Arjun Lal Jingar Shankar Lal Bairwa NA 96 Begun Dr Suresh Dhakar Rajender Singh Bidhuri NA 97 Chittorgarh Narpat Singh Rajvi Surendra Singh Jadawat NA 98 Nimbahera Shrichand Kriplani Udailal Anjana NA 99 Bari Sadri Gautam Kumar Badri Lal Jat NA 100 Pratapgarh Hemant Meena Ramlal Meena NA 101 Bhim Harisingh Rawat Sudarshan Singh Rawat NA 102 Kumbhalgarh Surendra Singh Rathore Yogendra Singh Parmar NA 103 Rajsamand Deepti Kiran Maheshwari Narayan Singh Bhati NA 104 Nathdwara Vishvaraj Singh Mewar CP Joshi NA 105 Asind Jabbar Singh Sankhala Hagamilal Mewara NA 106 Mandal Udai Lal Bhadana Ram Lal Jat NA 107 Sahara Ladu Lal Pitaiya Rajendra Trivedi NA 108 Bhilwara Vitthal Shankar Awasthi Om Prakash Naraniwal NA 109 Shahpura Lalaram Bairwa Narendra Kumar Regar NA 110 Jahazpur Gopichand Meena Dhiraj Gurjar NA 111 Mandalgarh Gopal Lal Sharma Vivek Dhakar NA 112 Hindoli Prabhu Lal Saini Ashok Chandna NA 113 Keshoraipatan Chandrakanta Meghwal Chunnilal Premi Bairwa NA 114 Bundi Ashok Dogra Harimohan Sharma NA 115 Pipalda Premchand Gochar Chetan Patel Kolana NA 116 Sangod Heeralal Nagar Bhanu Pratap Singh NA 117 Kota North Prahlad Gunjal Shanti Kumar Dhariwal NA 118 Kota South Sandeep Sharma Rakhi Gautam NA 119 Ladpura Kalpana Devi Naimuddin Guddu NA 120 Ramganj Mandi Madan Dilawar Mahendra Rajoria NA 121 Anta Kanwarlal Meena Pramod Jain Bhaya NA 122 Kishanganj Lalit Meena Nirmala Sahariya NA 123 Baran-Atru Radheyshyam Bairwa Panachand Meghwal NA 124 Chhabra Pratap Singh Singhvi Karan Singh Rathore NA 125 Dag Kaluram Meghwal Chetraj Gehlot NA 126 Jhalrapatan Vasundhara Raje Scindia Ram Lal Chouhan NA 127 Khanpur Narendra Nagar Suresh Gurjar NA 128 Manohar Thana Nemi Chand Meena Govind Prasad NA 129 Sadulshahar Gurveer Singh Brar Jagdish Chander Jangod NA 130 Ganganagar Jaideep Bihani Ankur Maglani NA 131 Karanpur Surender Pal Singh Gurmeet Singh Kooner NA 132 Suratgarh Rampratap Kasniyan Dungar Ram Gedar NA 133 Raisingh Nagar Balveer Singh Luthra Sohan Lal Nayak NA 134 Anupgarh Santosh Bawri Shimla Devi Bawri NA 135 Sangaria Gurdeep Singh Abhimanyu Poonia NA 136 Hanumangarh Amit Sahu Vinod Kumar NA 137 Pilibanga Dharmendra Kumar Vinod Kumar Gothwal NA 138 Nohar Abhishek Matoria Amit Chachan NA 139 Gangapur Man Singh Gurjar Ramkesh Meena NA 140 Bamanwas Rajendra Meena Indra Meena NA 141 Sawai Madhopur Dr Kirodi Lal Meena Danish Abrar NA 142 Khandar Jitendra Kumar Gothwal Ashok Bairwa NA 143 Malpura Kanhaiyalal Choudhary Ghasi Lal Choudhary NA 144 Niwai Ram Sahay Varma Prashant Bairwa NA 145 Tonk Ajit Singh Mehta Sachin Pilot NA 146 Deoli-Uniara Vijay Singh Bainsla Harish Chandra Meena NA 147 Kishangarh Bhagirath Choudhary Vikash Choudhary NA 148 Dhariyawad Kanhaiya Lal Meena Nagraj Meena NA 149 Dungarpur Bansilal Katara Ganesh Ghogra NA 150 Aspur Gopichand Meena Rakseh Roat NA 151 Sagwara Shankarlal Decha Kailash Kumar Roat NA 152 Chorasi Sushil Katara Tarachand Bhagora NA 153 Ghatol Manshankar Ninama Nanalal Ninama NA 154 Garhi Kailash Chandra Meena Shankarlal Charpota NA 155 Banswara Dhan Singh Rawat Arjun Singh Bamaniya NA 156 Masuda Virendra Singh Rakesh Pareek NA 157 Kekri Shatrughan Gautam Dr Raghu Sharma NA 158 Ladnun Karni Singh Mukesh Kumar Bhakar NA 159 Deedwana Jitendra Singh Jodha Chetan Singh Choudhary NA 160 Jayal Dr Manju Baghmar Dr Manju Devi Meghwal NA 161 Nagaur Jyoti Mirdha Harendra Mirdha NA 162 Khinwsar Revat Ram Danga Tejpal Mirdha NA 163 Merta Laxman Ram Meghwal Shivratan Valmiki NA 164 Degana Ajay Singh Vijaypal Mirdha NA 165 Makrana Sumita Bhinchar Zakir Hussain Gesawat NA 166 Jalore Jogeshwar Garg Ramila Meghwal NA 167 Bhinmal Poora Ram Choudhary Samarjit Singh NA 168 Sanchore Devji Patel Sukhram Bishnoi NA 169 Raniwara Narayan Singh Dewal Ratan Devasi NA 170 Sirohi Ota Ram Dewasi Sanyam Lodha NA 171 Pindwara Abu Samaram Garasiya Leelaram Garasiya NA 172 Reodar Jagsi Ram Koli Motiram Koli NA 173 Gogunda Pratap Lal Bheel Dr Mangi Lal Garasiya NA 174 Jhadol Babulal Kharadi Heeralal Darangi NA 175 Kherwara Nana Lal Ahari Dr Dayaram Parmar NA 176 Udaipur Rural Phool Singh Meena Dr Vivek Katara NA 177 Udaipur Tarachand Jain Gourav Vallabh NA 178 Mavli Krishnagopal Paliwal Pushkar Lal Dangi NA 179 Vallabh Nagar Udailal Dangi Preeti Gajendra Singh Shaktawat NA 180 Salumber Amritlal Meena Raghuvir Singh Meena NA 181 Hindaun Rajkumari Jatav Anita Jatav NA 182 Karauli Darshan Singh Gurjar Lakhan Singh Meena NA 183 Sapotra Hansraj Meena Ramesh Chand Meena NA 184 Bandikui Bhagchand Tankda Gajraj Khatana NA 185 Bhopalgarh Kamsa Meghwal Geeta Barwar NA 186 Sardarpura Dr Mahendra Rathore Ashok Gehlot NA 187 Jodhpur Atul Bhansali Manisha Panwar NA 188 Soorsagar Devendra Joshi Shezad Aiyub Khan NA 189 Luni Jogaram Patel Mahendra Bishnoi NA 190 Bilara Arjun Lal Garg Mohanlal Katariya NA 191 Jaisalmer Chhotu Singh Bhati Ruparam Meghwal NA 192 Pokaran Mahant Pratap Puri Saleh Mohammad NA 193 Sheo Swaroop Singh Khara Ameen Khan NA 194 Barmer Deepak Karwasara Mewaram Jain NA 195 Baytu Balaram Moondh Harish Choudhary NA 196 Pachpadra Arun Choudhary Madan Prajapat NA 197 Siwana Hameersingh Bhayal Manvendra Singh NA 198 Gudhmalani Krishan Kumar Bishnoi Sonaram Choudhary NA 199 Chohtan Adu Ram Meghwal Padmaram Meghwal NA 200 Ahore Chhagan Singh Rajpurohit Saroj Choudhary NA

Rajasthan CM Ashok Gehlot is leading by 4657 votes from Sardarpura constituence, as per ECI website. BJP candidates Prof Dr Mahendra Rathore is trailing.