Uttar Pradesh Lok Sabha Election Result 2024: Winners To Be Announced Soon

Uttar Pradesh Lok Sabha elections 2024: Voting concluded in Uttar Pradesh in the seventh phase of voting on 1st June. The state has 80 seats which are being contested making it the state with the most seats. The Election Commission will be releasing the results for the Lok Sabha elections and the list of the winning and losing candidates in Uttar Pradesh on June 4. The counting of votes will begin at 8am.

Check The Full List Below

S.No. Candidate Name Constituency Party Winner/Loser Vote Margin 1 Suresh Chandra Kardam Agra Uttar Pradesh SP TBD TBD 2 Satyapal Singh Baghel Agra Uttar Pradesh BJP TBD TBD 3 Pooja Amrohi Agra Uttar Pradesh BSP TBD TBD 4 Rajesh Kumar Dwivedi Akbarpur Uttar Pradesh BSP TBD TBD 5 Rajaram Pal Akbarpur Uttar Pradesh SP TBD TBD 6 Devendra Singh Bhole Akbarpur Uttar Pradesh BJP TBD TBD 7 Satish Gautam Aligarh Uttar Pradesh BJP TBD TBD 8 Hitendra Kumar Alias Bunty Upadhyay Aligarh Uttar Pradesh BSP TBD TBD 9 Brijendra Singh Aligarh Uttar Pradesh SP TBD TBD 10 Ramesh Kumar Patel Allahabad Uttar Pradesh BSP TBD TBD 11 Neeraj Tripathi Allahabad Uttar Pradesh BJP TBD TBD 12 Ujjwal Rewati Raman Singh Allahabad Uttar Pradesh INC TBD TBD 13 Qamar Hayat Ambedkar Nagar Uttar Pradesh BSP TBD TBD 14 Lalji Verma Ambedkar Nagar Uttar Pradesh SP TBD TBD 15 Ritesh Pandey Ambedkar Nagar Uttar Pradesh BJP TBD TBD 16 Smt. Smriti Irani Amethi Uttar Pradesh BJP TBD TBD 17 Kishori Lal Sharma Amethi Uttar Pradesh INC TBD TBD 18 Nanhe Singh Chauhan Amethi Uttar Pradesh BSP TBD TBD 19 Mujahid Hussain Amroha Uttar Pradesh BSP TBD TBD 20 Danish Ali Amroha Uttar Pradesh INC TBD TBD 21 Kanwar Singh Tanwar Amroha Uttar Pradesh BJP TBD TBD 22 Dharmendra Kashyap Aonla Uttar Pradesh BJP TBD TBD 23 Abid Ali Aonla Uttar Pradesh BSP TBD TBD 24 Neeraj Maurya Aonla Uttar Pradesh SP TBD TBD 25 Dharmendra Yadav Azamgarh Uttar Pradesh SP TBD TBD 26 Dinesh Lal Yadav 'Nirahua' Azamgarh Uttar Pradesh BJP TBD TBD 27 Bhim Rajbhar Azamgarh Uttar Pradesh BSP TBD TBD 28 Muslim Khan Badaun Uttar Pradesh BSP TBD TBD 29 Aditya Yadav Badaun Uttar Pradesh SP TBD TBD 30 Durvijay Singh Shakya Badaun Uttar Pradesh BJP TBD TBD 31 Praveen Bansal Baghpat Uttar Pradesh BSP TBD TBD 32 Amarpal Baghpat Uttar Pradesh SP TBD TBD 33 Dr. Raj Kumar Sangwan Baghpat Uttar Pradesh RLD TBD TBD 34 Dr. Brijesh Kumar Bahraich Uttar Pradesh BSP TBD TBD 35 Ramesh Gautam Bahraich Uttar Pradesh SP TBD TBD 36 Dr. Anand Gond Bahraich Uttar Pradesh BJP TBD TBD 37 Lallan Singh Yadav Ballia Uttar Pradesh BSP TBD TBD 38 Sanatan Pandey Ballia Uttar Pradesh SP TBD TBD 39 Neeraj Shekhar Ballia Uttar Pradesh BJP TBD TBD 40 Mayank Dwivedi Banda Uttar Pradesh BSP TBD TBD 41 R.K. Singh Patel Banda Uttar Pradesh BJP TBD TBD 42 Shivshankar Singh Patel Banda Uttar Pradesh SP TBD TBD 43 Ramsamujh Bansgaon Uttar Pradesh BSP TBD TBD 44 Sadan Prasad Bansgaon Uttar Pradesh INC TBD TBD 45 Kamlesh Paswan Bansgaon Uttar Pradesh BJP TBD TBD 46 Tanuj Punia Bara Banki Uttar Pradesh INC TBD TBD 47 Rajrani Rawat Bara Banki Uttar Pradesh BJP TBD TBD 48 Shiv Kumar Doharey Bara Banki Uttar Pradesh BSP TBD TBD 49 Chhatrapal Singh Gangwar Bareilly Uttar Pradesh BJP TBD TBD 50 Praveen Singh Aron Bareilly Uttar Pradesh SP TBD TBD 51 Harish Dwivedi Basti Uttar Pradesh BJP TBD TBD 52 Ram Prasad Chaudhary Basti Uttar Pradesh SP TBD TBD 53 Dayashankar Mishra Basti Uttar Pradesh BSP TBD TBD 54 Atahar Ansari Bhadohi Uttar Pradesh BSP TBD TBD 55 Laliteshpati Tripathi Bhadohi Uttar Pradesh TMC TBD TBD 56 Dr Vinod Kumar Bind Bhadohi Uttar Pradesh BJP TBD TBD 57 Chandan Chauhan Bijnor Uttar Pradesh RLD TBD TBD 58 Vijendra Singh Bijnor Uttar Pradesh BSP TBD TBD 59 Deepak Bijnor Uttar Pradesh SP TBD TBD 60 Dr. Bhola Singh Bulandshahr Uttar Pradesh BJP TBD TBD 61 Girish Chandra Jatav Bulandshahr Uttar Pradesh BSP TBD TBD 62 Shivram Valmiki Bulandshahr Uttar Pradesh INC TBD TBD 63 Satyendra Kumar Maurya Chandauli Uttar Pradesh BSP TBD TBD 64 Dr. Mahendra Nath Pandey Chandauli Uttar Pradesh BJP TBD TBD 65 Birendra Singh Chandauli Uttar Pradesh SP TBD TBD 66 Sandesh Deoria Uttar Pradesh BSP TBD TBD 67 Akhilesh Pratap Singh Deoria Uttar Pradesh INC TBD TBD 68 Shashank Mani Deoria Uttar Pradesh BJP TBD TBD 69 Anand Bhadoria Dhaurahra Uttar Pradesh SP TBD TBD 70 Rekha Verma Dhaurahra Uttar Pradesh BJP TBD TBD 71 Shyam Kishore Awasthi Dhaurahra Uttar Pradesh BSP TBD TBD 72 MD. Nadeem Domariyaganj Uttar Pradesh BSP TBD TBD 73 Jagdambika Pal Domariyaganj Uttar Pradesh BJP TBD TBD 74 Bhishm Shankar "Kushal" Tewari Domariyaganj Uttar Pradesh SP TBD TBD 75 Mohd. Irfan Etah Uttar Pradesh BSP TBD TBD 76 Devesh Shakya Etah Uttar Pradesh SP TBD TBD 77 Rajvir Singh (Raju Bhaiya) Etah Uttar Pradesh BJP TBD TBD 78 Jitendra Dohare Etawah Uttar Pradesh SP TBD TBD 79 Dr. Ram Shankar Katheria Etawah Uttar Pradesh BJP TBD TBD 80 Sarika Singh Baghel Etawah Uttar Pradesh BSP TBD TBD 81 Sacchidanand Pandey Faizabad Uttar Pradesh BSP TBD TBD 82 Awadhesh Prasad Faizabad Uttar Pradesh SP TBD TBD 83 Lallu Singh Faizabad Uttar Pradesh BJP TBD TBD 84 Kranti Pandey Farrukhabad Uttar Pradesh BSP TBD TBD 85 Mukesh Rajput Farrukhabad Uttar Pradesh BJP TBD TBD 86 Dr Naval Kishore Shakya Farrukhabad Uttar Pradesh SP TBD TBD 87 Sadhvi Niranjan Jyoti Fatehpur Uttar Pradesh BJP TBD TBD 88 Naresh Uttam Patel Fatehpur Uttar Pradesh SP TBD TBD 89 Dr. Manish Singh Sachan Fatehpur Uttar Pradesh BSP TBD TBD 90 Ram Nath Sikarwar Fatehpur Sikri Uttar Pradesh INC TBD TBD 91 Raj Kumar Chahar Fatehpur Sikri Uttar Pradesh BJP TBD TBD 92 PT. Ramniwas Sharma Fatehpur Sikri Uttar Pradesh BSP TBD TBD 93 Akshay Yadav Firozabad Uttar Pradesh SP TBD TBD 94 Vishwadeep Singh Firozabad Uttar Pradesh BJP TBD TBD 95 Chaudhary Bashir Firozabad Uttar Pradesh BSP TBD TBD 96 Dr. Mahesh Sharma Gautam Buddh Nagar Uttar Pradesh BJP TBD TBD 97 Rajendra Singh Solanki Gautam Buddh Nagar Uttar Pradesh BSP TBD TBD 98 Rahul Awana Gautam Buddh Nagar Uttar Pradesh SP TBD TBD 99 Atul Garg Ghaziabad Uttar Pradesh BJP TBD TBD 100 Nand Kishor Pundir Ghaziabad Uttar Pradesh BSP TBD TBD 101 Smt. Dolly Sharma Ghaziabad Uttar Pradesh INC TBD TBD 102 Umesh Kumar Singh Ghazipur Uttar Pradesh BSP TBD TBD 103 Pars Nath Rai Ghazipur Uttar Pradesh BJP TBD TBD 104 Afzal Ansari Ghazipur Uttar Pradesh SP TBD TBD 105 Balkrishna Chauhan Ghosi Uttar Pradesh BSP TBD TBD 106 Rajiv Rai Ghosi Uttar Pradesh SP TBD TBD 107 Dr. Arvind Rajbhar Ghosi Uttar Pradesh SBSP TBD TBD 108 Saurabh Gonda Uttar Pradesh BSP TBD TBD 109 SHreya Verma Gonda Uttar Pradesh SP TBD TBD 110 Kirti Vardhan Singh Alias Raja Bhaiya Gonda Uttar Pradesh BJP TBD TBD 111 Jawed Simnani Gorakhpur Uttar Pradesh BSP TBD TBD 112 Ravi Kishan Gorakhpur Uttar Pradesh BJP TBD TBD 113 Kajal Nishad Gorakhpur Uttar Pradesh SP TBD TBD 114 Nirdosh Kumar Dixit Hamirpur Uttar Pradesh BSP TBD TBD 115 Ajendra Singh Rajput Hamirpur Uttar Pradesh SP TBD TBD 116 Kunwar Pushpendra Singh Chandel Hamirpur Uttar Pradesh BJP TBD TBD 117 Bhimrao Ambedkar Hardoi Uttar Pradesh BSP TBD TBD 118 Usha Verma Hardoi Uttar Pradesh SP TBD TBD 119 Jai Prakash Rawat Hardoi Uttar Pradesh BJP TBD TBD 120 Anoop Valmiki Hathras Uttar Pradesh BJP TBD TBD 121 Hembaboo Dhangar Hathras Uttar Pradesh BSP TBD TBD 122 Jasveer Balmiki Hathras Uttar Pradesh SP TBD TBD 123 Narayan Das Ahirwar Jalaun Uttar Pradesh SP TBD TBD 124 Bhanu Pratap Singh Verma Jalaun Uttar Pradesh BJP TBD TBD 125 Suresh Chandra Gautam Jalaun Uttar Pradesh BSP TBD TBD 126 Kripashankar Singh Jaunpur Uttar Pradesh BJP TBD TBD 127 Babbu Singh Kushwaha Jaunpur Uttar Pradesh SP TBD TBD 128 Shyam Singh Yadav Jaunpur Uttar Pradesh BSP TBD TBD 129 Ravi Prakash Jhansi Uttar Pradesh BSP TBD TBD 130 Pradeep Jain Aditya Jhansi Uttar Pradesh INC TBD TBD 131 Anurag Verma Jhansi Uttar Pradesh BJP TBD TBD 132 Pradeep Kumar Kairana Uttar Pradesh BJP TBD TBD 133 Sripal Singh Kairana Uttar Pradesh BSP TBD TBD 134 Iqra Hasan Kairana Uttar Pradesh SP TBD TBD 135 Bharat Ram Mishra Kaiserganj Uttar Pradesh SP TBD TBD 136 Karan Bhushan Singh Kaiserganj Uttar Pradesh BJP TBD TBD 137 Narendra Pandey Kaiserganj Uttar Pradesh BSP TBD TBD 138 Imran Bin Zafar Kannauj Uttar Pradesh BSP TBD TBD 139 Akhilesh Yadav Kannauj Uttar Pradesh SP TBD TBD 140 Subrat Pathak Kannauj Uttar Pradesh BJP TBD TBD 141 Kuldeep Bhadauriya Kanpur Uttar Pradesh BSP TBD TBD 142 Alok Mishra Kanpur Uttar Pradesh INC TBD TBD 143 Ramesh Awasthi Kanpur Uttar Pradesh BJP TBD TBD 144 Shubh Narayan Kaushambi Uttar Pradesh BSP TBD TBD 145 Vinod Kumar Sonkar Kaushambi Uttar Pradesh BJP TBD TBD 146 Pushpendra Saroj Kaushambi Uttar Pradesh SP TBD TBD 147 Anshay Kalra Kheri Uttar Pradesh BSP TBD TBD 148 Ajay Mishra Teni Kheri Uttar Pradesh BJP TBD TBD 149 Utkarsh Verma Kheri Uttar Pradesh SP TBD TBD 150 Ajay Pratap Singh Urf Pintu Saithwar Kushi Nagar Uttar Pradesh SP TBD TBD 151 Vijay Kumar Dubey Kushi Nagar Uttar Pradesh BJP TBD TBD 152 Subh Narayan Chauhan Kushi Nagar Uttar Pradesh BSP TBD TBD 153 Indu Chaudhri Lalganj Uttar Pradesh BSP TBD TBD 154 Daroga Saroj Lalganj Uttar Pradesh SP TBD TBD 155 Smt. Neelam Sonkar Lalganj Uttar Pradesh BJP TBD TBD 156 Mohammad Sarwar Malik Lucknow Uttar Pradesh BSP TBD TBD 157 Ravidas Mehrotra Lucknow Uttar Pradesh SP TBD TBD 158 Rajnath Singh Lucknow Uttar Pradesh BJP TBD TBD 159 Kripashankar Saroj Machhlishahr Uttar Pradesh BSP TBD TBD 160 Bholanath (BP Saroj) Machhlishahr Uttar Pradesh BJP TBD TBD 161 Sh. Priya Saroj Machhlishahr Uttar Pradesh SP TBD TBD 162 Mohd. Mousame Aalam Maharajganj Uttar Pradesh BSP TBD TBD 163 Pankaj Choudhary Maharajganj Uttar Pradesh BJP TBD TBD 164 Virendra Chaudhary Maharajganj Uttar Pradesh INC TBD TBD 165 Shiv Prasad Yadav Mainpuri Uttar Pradesh BSP TBD TBD 166 Dimple Yadav Mainpuri Uttar Pradesh SP TBD TBD 167 Jayveer Singh Mainpuri Uttar Pradesh BJP TBD TBD 168 Mukesh Dhangar Mathura Uttar Pradesh INC TBD TBD 169 Smt. Hema Malini Mathura Uttar Pradesh BJP TBD TBD 170 Suresh Singh Mathura Uttar Pradesh BSP TBD TBD 171 Devvrat Tyagi Meerut Uttar Pradesh BSP TBD TBD 172 Atul Pradhan Meerut Uttar Pradesh SP TBD TBD 173 Arun Govil Meerut Uttar Pradesh BJP TBD TBD 174 Manish Kumar Mirzapur Uttar Pradesh BSP TBD TBD 175 Rajendra S Bind Mirzapur Uttar Pradesh SP TBD TBD 176 Anupriya Patel Mirzapur Uttar Pradesh AD(S) TBD TBD 177 B R Ahirvar Misrikh Uttar Pradesh BSP TBD TBD 178 Manoj Kumar Rajvanshi Misrikh Uttar Pradesh SP TBD TBD 179 Ashok Kumar Rawat Misrikh Uttar Pradesh BJP TBD TBD 180 Rajesh Kumar Mohanlalganj Uttar Pradesh BSP TBD TBD 181 R K Chaudhary Mohanlalganj Uttar Pradesh SP TBD TBD 182 Kaushal Kishore Mohanlalganj Uttar Pradesh BJP TBD TBD 183 Ruchi Veera Moradabad Uttar Pradesh SP TBD TBD 184 Sarvesh Singh Moradabad Uttar Pradesh BJP TBD TBD 185 Mohd. Irfan Saifi Moradabad Uttar Pradesh BSP TBD

Votes counting will be done collectively across the country revealing the parliamentary representatives of Uttar Pradesh along with other states. The key parties contesting the elections from Uttar Pradesh include BJP, INC, SP and BSP. The state will also see some big names contesting from Uttar Pradesh including Prime Minister Narendra Modi.