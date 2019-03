Lok Sabha election 2019: Know which constituencies are voting in first phase on 11 April

Ninety-one constituencies in 20 states and union territories will be going to vote in the first phase of Lok Sabha election on 11 April. The states where maximum constituencies will be voting in the phase are Andhra Pradesh and Telangana with 25 and 17 Lok Sabha seats respectively.

The others states and union territories which are going to polls in this schedule are: Arunachal Pradesh (2), Assam (5), Bihar (4), Chattishgarh (1), Jammu and Kashmir (2), Maharashtra (7), Manipur (1), Meghalaya (2), Mizoram (1), Nagaland (1), Odisha (4), Sikkim (1), Tripura (1), Uttar Pradesh (8), Uttarakhand (5), West Bengal (2), Andaman and Nicobar (1) and Lakshadweep (1).

Here is a list of which constituencies will vote in the first phase:

SR NUMBER STATE LOK SABHA SEAT POLLING DATE FIRST PHASE – 91 CONSTITUENCIES 1 Uttar Pradesh BAGHPAT 11 April 2019 2 Uttar Pradesh BIJNOR 11 April 2019 3 Uttar Pradesh GAUTAM BUDDHA NAGAR 11 April 2019 4 Uttar Pradesh GHAZIABAD 11 April 2019 5 Uttar Pradesh KAIRANA 11 April 2019 6 Uttar Pradesh MEERUT 11 April 2019 7 Uttar Pradesh MUZAFFARNAGAR 11 April 2019 8 Uttar Pradesh SAHARANPUR 11 April 2019 9 Maharashtra BHANDARA–GONDIYA 11 April 2019 10 Maharashtra CHANDRAPUR 11 April 2019 11 Maharashtra GADCHIROLI–CHIMUR 11 April 2019 12 Maharashtra NAGPUR 11 April 2019 13 Maharashtra RAMTEK 11 April 2019 14 Maharashtra WARDHA 11 April 2019 15 Maharashtra ZAHIRABAD 11 April 2019 16 Andhra Pradesh AMALAPURAM 11 April 2019 17 Andhra Pradesh ANAKAPALLI 11 April 2019 18 Andhra Pradesh ANANTAPUR 11 April 2019 19 Andhra Pradesh ARAKU 11 April 2019 20 Andhra Pradesh BAPATLA 11 April 2019 21 Andhra Pradesh CHITTOOR 11 April 2019 22 Andhra Pradesh ELURU 11 April 2019 23 Andhra Pradesh GUNTUR 11 April 2019 24 Andhra Pradesh HINDUPUR 11 April 2019 25 Andhra Pradesh KADAPA 11 April 2019 26 Andhra Pradesh KAKINADA 11 April 2019 27 Andhra Pradesh KURNOOL 11 April 2019 28 Andhra Pradesh MACHILIPATNAM 11 April 2019 29 Andhra Pradesh NANDYAL 11 April 2019 30 Andhra Pradesh NARASAPURAM 11 April 2019 31 Andhra Pradesh NARASARAOPET 11 April 2019 32 Andhra Pradesh NELLORE 11 April 2019 33 Andhra Pradesh ONGOLE 11 April 2019 34 Andhra Pradesh RAJAHMUNDRY 11 April 2019 35 Andhra Pradesh RAJAMPET 11 April 2019 36 Andhra Pradesh SRIKAKULAM 11 April 2019 37 Andhra Pradesh TIRUPATI 11 April 2019 38 Andhra Pradesh VIJAYAWADA 11 April 2019 39 Andhra Pradesh VISAKHAPATNAM 11 April 2019 40 Andhra Pradesh VIZIANAGARAM 11 April 2019 41 Assam DIBRUGARH 11 April 2019 42 Assam JORHAT 11 April 2019 43 Assam KALIABOR 11 April 2019 44 Assam LAKHIMPUR 11 April 2019 45 Assam TEZPUR 11 April 2019 46 Bihar AURANGABAD 11 April 2019 47 Bihar GAYA 11 April 2019 48 Bihar JAMUI 11 April 2019 49 Bihar NAWADA 11 April 2019 50 Jammu and Kashmir BARAMULLA 11 April 2019 51 Jammu and Kashmir JAMMU 11 April 2019 52 Arunachal Pradesh ARUNACHAL EAST 11 April 2019 53 Arunachal Pradesh ARUNACHAL WEST 11 April 2019 54 Manipur OUTER MANIPUR 11 April 2019 55 Meghalaya SHILLONG 11 April 2019 56 Meghalaya TURA 11 April 2019 57 Mizoram MIZORAM 11 April 2019 58 Nagaland NAGALAND 11 April 2019 59 Odisha BERHAMPUR 11 April 2019 60 Odisha KALAHANDI 11 April 2019 61 Odisha KORAPUT 11 April 2019 62 Odisha NABARANGPUR 11 April 2019 63 Sikkim SIKKIM 11 April 2019 64 Tripura TRIPURA WEST 11 April 2019 65 West Bengal LIPURDUARS 11 April 2019 66 West Bengal COOCH BEHAR 11 April 2019 67 Andaman And Nicobar Islands ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS 11 April 2019 68 Lakshadeep LAKSHADWEEP 11 April 2019 69 Chhattisgarh BASTAR 11 April 2019 70 Uttarakhand ALMORA 11 April 2019 71 Uttarakhand GARHWAL 11 April 2019 72 Uttarakhand HARIDWAR 11 April 2019 73 Uttarakhand NAINITAL–UDHAMSINGH NAGAR 11 April 2019 74 Uttarakhand TEHRI GARHWAL 11 April 2019 75 Telangana ADILABAD 11 April 2019 76 Telangana PEDDAPALLE 11 April 2019 77 Telangana KARIMNAGAR 11 April 2019 78 Telangana NIZAMABAD 11 April 2019 79 Telangana ZAHIRABAD 11 April 2019 80 Telangana MEDAK 11 April 2019 81 Telangana MALKAJGIRI 11 April 2019 82 Telangana SECUNDERABAD 11 April 2019 83 Telangana HYDERABAD 11 April 2019 84 Telangana CHEVELLA 11 April 2019 85 Telangana MAHBUBNAGAR 11 April 2019 86 Telangana NAGARKURNOOL 11 April 2019 87 Telangana NALGONDA 11 April 2019 88 Telangana BHONGIR 11 April 2019 89 Telangana WARANGAL 11 April 2019 90 Telangana MAHABUBABAD 11 April 2019 91 Telangana KHAMMAM 11 April 2019

The five-year term of the 16th Lok Sabha is due to expire on June 3.

Assembly elections in four states - Andhra Pradesh (all 175 constituencies), Odisha (28 of total 147 constituencies), Sikkim (all 32 constituencies) and Arunachal Pradesh (all 60 constituencies) will also take place along with the Lok Sabha election in phase 1.

The votes would be counted on May 23. The next of the 7-phase polling dates are April 18, April 23, April 29, May 6, May 12 and May 19.