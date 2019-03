Lok Sabha Election 2019: List of political parties, top leaders with verified Twitter accounts

NEW DELHI: As India gears up for Lok Sabha election 2019, Twitter India released a list of verified handles of all political outfit accounts and party presidents. The list was released at encouraging healthy participation in election-related discussions and make informed choices.

List of political party accounts with verified handles:

Please note: This is not an exhaustive list

National

@BJP4India - Bharatiya Janata Party

@cpimspeak - Communist Party of India (Marxist)

@INCIndia - Indian National Congress

@NCPspeaks - Nationalist Congress Party

Andhra Pradesh

@BJP4Andhra- Bharatiya Janata Party

@INC_Andhra - Indian National Congress

@JaiTDP - Telugu Desam Party

@JanaSenaParty - Jana Sena Party

@YSRCParty - Yuvajana Sramika Rythu Congress Party

Arunachal Pradesh

@BJP4Arunachal- Bharatiya Janata Party

@INCArunachal - Indian National Congress

Assam

@BJP4Assam- Bharatiya Janata Party

@INCAssam - Indian National Congress



Bihar

@BJP4Bihar- Bharatiya Janata Party

@INCBihar - Indian National Congress

@RJDforIndia - Rashtriya Janata Dal (Bihar)



Chattisgarh

@BJP4CGState- Bharatiya Janata Party

@INCChhattisgarh - Indian National Congress



Goa

@BJP4Goa- Bharatiya Janata Party

@INCGoa - Indian National Congress



Gujarat

@BJP4Gujarat- Bharatiya Janata Party

@INCGujarat - Indian National Congress



Haryana

@BJP4Haryana- Bharatiya Janata Party

@INCHaryana - Indian National Congress



Himachal Pradesh

@BJP4Himachal- Bharatiya Janata Party

@INCHimachal - Indian National Congress



Jammu & Kashmir

@INCJammuKashmir - Indian National Congress

@BJP4JnK- Bharatiya Janata Party

@JKNC_- Jammu & Kashmir National Conference

@jkpdp - Jammu & Kashmir Peoples Democratic Party



Jharkhand

@BJP4Jharkhand- Bharatiya Janata Party

@INCJharkhand - Indian National Congress

@JmmJharkhand - Jharkhand Mukti Morcha



Karnataka

@BJP4Karnataka- Bharatiya Janata Party

@INCKarnataka - Indian National Congress

@JanataDal_S - Janata Dal (Secular)



Kerala

@BJP4Keralam- Bharatiya Janata Party

@CPIMKerala - Communist Party of India (Marxist)

@INCKerala ‏ - Indian National Congress

@JanataDal_S - Janata Dal (Secular)



Madhya Pradesh

@BJP4MP- Bharatiya Janata Party

@INCMP- Indian National Congress

@samajwadiparty - Samajwadi Party



Maharashtra

@BJP4Maharashtra- Bharatiya Janata Party

@INCMaharashtra - Indian National Congress

@ShivSena - Shiv Sena

@NCPspeaks - Nationalist Congress Party



Manipur

@AITCofficial - All India Trinamool Congress

@BJP4Manipur- Bharatiya Janata Party

@INCManipur - Indian National Congress

@nppmeghalaya - National People’s Party

@RJDforIndia - Rashtriya Janata Dal



Meghalaya

@BJP4Meghalaya- Bharatiya Janata Party

@INCMeghalaya - Indian National Congress

@nppmeghalaya - National People’s Party



Mizoram

@BJP4Mizoram - Bhartiya Janata Party

@INCMizoram - Indian National Congress



Nagaland

@BJP4Nagaland - Bhartiya Janata Party

@INCNagaland - Indian National Congress



Odisha

@bjd_odisha - Biju Janata Dal

@BJP4Odisha - Bhartiya Janata Party

@INCOdisha - Indian National Congress



Punjab

@AAPPunjab - Aam Aadmi Party

@Akali_Dal_ -Shiromani Akali Dal

@BJP4Punjab- Bhartiya Janata Party

@INCPunjab - Indian National Congress



Rajasthan

@BJP4Rajasthan- Bhartiya Janata Party

@INCRajasthan - Indian National Congress



Sikkim

@BJP4Sikkim- Bhartiya Janata Party

@INCSikkim - Indian National Congress

@official_sdf - Sikkim Democratic Front



Tamil Nadu

@AIADMKOfficial - All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam

@arivalayam - Dravida Munnetra Kazhagam

@BJP4TamilNadu- Bhartiya Janata Party

@INCTamilNadu - Indian National Congress

@maiamofficial - Makkal Needhi Maiam



Telangana

@BJP4Telangana- Bhartiya Janata Party

@INCTelangana - Indian National Congress

@JaiTDP - Telugu Desam Party

@JanaSenaParty - Jana Sena Party

@trspartyonline - Telangana Rashtra Samithi



Tripura

@BJP4Tripura- Bhartiya Janata Party

@INCTripura - Indian National Congress



Uttar Pradesh

@ApnaDalUP - Apna Dal

@BJP4UP - Bhartiya Janata Party

@INCUttarPradesh - Indian National Congress

@samajwadiparty - Samajwadi Party

@SBSP4INDIA - Suheldev Bhartiya Samaj Party



Uttarakhand

@BJP4UK - Bhartiya Janata Party

@INCUttarakhand - Indian National Congress



West Bengal

@AITCofficial - All India Trinamool Congress

@BJP4Bengal - Bhartiya Janata Party

@CPIM_WESTBENGAL - Communist Party of India (Marxist)

@INCWestBengal - Indian National Congress



Party Presidents’ accounts to follow with verified handles

@yadavakhilesh - Akhilesh Yadav

@AmitShah - Amit Shah

@AnupriyaSPatel - Anupriya S. Patel

@ArvindKejriwal - Arvind Kejriwal

@asadowaisi - Asad Owaisi

@drramadoss - Dr. S. Ramadass

@CMOTamilNadu - Edappadi K. Palaniswami

@H_D_Devegowda -H D Devegowda

@HemantSorenJMM - Hemant Soren

@laluprasadrjd - Lalu Prasad Yadav

@MamataOfficial - Mamata Banerjee

@Mayawati - Mayawati

@MehboobaMufti - Mehbooba Mufti

@ncbn - N Chandrababu Naidu

@Naveen_Odisha -Naveen Patnaik

@NitishKumar - Nitish Kumar

@oprajbhar ‏ - Om Prakash Rajbhar

@OmarAbdullah - Omar Abdullah

@PawanKalyan - Pawan Kalyan

@PremDasRai - Prem Das Rai

@RahulGandhi - Rahul Gandhi

@PawarSpeaks - Sharad Pawar

@SitaramYechury - Sitaram Yechury

@officeofssbadal - Sukhbir Singh Badal

@UpendraRLSP - Upendra Kushwaha

@ysjagan - YS Jagan Mohan Reddy

India will vote for the 17th Lok Sabha in seven phases from 11 April to 19 May. The counting of votes will take place on May 23 and result will be declared on the same date.