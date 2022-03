Ravi Kishan's elder brother succumbs to cancer, UP CM Yogi Adityanath, Manoj Bajpayee and others extend condolences

New Delhi: Popular Bhojpuri superstar turned politician Ravi Kishan's elder brother Ramesh Shukla succumbed to cancer at New Delhi's AIIMS on March 30, 2022. He fought a tough battle with the deadly disease.

Ravi Kishan shared the unforunate news on social media with a heavy heart. He wrote in Hindi: दुःखद समाचार..!

आज मेरे बड़े भाई श्री रमेश शुक्ला जी का एम्स हॉस्पिटल दिल्ली में दुःखद निधन हो गया है l

बहुत कोशिश किया पर बड़े भईया को नहीं बचा सका, पिता जी के बाद बड़े भाई का जाना पीड़ा दायक

महादेव आपको अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें l

कोटि कोटि नमन l

ओम शांति

बिछड़े सभी बारी बारी .. बचपन की यादें आपके साथ वो आपका कवच बन मेरी रक्षा करना साथ में खेलना लड़ना फिर मना लेना सब याद आएगा रमेश भैया अब आपको ले जा रहा हूँ वाराणसी पिताजी के स्थान सोचा था दिल्ली इलाज कर बचा लूँगा नहीं बचा पाया ओम् शान्ति शान्ति pic.twitter.com/4qrb4ziYvK — Ravi Kishan (@ravikishann) March 30, 2022

The actor-politician shared that after the demise of his father, his elder brother's death has been a huge blow to him. He prayed for peace.

Extending condolences, many fans, family and stars mourned Ramesh Shukla's untimely death. Celebrated star Manoj Bajpayee also took to Twitter and offered condolences to the family.

मुख्यमंत्री श्री @myogiadityanath जी महाराज ने गोरखपुर के मा. सांसद श्री रवि किशन जी के अग्रज श्री रमेश शुक्ला जी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। महाराज जी ने दिवंगत आत्मा की शांति हेतु ईश्वर से प्रार्थना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। ॐ शांति! — Yogi Adityanath Office (@myogioffice) March 30, 2022

Very Sad news!! Please accept our condolences! ॐ शान्ति @ravikishann https://t.co/xLIXyN49P2 — manoj bajpayee (@BajpayeeManoj) March 31, 2022

Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath, Chief Minister of Uttarakhand, Pushkar Singh Dhami among others also extended condolences on Twitter.