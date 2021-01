Veteran Bhajan singer Narendra Chanchal dies at 76

New Delhi: Popular Bhajan singer Narendra Chanchal has breathed his last on January 22, 2021. The 76-year-old veteran singer died at a private hospital here on Friday following some health complications.

According to PTI, Narendra Chanchal died around 12:15 pm at Apollo Hospital. He was admitted to the south Delhi hospital on November 27 and died after suffering from brain complications, sources added.

Home Minister Amit Shah extended condolences and wrote on Twitter:

प्रख्यात भजन गायक श्री नरेन्द्र चंचल जी के निधन का दु:खद समाचार प्राप्त हुआ। अपने भजनों के माध्यम से उन्होंने लोगों में भक्ति भावना का संचार करने में अद्भुत भूमिका निभाई। मैं दुःख की इस घड़ी में उनके परिजनों व प्रशंसकों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। ॐ शांति शांति शांति — Amit Shah (@AmitShah) January 22, 2021

National General Secretary Kailash Vijayvargiya took to Twitter and mourned Narendra Chanchal's demise: सादर श्रद्धांजलि !!!

माता के भजनों का सबसे लोकप्रिय स्वर खामोश हो गया! श्री नरेंद्र चंचल जी हमसे बिदा हो गए। उनका सबसे लोकप्रिय भजन 'चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है' बहुत याद आ रहा है!

ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दे!

#NarendraChanchal

Narendra Chanchal is known for his devotional songs. He also sang a few songs in Hindi movies. His track Beshak Mandir Masjid for 1973 film Bobby won him the Filmfare Best Male Playback Award. He also earned honorary citizenship of the US state of Georgia.

Chanchal, a regular at Mata Vaishno Devi Shrine in Jammu has performed there several times. He sang many superhit Mata bhajans and the most popular one being 'Chalo Bulawa Aaya Hain Mata Ne Bulaya Hain' from 1983 film Avtaar.

May his soul rest in peace!