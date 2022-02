Indian Railways cancels 430 trains on 25 Feb, check the full list here

On Friday, Indian Railways cancelled 430 trains, mostly owing to operational issues. 368 trains due to depart today (February 25) have been totally cancelled, while 62 trains have been partially cancelled.

According to the railroads' announcement. Maharashtra, Delhi, Uttar Pradesh, West Bengal, Madhya Pradesh, Gujarat, Karnataka, Jharkhand, Telangana, Andhra Pradesh, Odisha, Punjab, Bihar, and Assam were all affected.

List of fully cancelled trains on 25 February

00111 , 01535 , 01536 , 01537 , 01538 , 01539 , 01540 , 02983 , 03042 , 03051 , 03057 , 03060 , 03068 , 03085 , 03087 , 03091 , 03094 , 03412 , 03427 , 03428 , 03461 , 03468 , 03529 , 03530 , 03578 , 03591 , 03592 , 03615 , 04193 , 04194 , 04571 , 04572 , 04573 , 04574 , 04575 , 04576 , 05019 , 05020 , 05138 , 05220 , 05245 , 05331 , 05332 , 05334 , 05363 , 05364 , 05366 , 05380 , 05489 , 05490 , 05509 , 05701 , 05702 , 05717 , 05718 , 05750 , 05751 , 05803 , 05804 , 06591 , 06592 , 06595 , 06596 , 06659 , 06660 , 07029 , 07280 , 07281 , 07328 , 07347 , 07348 , 07367 , 07368 , 07369 , 07370 , 07523 , 07524 , 07555 , 07556 , 07673 , 07674 , 07771 , 07861 , 07863 , 07877 , 07885 , 07897 , 07906 , 07907 , 08263 , 08264 , 08303 , 08304 , 08437 , 08438 , 08737 , 08738 , 08861 , 08862 , 09110 , 09113 , 09437 , 09440 , 09444 , 09448 , 10101 , 10102 , 11109 , 11110 , 11124 , 12053 , 12054 , 12179 , 12180 , 12267 , 12268 , 12327 , 12345 , 12346 , 12365 , 12366 , 12368 , 12396 , 12505 , 12506 , 12529 , 12530 , 12562 , 12596 , 12614 , 12874 , 12885 , 12886 , 12987 , 12988 , 13141 , 13142 , 13239 , 13247 , 13258 , 13429 , 13483 , 13484 , 14005 , 14006 , 14211 , 14212 , 14217 , 14218 , 14230 , 14235 , 14236 , 14265 , 14266 , 14307 , 14308 , 14323 , 14324 , 14505 , 14506 , 14507 , 14508 , 14521 , 14522 , 14525 , 14526 , 14674 , 14813 , 14814 , 14821 , 14822 , 14823 , 14824 , 14887 , 14893 , 14894 , 15011 , 15012 , 15026 , 15039 , 15040 , 15053 , 15054 , 15068 , 15069 , 15070 , 15083 , 15084 , 15105 , 15106 , 15111 , 15112 , 15128 , 15159 , 15274 , 15417 , 15622 , 15624 , 15657 , 15658 , 15707 , 15708 , 15709 , 15710 , 15719 , 15720 , 15811 , 15812 , 16579 , 16580 , 17269 , 17270 , 17282 , 18104 , 18413 , 18414 , 19342 , 19614 , 20948 , 20949 , 22198 , 22329 , 22330 , 22453 , 22454 , 22502 , 22531 , 22532 , 22843 , 31191 , 31311 , 31312 , 31411 , 31412 , 31414 , 31425 , 31434 , 31511 , 31512 , 31514 , 31612 , 31712 , 31721 , 31741 , 31811 , 31812 , 31911 , 31912 , 32211 , 32212 , 32213 , 33311 , 33512 , 33514 , 33651 , 33711 , 33712 , 33811 , 33812 , 33813 , 33814 , 33815 , 34111 , 34112 , 34114 , 34331 , 34334 , 34352 , 34411 , 34412 , 34511 , 34513 , 34711 , 34712 , 34713 , 34714 , 34715 , 34717 , 34791 , 34811 , 34812 , 34813 , 34814 , 34815 , 34881 , 34882 , 34891 , 34892 , 34914 , 34933 , 34935 , 34937 , 34981 , 36037 , 36038 , 36811 , 36812 , 36813 , 36814 , 36854 , 37211 , 37212 , 37213 , 37214 , 37216 , 37246 , 37253 , 37305 , 37306 , 37307 , 37308 , 37309 , 37312 , 37314 , 37316 , 37319 , 37327 , 37330 , 37335 , 37338 , 37343 , 37348 , 37354 , 37371 , 37385 , 37386 , 37391 , 37394 , 37411 , 37412 , 37415 , 37416 , 37521 , 37522 , 37611 , 37614 , 37657 , 37658 , 37731 , 37732 , 37741 , 37742 , 37743 , 37781 , 37783 , 37785 , 37786 , 37811 , 37812 , 37814 , 37912 , 38302 , 38304 , 38306 , 38402 , 38404 , 38408 , 38702 , 38703 , 38704 , 38801 , 38802 , 38803 , 52591 , 52596 , 52598 , 52965 , 52966

