Garena Free Fire Max Redeem Codes for May 1: Check full list

New Delhi: Garena Free Fire is an adventure-based battle royale game that garnered a lot of traction in India during the ban of Pubg Mobile's absence. It's now one of the most popular mobile games in the world, with a high rating on the Google Play Store. In the game, players can create their own strategy, such as landing in a specific location, obtaining weapons and supplies, and engage in combat with the adversary.

Users will be able to access the diamond hack, royale vouchers, and other incentives using the Garena Free Fire redeem codes for May 1, 2021. The codes are only valid until May 1, 2021. A code may, however, stop working if the maximum number of redemptions is reached. Use the redemption code today to gain access to resources that would otherwise be impossible to obtain in the game. Any Free Fire redeem code can be copied and pasted on the official Free Fire redeem code redemption page. A player must sign in using the same account as was used to register for Free Fire.

Garena Free Fire redeem codes for May 1, 2022

ECSMH8ZK763Q

FFPLPQXXENMS

FFPLNZUWMALS

FFMC2SJLKXSB

FFPLOWHANSMA

C23Q2AGP9PH

FFMCLJESSCR7

FFPLFMSJDKEL

F2AYSAH5CCQH

5FBKP6U2A6VD

5XMJPG7RH49R

FFMCF8XLVNKC

FFMCVGNABCZ5

4ST1ZTBE2RP9

FFMC5GZ8S3JC

DDFRTY1616POUYT

FFGYBGFDAPQO

MJTFAER8UOP16

SDAWR88YO16UB

NHKJU88TREQW

MHOP8YTRZACD

BHPOU81616NHDF

ADERT8BHKPOU

FFGTYUO16POKH

BBHUQWPO1616UY

F9IK MNBV CDER

SWER 6YYH BGVC

F2QA SFGY T5GH

F8IK NBVF R55T

F34R FGBN MKLO

F1QS DFGY 657U

F7UJ MNBV CDER

FHYT 543E WSXC

F8IK MNBV CXSW

F34E RFGB HNML

F0OLKJHB GFDE

F9IK JNBV FDER

F3E4 RTGB NMKI

F2QA ZXCV BHNM

F8IK MNBV CDSE

U8S47JGJH5MG

VNY3MQWNKEGU

Additional Garena Free Fire Latest Redeem Codes

B6IY-CTNH-4PV3

FB6H-NJ1K-DI8U

22NS-M7UG-SZM7

FJKI-8U7Y-6TRF

FIH8-FS76-F5TR

TSAF-Q7B4-N56M

FUOJ-NB7V-C6SR

F3TE-FCXR-SFEG

DM7Z-79JE-A896

4PVB-SRG9-ETBF

Q4QU-4GQG-E5KD

TFF9-VNU6-UD9J

MQJW-NBVH-YAQM

WCME-RVCM-USZ9

9BYD-PUM5-WK6Z

TUJ9-Z4G8-Y7D4

6YOU-9JN8-7V6Y

CT5D-RFEV-RB45

FFGB-VIXS-AI24

NTJY-KHIB-87V6

X99T-K56X-DJ4X

SARG-886A-V5GR

265R-3F4R-GTB

JBIV-87D6-S5WR

M67Y-L6OJ-N8BU

7VY6-DT5S-4AQE

UH7B-YV6C-5DXR

F3G4-H5JT-Y1UO

J098-7FYE-H4N5

F7YC-TGDB-ENMR

FKOY-H98B-7VY6

FD2E-RBTN-6M7U

FON9-B8V7-C6DT

FR7E-VR5B-6YNM

FK8I-V8C7-X65S

F4DF-ECVR-4B5U

YT3D-SEBR-N5T6

KYUO-J9N8-B7V6

FDTE-G4B5-N6MY

FN5K-6YO9-H8F7

YRHG-6K67-U098

AYQT-25I3-EDFS

KE56-I78H-765R

FSER-5T6Y-7U8I

FBHJ-UYTR-FICV

JE45-O67U-Y8UY

STQR-41E2-D34R

FH5J-I384-7Y5H

NYKH-I876-D5SA

4EQD-FV2G-H3JU

4R7G-6TGF-SB69

HIB8-U7V6-YC5X

ZFMU-VTLY-SLSC

YXY3-EGTL-HGJX

FBNO-IRU9-8YT6

FGFY-VGHD-BE54

FI6G-D765-45Q1

FRTF-234I-R9TY

FK4T-87G6-VT5R

FAV4-BNKE-RF8G

FV9G-YEH4-N56M

FKHI-87F6-DTXS

F38E-GH4R-5UT8

F76X-5S4A-QE1D

F8KY-D46I-876A

5QRD-NKEO-987T

DSRF-ADQF-G1HU

23R5-FREX-DFEV

F2G3-H4RU-TG87

