SA vs BAN Dream11 Team Prediction, Match Preview, Fantasy Cricket Hints: Captain, Probable Playing 11s, Team News; Injury Updates For Today’s SA vs BAN T20 World Cup 2022 match No. 22 in Sydney, 930 AM IST, October 27

South Africa will take on Bangladesh in their second game of the ICC T20 World Cup 2022 at the Sydney Cricket Ground on Thursday. Bangladesh are coming into the match after beating the Netherlands in the last game while South Africa are coming into this game after sharing points with Zimbabwe in a washed-out game.

SA vs BAN Dream11

Keeper – Quinton de Kock

Batsmen – Rilee Rossouw (VC), David Miller, Soumya Sarkar, Afif Hossain

All-rounders – Shakib Al Hasan, Wayne Parnell

Bowlers – Taskin Ahmed (C), Kagiso Rabada, Lungi Ngidi, Hasan Mahmud

SA vs BAN Playing XI

South Africa: Temba Bavuma, Quinton de Kock (wk), Rilee Rossouw, Aiden Markram, David Miller, Tristan Stubbs, Wayne Parnell, Keshav Maharaj, Kagiso Rabada, Anrich Nortje, Lungi Ngidi

Bangladesh: Soumya Sarkar, Najmul Hossain Shanto, Litton Das, Shakib Al Hasan, Afif Hossain, Yasir Ali, Nurul Hasan (wk), Mosaddek Hossain, Taskin Ahmed, Mustafizur Rahman, Hasan Mahmud

SA vs BAN Full Squads

South Africa Squad: Quinton de Kock(w), Temba Bavuma(c), Rilee Rossouw, Aiden Markram, David Miller, Tristan Stubbs, Wayne Parnell, Keshav Maharaj, Kagiso Rabada, Anrich Nortje, Lungi Ngidi, Tabraiz Shamsi, Marco Jansen, Reeza Hendricks, Heinrich Klaasen

Bangladesh Squad: Najmul Hossain Shanto, Soumya Sarkar, Litton Das, Shakib Al Hasan(c), Afif Hossain, Yasir Ali, Nurul Hasan(w), Mosaddek Hossain, Taskin Ahmed, Hasan Mahmud, Mustafizur Rahman, Ebadot Hossain, Shoriful Islam, Mehidy Hasan Miraz, Nasum Ahmed