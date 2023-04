Hanuman Janmotsav 2023: इन राशि वालों पर हमेशा बरसती है हनुमान जी की कृपा, इस मामले में रहते हैं बेहद लकी!

Which zodiac sign is lucky in money: आज 6 अप्रैल 2023 को भगवान राम के भक्त हनुमान जी का जन्मोत्सव पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है. हर साल चैत्र मास की पूर्णिमा पर हनुमान जी का जन्‍मोत्‍सव मनाया जाता है. इसी दिन अंजनीपुत्र हनुमान का जन्‍म हुआ था. हिंदू धर्म में हनुमान जन्‍मोत्‍सव का पर्व बहुत अहम है, इसी के साथ ज्‍योतिष की नजर से भी हनुमान जन्‍मोत्‍सव का दिन बहुत महत्‍वपूर्ण है. आज के दिन किए गए उपाय कुंडली से मंगल दोष दूर करते हैं. जीवन के तमाम संकट दूर करके सुख-समृद्धि देते हैं. वही ज्‍योतिष में कुछ ऐसी राशियों के बारे में बताया गया है, जिन पर संकटमोचक हनुमान जी हमेशा मेहरबान रहते हैं. इस कारण इनके जीवन में संकट-बाधाएं कम ही आती हैं और पैसे की कमी भी नहीं होती है. आइए जानते हैं किन राशियों पर बजरंगबली मेहरबान रहते हैं.

मेष राशि- हनुमान जी मेष राशि वालों पर जमकर मेहरबान रहते हैं. इसलिए इन जातकों के जीवन में परेशानियां कम ही आती हैं और यदि आएं भी तो जल्‍दी सुलझ जाती हैं. हनुमान जी की कृपा से ये जातक साहसी, निडर, बुद्धिमान और मजबूत इच्‍छाशक्ति वाले होते हैं. वे हर काम में सफलता पा लेते हैं. सिंह राशि- सिंह राशि वालों की बजरंगबली हमेशा रक्षा करते हैं. ये जातक कितनी भी बड़ी मुश्किल में फंस जाएं, उससे बाहर निकल आते हैं. इन जातकों को कभी भी जीवन में धन-दौलत की कमी नहीं होती है. साथ ही वे जिस भी क्षेत्र में जाएं ऊंचा मुकाम पाते हैं. वृश्चिक राशि- वृश्चिक राशि के लोगों पर भी हनुमान जी की कृपा रहती है. ये जातक भी बड़ी से बड़ी मुश्किल से बाहर निकल आते हैं. इनके पास भी कभी पैसों की कमी नहीं होती है. वे हनुमान जी का नाम लेकर काम करें तो सफलता जरूर मिलती है. कुंभ राशि- कुंभ राशि के स्‍वामी शनि हैं और माना जाता है कि जो भी व्‍यक्ति हनुमान जी का भक्‍त हो, उसको शनि देव कभी कष्‍ट नहीं देते हैं. कुंभ राशि वालों पर हनुमान जी की कृपा से हर काम में सफलता पा लेते हैं. वे मेहनती, ईमानदार होते हैं और खूब पैसा, मान-सम्‍मान पाते हैं. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)