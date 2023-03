Swift से भी सस्ती ये कार माइलेज और सेफ्टी में धमाल, 27KM तक चलेगी, कीमत बस 6.44 लाख

Best Car For Mileage and Safety: लगातार बढ़ते ट्रैफिक के साथ हादसों में भी इजाफा हुआ है. ऐसे में सुरक्षित और दमदार कारों की मांग भी लगातार बढ़ रही है. हालांकि, अभी भी भारतीय बाजार में ऐसी कारों की कमी है, जो बढ़िया सेफ्टी के साथ माइलेज भी शानदार देती हैं. लेकिन हम आपके लिए एक ऐसी कार ले आए हैं, जो दोनों ही खासियतों के साथ आती है और इसकी कीमत भी काफी कम है. यह Tata Tiago हैचबैक है, जो पेट्रोल के साथ सीएनजी विकल्प में भी उपलब्ध है. सेफ्टी की बात करें तो यह देश की सबसे सुरक्षित हैचबैक कार है और 4 स्टार रेटिंग के साथ आती है.