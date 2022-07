Electric Scooter Fire: पलक झपकते आग का गोला बन सकता है इलेक्ट्रिक स्कूटर, भूलकर ना करें ये गलती

How to Keep Electric Scooter Away From Fire: इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग लगने की घटनाओं के बारे में आपने भी खूब सुना होगा, हालांकि इस वजह से अगर आप इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने के अपने इरादे को बदलने जा रहे हैं तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि ऐसा जरूरी नहीं कि आग के पीछे का कारण कंपनी की गलती हो। ऐसी कई गलतियां हैं जो अगर इलेक्ट्रिक स्कूटर मालिक करता है तो इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि इसमें आग लग जाए। आज हम आपको ऐसी ही गलतियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनसे इलेक्ट्रिक स्कूटर मालिक को बच के रहना चाहिए।

आउटडोर में ना पार्क करें स्कूटर

आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर को खुले में ना ही पार्क करें, ऐसा इसलिए क्योंकि दिन के समय में काफी ज्यादा धूप होती है, खासकर गर्मियों के मौसम में और इससे इलेक्ट्रिक स्कूटर का तापमान काफी बढ़ जाता है. इससे दो दिक्कतें हो सकती हैं एक तो ये कि बैटरी का तापमान बढ़ जाए और बैटरी जरूरत से ज्यादा गर्म होकर आग पकड़ ले या फिर इसकी वायरिंग जल जाए, या इसमें शॉर्ट सर्किट हो जाए. ऐसे में आपको हमेशा धूप से इलेक्ट्रिक स्कूटर को बचा कर रखना चाहिए.

डुप्लीकेट बैटरी से बचें

अगर आपके इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी खराब हो चुकी है तो पैसे बचाने की कोशिश ना ही करें और हमेशा ओरिजिनल बैटरी ही खरीदें. दरअसल आप अगर पैसे बचाने के चक्कर में सस्ती डुप्लीकेट बैटरी खरीदते हैं तो इसमें आग लग सकती है और ये काफी खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसे में आपको हमेशा ओरिजिनल बैटरी की परचेज करनी चाहिए.

अगर आप भी ये गलतियां करने से बच जाते हैं तो इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग लगने की संभावना को कम किया जा सकता है साथ ही इसमें आने वाली समस्याओं को भी कम किया जा सकता है. हीट को कम रखकर इलेक्ट्रिक स्कूटर की रेंज को भी बढ़ाया जा सकता है और ऐसे में ग्राहकों की जेब पर भी बोझ नहीं पड़ता है और वो खुद को इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाते समय सुरक्षित भी रख सकते हैं. तो आप भी इलेक्ट्रिक स्कूटर चलते हैं तो ये टिप्स फॉलो कर सकते हैं.

