Ola-TVS भूल जाएंगे! 2023 में धूम मचाने आ रहे 5 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, फुल चार्ज में 203KM चलेंगे

New Electric Scooter Launch in India: साल 2023 आ गया है. पिछले साल इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का देशभर में जलवा रहा है. हर महीने, हजारों की संख्या में ग्राहकों ने ई-स्कूटर्स खरीदे. ओला और टीवीएस जैसी कंपनियों ने जमकर अपने इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स की बिक्री की है. इस साल भी कई नए इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बाजार में लॉन्च होने वाले हैं. दिग्गज कंपनी एलएमएल से लेकर होंडा तक, अपने ई-स्कूटर्स लाने जा रही है. यहां हम आपके लिए 2023 में आने वाले टॉप-5 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स (Upcoming electric scooters in 2023) की लिस्ट लेकर आए हैं.

1. अपडेटेड एथर 450X

Ather Energy भारत में 7 जनवरी को एक इवेंट कर सकती है. माना जा रहा है कि इस दिन 450X ई-स्कूटर का एक नया वर्जन लाया जा सकता है. यह 450 प्लेटफॉर्म पर आधारित एक नया एंट्री-लेवल वेरिएंट हो सकता है. यह भी संभावना है कि कंपनी 450X और 450 Plus में और अपडेट लाएगी.

2. सिंपल वन

कंपनी ने इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को 2022 में ही पेश कर दिया था, लेकिन इसकी बिक्री शुरू होनी बाकी है. 2023 में सिंपल वन के लिए डिलीवरी शुरू हो जाएगी. यह एक पावरफुल ई-स्कूटर है, जिसकी टॉप स्पीड 105Kmph तक की है. इसमें 4.8 kWh का बैटरी पैक मिलता है, जो एक बार चार्ज करने पर 203 किमी तक चलने का दावा करता है. इसकी कीमत लगभग ₹1.05 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होगी.

3. एलएमएल स्टार

LML ब्रैंड भारत में वापसी कर रहा है. कंपनी सबसे पहले एक इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करेगी. इसमें शार्प और स्टाइलिश डिज़ाइन के साथ एलईडी हेडलैंप, डीआरएल, और डिजिटल कंसोल मिलता है. यह 125 सीसी सेगमेंट वाले स्कूटरों को टक्कर देगा.

4. होंडा इलेक्ट्रिक स्कूटर

होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया भी भारत में अपना पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर इस साल लॉन्च कर सकती है. कहा जा रहा है यह एक्टिवा 6G का इलेक्ट्रिक वर्जन होगा. होंडा पहले से ही अपना बैटरी स्वैपिंग नेटवर्क स्थापित करने पर काम कर रही है और इलेक्ट्रिक स्कूटर उसी के अनुरूप आने की संभावना है.

5. BMW CE 04

लग्जरी वाहन निर्माता BMW भी इस सेगमेंट में उतरने जा रही है. कंपनी इस स्कूटर को पेश कर चुकी है. संभावना है कि इस प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर को 2023 में लॉन्च किया जा सकता है. इसमें 8.9 kWh का बैटरी पैक दिया गया है. फुल चार्ज में इसकी रेंज 130KM की है और इसकी टॉप स्पीड 120Kmph की है.

