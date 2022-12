Mahindra Thar 5-Door अंदर से ऐसी आएगी नजर, पीछे की सीट में होगा यह बड़ा बदलाव

Mahindra Thar 5-Door Interior: 5-डोर महिंद्रा थार का इंतजार बेसब्री से किया जा रहा है. फिलहाल इस एसयूवी को देश भर में टेस्ट किया जा रहा है. इसके एक्सटीरियर से जुड़ी तस्वीरें कई बार सामने आ चुकी हैं. अब पहली बार इसके इंटरियर की तस्वीरें भी लीक हुई हैं. इन तस्वीरों से 5 door mahindra thar के इंटीरियर, सीटिंग लेआउट और कार्गो स्पेस की डिटेल्स सामने आ गई हैं. लीक तस्वीरों में देखा जा सकता है कि इंटीरियर काफी हद तक 3-डोर मॉडल जैसा दिखता है. हालांकि इसमें स्टोरेज वाला फ्रंट आर्मरेस्ट, सनग्लास होल्डर, और ड्राइवर साइड ग्रैब हैंडल मिल सकता है. टेस्टिंग व्हीकल में टचस्क्रीन तो नहीं है, लेकिन फाइनल मॉडल में अपडेटेड डिस्प्ले मिल सकता है.

ऐसी होगी पिछली सीटें

5-डोर थार की सेकेंड रॉ में वर्तमान मॉडल की तुलना में ज्यादा स्पेस मिलने वाला है. इसका व्हीलबेस 3 डोर मॉडल के मुकाबले 300mm ज्यादा होगा. हालांकि बड़े व्हील आर्च के कारण इसका रियर डोर थोड़ा छोटा नजर आता है. फिलहाल टेस्टिंग मॉडल में पीछे की तरफ दो अलग-अलग सीटें दी गई हैं. फाइनल मॉडल में यहां बेंच सीट दी जा सकती हैं. तस्वीरों में बूट स्पेस को भी वर्तमान थार से काफी ज्यादा देखा जा सकता है.

5-Door Mahindra Thar interior Images Laked.

More Legroom, Wheelbase and Space from Current Model.#MahindraThar #5DoorThar pic.twitter.com/0EjTdhkUZm

— Vishal Ahlawat (@vishalahlawat92) December 18, 2022