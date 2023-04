Punch का खेल बिगाड़ने आई Fronx, यहां देखें हर वेरिएंट की कीमत, आपके बजट में कौन-सा होगा फिट

Maruti Suzuki Fronx price: मारुति सुजुकी ने भारत में अपनी फ्रोंक्स क्रॉसओवर (Maruti Fronx) को लॉन्च कर दिया है. इसे ऑटो एक्सपो 2023 में पेश किया गया था. यह कंपनी की बलेनो हैचबैक पर आधारित है और दो पेट्रोल इंजन में लाई गई है. इसमें पहला इंजन 1.2-लीटर, नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और दूसरा 1.0-लीटर ' बूस्टरजेट 'टर्बो-पेट्रोल है. कंपनी ने इस कार की शुरुआती कीमत 7.46 लाख रुपये रखी है, जबकि टॉप मॉडल की कीमत 12.97 लाख रुपये (सभी कीमतें, एक्स-शोरूम) तक जाती हैं. फ्रोंक्स टर्बो-पेट्रोल के टॉप वेरिएंट डुअल-टोन पेंट के साथ अतिरिक्त 16,000 रुपये में उपलब्ध होंगे. यहां देखें हर वेरिएंट की कीमत

Maruti Fronx के वेरिएंट



दिलचस्प बात यह है कि फ्रोंक्स 1.2-लीटर केवल तीन मुख्य ट्रिम्स में उपलब्ध है - एंट्री-लेवल सिग्मा और मिड-स्पेक डेल्टा और डेल्टा प्लस. फुली-लोडेड ट्रिम्स चाहने वालों को बूस्टरजेट वर्जन का विकल्प चुनना होगा, जो डेल्टा प्लस, ज़ेटा और रेंज-टॉपिंग अल्फा ट्रिम्स में उपलब्ध है.

मारुति फ्रोंक्स के सभी वेरिएंट्स की कीमतें

-- 1.2L Sigma MT: 7.46 लाख रुपये

-- 1.2L Delta MT: 8.32 लाख रुपये

-- 1.2L Delta AMT: 8.87 लाख रुपये

-- 1.2L Delta+ MT: 8.72 लाख रुपये

-- 1.2L Delta+ AMT: 9.27 लाख रुपये

-- 1.0L Delta+ MT: 9.72 लाख रुपये

-- 1.0L Zeta MT: 10.55 लाख रुपये

-- 1.0L Zeta AT: 12.05 लाख रुपये

-- 1.0L Alpha MT: 11.47 लाख रुपये

-- 1.0L Alpha AT: 12.97 लाख रुपये

-- 1.0L Alpha MT Dual-Tone: 11.63 लाख रुपये

-- 1.0L Alpha AT Dual-Tone: 13.13 लाख रुपये

Maruti Fronx डायमेंशन

फ्रोंक्स काफी हद तक बलेनो की याद दिलाती है. इसमें बलेनो की तुलना में 20 मिमी अधिक ग्राउंड क्लीयरेंस है. इसका फेस ग्रैंड विटारा एसयूवी से प्रेरित है, और इसमें पूरी तरह से अलग टेल सेक्शन है. हालांकि, इंटीरियर डिजाइन के साथ-साथ इसकी फीचर्स लिस्ट बिल्कुल बलेनो के समान है.

ऐसे हैं फीचर्स

इसके टॉप-स्पेक वेरिएंट में 9.0-इंच स्मार्टप्ले प्रो + टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम (निचले वेरिएंट में 7.0-इंच की स्क्रीन), वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, वायरलेस फोन चार्जर मिलता है. इसके अलावा हेड-अप डिस्प्ले, 360-डिग्री कैमरा, क्रूज़ कंट्रोल, कनेक्टेड कार तकनीक, हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर की सीट और रियर एसी वेंट भी शामिल हैं.

सेफ्टी के लिए छह एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्थिरता कार्यक्रम (ESP) और हिल होल्ड असिस्ट मिलते हैं.

इंजन और पावर

इसका 1.2-लीटर इंजन 88.5 बीएचपी और 113 एनएम का टार्क बनाता है. जबकि 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल का आउटपुट 98.6 बीएचपी और 147.6 एनएम का टार्क है. दोनों इंजनों के साथ एक पांच-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन उपलब्ध है, लेकिन बूस्टरजेट वर्जन में सिक्स-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन भी मिलता है

