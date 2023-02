Nitin Gadkari चलाते हैं यह गजब की कार, ना पेट्रोल की झंझट ना चार्जिंग की, 2 रुपये/KM का खर्च

Toyota Mirai Hydrogen Car: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को कारों और टेक्नोलॉजी में काफी रूचि है. उन्हें अक्सर कारों से जुड़े कार्यक्रमों में देखा जा सकता है. वह लगातार देश में इलेक्ट्रिक कारों को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं. इसके अलावा वह बायो ईंधन से चलने वाली कारों पर भी फोकस कर रहे हैं. बहुत से लोग यह जानना चाहते होंगे कि नितिन गडकरी आखिर खुद किस कार में सफर करते हैं. हो सकता है उनके गैराज में मर्सिडीज या स्कॉर्पियो जैसी कारें भी हों, लेकिन उन्हें जिस एक कार से लगाव है वह टोयोटा की है.

नितिन गडकरी टोयोटा मिराई (Toyota Mirai) सेडान का इस्तेमाल करते हैं. एक बार वह इस कार से पार्लियामेंट आते भी देखे गए हैं. खास बात है कि यह हाइड्रोजन से चलने वाली कार है. टोयोटा ने इसे पिछले साल डेमो कार के रूप में पेश किया है और गडकरी के पास यह कार टेस्टिंग के रूप में मौजूद है. इस कार का खर्चा सुनकर आप हैरान रह जाएंगे.

सिर्फ 2 रुपये प्रति KM का खर्च

नितिन गडकरी का कहना है कि हमें फ्यूल में आत्मनिर्भर होना होगा. इसलिए हाइड्रोजन कारों पर फोकस किया जा रहा है. गडकरी ने बताया कि जहां इलेक्ट्रिक कारों का खर्च प्रति किमी. 1 रुपये है. इस हाइड्रोजन कार का खर्च 1.5 से 2 रुपये प्रति किमी. है. उन्होंने कहा, "वर्तमान में हम 8 लाख करोड़ रुपये के कच्चे तेल का आयात करते हैं. अगर हम एक आत्मनिर्भर देश बनना चाहते हैं तो हमें भारत में हाइड्रोजन आधारित ईंधन का उत्पादन करने की आवश्यकता है."

Green Hydrogen is the future of the country!#Urjadata_Kisan #ऊर्जादाता_किसान pic.twitter.com/Shk2onuoWQ

— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) October 13, 2022