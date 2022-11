Second Hand मार्केट में इन 3 कारों की तगड़ी डिमांड, सालों तक नहीं देती धोखा, रिसेल वैल्यू भी जबर्दस्त

Best Used Car in India: भारत में जितनी बिक्री नई कारों की होती है, उतनी ही बिक्री पुरानी कारों की भी हो रही है. यहां सेकेंड हैंड कार मार्केट काफी पॉपुलर और बड़ा है. जो लोग नई कार का बजट नहीं रखते वह पुरानी खरीद लेते हैं. इसके अलावा कुछ लोग नई की जगह पुरानी कार खरीदने में ज्यादा समझदारी मानते हैं. हाल ही में पुरानी कारों से जुड़ी एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें सबसे ज्यादा बिकने वाली सेकेंड हैंड कारों की लिस्ट बताई गई है. हम आपको इस लिस्ट के बारे में बताने वाले हैं, ताकि आप सही फैसला ले सकें.

TOI की रिपोर्ट के मुताबिक, FY22 में पुरानी कारों का मार्केट कोरोना से पहले वाली पोजिशन में पहुंच गया है. प्री-ओन्ड कार बाजार का आकार वित्त वर्ष 22 में 4.1 मिलियन यूनिट से वित्त वर्ष 27 में 8.2 मिलियन यूनिट तक दोगुना होने की उम्मीद है.

इन कारों की सबसे ज्यादा डिमांड

वित्त वर्ष 22 में यूटिलिटी व्हीकल्स के बाजार ने 49% हिस्सेदारी के साथ छोटी कारों (45%) और सेडान (3%) को पीछे छोड़ दिया. इसी अवधि के दौरान, बड़ी (8% से 3%) और छोटी (65% से 45%) कारों की वार्षिक बिक्री में गिरावट देखी गई है.

OLX प्लेटफॉर्म डेटा के अनुसार प्री-ओन्ड कार सेगमेंट में सबसे लोकप्रिय यूवी Hyundai Creta, Maruti Brezza, Maruti Ertiga और Mahindra XUV500 हैं. प्री-ओन्ड सेगमेंट में 5 साल की औसत उम्र को देखते हुए सबसे लोकप्रिय छोटी कारें मारुति बलेनो, हुंडई एलीट आई20, रेनॉल्ट क्विड, मारुति सुजुकी डिजायर और हुंडई ग्रैंड आई10 रही हैं. वहीं होंडा सिटी भारत की पसंदीदा सेडान बनी हुई है.

पाठकों की पहली पसंद Zeenews.com/Hindi - अब किसी और की ज़रूरत नहीं