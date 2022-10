Zee News Select: एक क्लिक में पढ़ें ऑटो की 8 बड़ी खबरें | 17 October 2022

Mahindra Thar के हर मॉडल की ये रही कीमत, सिर्फ इतने रुपये की EMI में ले जाएं घर । Click here to read full story

Thar: यह ऑफ-रोडर कार कुल दो ट्रिम लेवल- एएक्स ऑप्शनल और एलएक्स में उपलब्ध है. इसमें पेट्रोल और डीजल, दोनों इंजन ऑप्शन मिलते हैं.

Maruti की इस छोटी लेकिन क्यूट कार के सभी मॉडल की कीमतें, 20KM से ज्यादा का है माइलेज

Maruti Suzuki Ignis: यह 5-सीटर कार चार ट्रिम लेवर सिग्मा, डेल्टा, जेटा और अल्फा में उपलब्ध है. इग्निस में 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 83 पीएस पावर और 113 एनएम टॉर्क जनरेट करता है.

इस SUV पर दांव लगा रही Nissan? टेस्टिंग के दौरान दिखी; एक्सयूवी700 से मुकाबला

Nissan: निसान मोटर इंडिया 18 अक्टूबर 2022 को बड़ी घोषणा करने वाली है. ऐसे में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि कंपनी भारतीय बाजार में नई निसान एक्स-ट्रेल को अवनील कर सकती है.

इन कारों में आप और परिवार हमेशा रहेगा सुरक्षित! देश में इनसे सेफ नहीं कोई और गाड़ी

Safest SUV In India: भारत में बनी VW Taigun और Skoda Kushaq सबसे सुरक्षित मेड-इन-इंडिया SUV हैं. यह MQB AO IN बेस्ड हैं. दोनों SUVs का हाल ही में GNCAP ने क्रैश टेस्ट किया.

Maruti, Honda और Toyota लाने वाली हैं ये छोटी लेकिन मजेदार SUV! एक थार को देगी टक्कर

SUV: मारुति सुजुकी जिम्नी एसयूवी के 5-डोर वर्जन को जनवरी में होने वाले 2023 ऑटो एक्सपो में शोकेस किया जाने वाला है. नया मॉडल सिएरा (Sierra) 3-डोर मॉडल पर आधारित होगा.

Watch: हैवी ड्राइवर निकली महिला! कार खरीदकर लाई और सीधे नाले में कुदा दी

Car Accident: कई बार ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, जहां नए ड्राइवर किन्हीं कारणों से एक्सीडेंट कर बैठते हैं. कई नई कारों के एक्सीडेंट की घटनाएं सामने आ चुकी हैं.

ये हैं सबसे सस्ती सीएनजी कारें, कीमत 4 लाख से भी कम! 35KM से ज्यादा का माइलेज

CNG Cars: मारुति का दावा है कि उसकी ऑल्टो सीएनजी कार 31.59 किलोमीटर का माइलेज देती है. इसमें 796 सीसी का इंजन मिलता है, जो 35.3 kW पावर और 69 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है.

दुनिया की पहली सोलर-इलेक्ट्रिक कार लॉन्च, फुल चार्ज में चलेगी 700KM, जानें कीमत

World first solar-electric car: नीदरलैंड बेस्ड कंपनी ने दुनिया की पहली सोलर कार का नाम LightYear 0 को पेश कर दिया है. खास बात है कि यह एक सोलर-इलेक्ट्रिक कार है, जो सिंगल चार्ज पर लगभग 700 किलोमीटर तक रेंज ऑफर करती है.

