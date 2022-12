Used Cars: 3 लाख की सस्ती इन कारों पर मची है लूट! WagonR से Swift तक पर तगड़ी छूट

Used Car under 3 Lakh: ग्राहकों के लिए नई कार खरीदने के जितने ऑप्शन हैं, उससे भी ज्यादा ऑप्शन पुरानी गाड़ियों (Used Car) के हैं. पुरानी कार लेने का सबसे बड़ा फायदा है कि आप कम बजट में ही अपनी पसंद की कार घर ला सकते हैं. आपको रजिस्ट्रेशन चार्ज और वेटिंग पीरियड के झंझट में भी नहीं पड़ना होगा. अब आप घर बैठे भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर अपने लिए सेकेंड हैंड कार (Second Hand Car) पसंद कर सकते हैं. यहां हम आपके लिए 3 लाख से कम में मिल रही मारुति सुजुकी की यूज्ड कारों की लिस्ट लेकर आए हैं. इन्हें हमें 28 दिसंबर को Maruti Suzuki True Value प्लेटफॉर्म पर देखा है. खास बात है कि इनपर आपको 1 साल की वारंटी और 3 फ्री सर्विस भी दी जाएंगी. इन सभी कारों की लोकेशन दिल्ली रखी गई है.

1. पहली कार Alto 800 LXI है. इसके लिए 3 लाख रुपये की डिमांड की गई है. यह 2019 मॉडल की कार है, जो अब तक 77,852 KM चल चुकी है. कार पेट्रोल इंजन वाली है और यह सेकेंड ओनर कार है. इसका रजिस्ट्रेशन मानेसर का है.

2. 2016 मॉडल की Wagon R LXI को इस वेबसाइट पर आप 2.95 लाख रुपये में खरीद सकते हैं. यह व्हाइट कलर की कार अब तक 1,75,280 KM चल चुकी है. कार पेट्रोल इंजन वाली है और यह फर्स्ट ओनर कार है. इसका रजिस्ट्रेशन नई दिल्ली का है.

3. लिस्ट की तीसरी कार Ritz VDI है. इसके लिए 2.80 लाख रुपये की डिमांड की गई है. यह 2015 मॉडल की कार है, जो अब तक 77,852 KM चल चुकी है. कार पेट्रोल इंजन वाली है और यह सेकेंड ओनर कार है. इसका रजिस्ट्रेशन गुरुग्राम का है.

4. 2016 मॉडल की Swift LXI को इस वेबसाइट पर आप 2.90 लाख रुपये में खरीद सकते हैं. यह व्हाइट कलर की कार अब तक 77,813 KM चल चुकी है. कार पेट्रोल इंजन वाली है और यह थर्ड ओनर कार है. इसका रजिस्ट्रेशन फरीदाबाद का है.

