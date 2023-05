Driving on the Road: भारत में दाहिनी ओर जबकि यूरोप-अमेरिका में बायें क्यों होता है स्टेयरिंग व्हील? कभी सोचा है आपने, जान लें सही जवाब

Left- Right Side Driving on the Road: क्या आपने कभी सोचा है कि अमेरिका, यूरोपियन समेत कई देशों में गाड़ियों का स्टेयरिंग व्हील बायीं ओर क्यों होता है और वहां पर गाड़ियां सड़क के दाहिनी ओर क्यों दौड़ाई जाती हैं. जबकि भारत में स्टेयरिंग व्हील गाड़ी के दाहिनी ओर होता है और गाड़ियां सड़क के बायीं ओर चलाई जाती हैं. आपने शायद इस सवाल के बारे में कई बार सोचा होगा लेकिन आपको इसका सही जवाब नहीं मिला होगा. यह एक पेचीदा सवाल है, जिसका जवाब इतिहास, संस्कृति और कुछ हद तक विज्ञान से जुड़ा है .