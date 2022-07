Police ने बिना गलती के काट दिया Challan तो ऐसे कराएं उसे कैंसिल, नहीं भरना पड़ेगा जुर्माना

How To Avoid Paying Fine For Wrong Challan: गलतियां किसी से भी हो सकती हैं लेकिन जब आप मोटर वाहन के साथ सड़क पर सफर कर रहे होते हैं तो गलतियों की गुंजाइश कम से कम होनी चाहिए. ऐसा तभी होगा जब आप यातायात के सभी नियमों का पूरे तरीके से पालन करेंगे. केंद्र सरकार और तमाम राज्यों की सरकारें भी इस बात पर पूरा ध्यान दे रही हैं कि लोग यातायात नियमों का पालन करें. इसके लिए कड़े कानून भी बनाए गए हैं. जो लोग यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं, उन पर मौजूदा मोटर वाहन से जुड़े कानूनों के तहत कार्रवाई की जाती है. इनमें जुर्माना लगाने से लेकर जेल भेजे जाने तक का प्रावधान है.

आमतौर पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर लोगों का चालान काटा जाता है. लेकिन, इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें जेल नहीं हो सकती. कई ऐसे यातायात नियम हैं, जिनके उल्लंघन पर जेल जाने तक की नौबत आ सकती है. इसीलिए, सभी को यातायात नियमों का पालन करना चाहिए. लेकिन, यहां एक और बात आ जाती है कि जैसे किसी अन्य व्यक्ति से गलती हो सकती है, वैसे ही यातायात पुलिस से भी गलती हो सकती है. अगर मान लीजिए कि यातायात पुलिस ने आपका गलती से चालान काट दिया तो इसका यह बिल्कुल मतलब नहीं है कि अब उस चालान का जुर्माना आपको भरना ही पड़ेगा.

इसके लिए भी प्रावधान है कि अगर कोई यातायात पुलिसकर्मी आपका गलती से चालान काट देता है और आपको लगता है कि आपने किसी यातायात नियम का उल्लंघन नहीं किया तो आप इसके लिए संबंधित विभाग से संपर्क कर सकते हैं. यातायात पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी को इसकी शिकायत कर सकते हैं और यह बता सकते हैं कि आपने यातायात नियम का उल्लंघन नहीं किया, आपका गलत तरीके से चालान कटा है.

अगर वह आपकी शिकायत को सही पाते हैं तो आपका चालान रद्द कर दिया जाएगा. यह आप अपने शहर के यातायात पुलिस विभाग के दफ्तर में जाकर कर सकते हैं. इसके अलावा अगर तब भी आपका चालान रद्द नहीं होता तो आप चालान को कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते हैं.

