Inflation Data: महंगाई के मोर्चे पर बजट से पहले लोगों को मिली राहत, दिसंबर में कम हुई थोक मुद्रास्फीति, अब क्या पड़ेगा इसका असर?

Wholesale Price Index: देश में 1 फरवर 2023 को केंद्रीय बजट पेश किया जाना है. मोदी सरकार 2.0 का यह आखिरी पूर्ण बजट होने वाला है. हालांकि इससे पहले ही लोगों को राहत भरी खबर मिली है. दरअसल, बजट से पहले आए थोक महंगाई दर में गिरावट दर्ज की गई है. थोक कीमतों पर आधारित मुद्रास्फीति दिसंबर 2022 में घटकर 4.95 फीसदी हो गई है.

महंगाई

Wholesale Price Index (WPI) पर आधारित महंगाई दर में कमी देखने को मिली है. WPI आधारित मुद्रास्फीति गिरावट के बाद दिसंबर 2022 में 4.95% पर आ गई. वहीं इसको लेकर बताया जा रहा है कि मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों और कच्चे तेल की कीमतों में कमी आने के कारण महंगाई दर में गिरावट देखी गई है.

The annual rate of inflation based on all India Wholesale Price Index (WPI) falls to 4.95% for December 2022 against 5.85% recorded in November 2022: Ministry of Commerce & Industry pic.twitter.com/1tkXSqGf97

— ANI (@ANI) January 16, 2023