Railway Station पर Free Wifi को लेकर अश्विनी वैष्णव ने कर दिया बड़ा ऐलान, यात्रियों की हो गई बल्ले-बल्ले

Free Wifi: देश में हर रोज लाखों लोग ट्रेन के जरिए यात्रा करते हैं. ट्रेन के जरिए छोटी दूरी से लेकर लंबी दूरी की यात्रा करना काफी सुगम माना जाता है. साथ ही रेलवे के जरिए यात्रा करना अन्य यात्रा के साधनों से भी सस्ता पड़ता है. इसलिए रेलवे के जरिए अमीर से लेकर गरीब लोग तक यात्रा करते हुए देखे जाते हैं. हालांकि कई बार लोगों को रेलवे स्टेशन (Railway Station) पर काफी इंतजार भी करना पड़ता है. ऐसे में लोगों का समय कटना भी मुश्किल हो जाता है.

फ्री वाईफाई

वहीं रेलवे की ओर से रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को कई प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है. जिससे रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का अनुभव बेहतर किया जा सके. इसमें रेलवे यात्रियों के लिए फ्री वाई-फाई की सुविधा भी उपलब्ध है. आजकल ज्यादातर लोग स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं. जिसमें फ्री वाईफाई की सुविधा का फायदा भी उठाया जा सकता है.

हाई स्पीड वाईफाई

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट कर रेलवे स्टेशन पर फ्री वाईफाई (Free Wifi) सर्विस के बारे में बताया है. जिससे यात्रियों को काफी लाभ पहुंच सकता है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि रेल मंत्रालय के 6105 रेलवे स्टेशन पर फ्री वाईफाई की सुविधा लोगों के लिए उपलब्ध है. यह डेटा 4 अक्टूबर 2022 तक का है. साथ ही वाईफाई की सुविधा काफी सुरक्षित और हाई स्पीड वाली है.

Free Wi-Fi facility available at 6105 stations of @RailMinIndia. pic.twitter.com/AQNn0P6PO5

— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) October 6, 2022