वित्त मंत्रालय ने बजट पर शुरू किया ट्विटर क्विज, क्या आप जानते हैं इस सवाल का जवाब?

नई दिल्लीः केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने लोगों में बजट के प्रति जागरुकता फैलाने के लिए ट्विटर पर एक क्विज सीरीज शुरू किया. मंत्रालय ने ट्विटर अकाउंट पर पहला सवाल भी पोस्ट किया है, जिसमें पूछा गया है कि आजाद भारत का पहला आम बजट कब पेश किया गया था? मंत्रालय ने यूजर्स को वोट देने के लिए चार विकल्प भी दिए हैं.

#GeneralBudget2019 Now that our General Budget 2019-20 is around the corner, it would be a good time to refresh our knowledge about it. Today we start with our First Question.Let's see how many of us get it right.

When was the First General Budget of Independent India presented?

— Ministry of Finance (@FinMinIndia) June 18, 2019