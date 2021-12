भूलकर भी न डाउनलोड करें Spider-Man वाली नई मूवी, उड़ सकते हैं अकाउंट के पैसे

नई दिल्ली. Spider-Man: No Way Home: मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स (Marvel Cinematic Universe) की नई फिल्म 'स्पाइडर-मैन: नो वे होम' (Spider-Man: No Way Home) सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. इस फिल्म ने रिलीज के साथ ही कई सारे रिकॉर्ड भी तोड़े हैं. फिल्म को मिली बंपर ओपनिंग यह बताती है कि इसका लोगों में किस कदर क्रेज है. इसी बात का फायदा साइबर ठगी को अंजाम देने वाले जालसाज भी उठा रहे हैं.

स्पाइड मैन के नाम पर हो रही है ठगी

साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर्स ने शुक्रवार को लोगों को चेतावनी दी है कि शातिर जालसाज नई फिल्म 'स्पाइडर-मैन: नो वे होम' पर आधारित फिशिंग लिंक के माध्यम से लोगों को झांसा दे रहे हैं, और उनके बैंक डिटेल्स चुरा रहे हैं. Kaspersky रिसर्चर्स ने फिल्म के प्रीमियर से पहले धोखेबाजों की गतिविधियों को तेज किया और दर्शकों के बैंक डिटेल्स चुराने के लिए फिशिंग वेबसाइटों की मदद ली.

ये भी पढ़ें: अब आपके दरवाजे तक डिलीवर होगा डीजल, बस एक क्लिक में कर सकेंगे बुक

ऐसे करते हैं फ्रॉड

प्रीमियर से पहले नई सुपरहीरो फिल्म देखने के लिए, लोगों को रजिस्टर करने और अपने क्रेडिट कार्ड की जानकारी दर्ज करने के लिए कहा गया था. इसके बाद, उनके कार्ड से पैसे डेबिट किए गए और साइबर अपराधियों द्वारा पेमेंट लेने के बाद भी फिल्म देखने का मौका नहीं मिला.

दर्शकों में खासा उत्साह का उठा रहे हैं फायदा

साइबर-सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने बताया कि स्पाइडर मैन की फिल्मों को लेकर दर्शकों में खासा उत्साह है, जिसका साइबर क्रिमिनल्स द्वारा फायदा उठाया जा रहा है. Spider-Man: No Way Home इसका अपवाद नहीं है, कि लोग अपने चहेते सितारों की फिल्मों को जल्दी देखना चाहते हैं. यही साइबर अपराधियों द्वारा फिशिंग को और बढ़ाता है.

सुपरहीरो की फिल्मों को लेकर रहता है क्रेज

रिपोर्ट में कहा गया है, 'नो वे होम' के बारे में इंटरनेट पर कई तरह की अटकलें और अफवाहें चल रही हैं. कयास लगाया जा रहा है कि इस फिल्म में पिछले स्पाइडर फिल्मों के हीरो Tobey Maguire और Andrew Garfield वापसी कर रहे हैं. भले ही इस बात के कोई ठोस सबूत नहीं हो, लेकिन फैन्स ने अपनी ही थ्योरी बना रखी है.

ये भी पढ़ें: रेलवे के ऐसे-ऐसे नियम जिनके बारे में नहीं जानते होंगे आप, तोड़ने पर हो सकती है जेल

फिल्मों के फैन ऑर्ट का लेते हैं सहारा

रिपोर्ट में कहा गया है कि 'फिशिंग पेजों में रुचि बढ़ाने के लिए साइबर ठग फिल्म के ऑफिशियल पोस्टरों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि बल्कि लोगों को बरगलाने के लिए Spider Man फिल्मों के फैन ऑर्ट का सहारा लेते हैं.

लोगों को दी है मूवी न डाउनलोड करने की सलाह

Kaspersky ने लोगों से फिल्म को ऐसे वेबसाइट से डाउनलोड नहीं करने की सलाह दी है, क्योंकि लोगों को इन लिंक्स पर कई अन्य अवांछित प्रोग्राम को डाउनलोड करने को कहा जाता है. जिसमें Adware और Trojans वायरस तक शामिल होते हैं.

(इनपुट-IANS)

बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरें पढने के लिए यहां क्लिक करें