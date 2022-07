HDFC And HDFC Bank Merger: एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) और एचडीएफसी ल‍िम‍िटेड (HDFC Ltd.) के मर्जर की प्रक्र‍िया चल रही है. अब नए अपडेट के तहत बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने एचडीएफसी ल‍िम‍िटेड की सहयोगी एचडीएफसी प्रॉपर्टी वेंचर्स लिमि‍टेड (HDFC Property Ventures Ltd.) के नियंत्रण में बदलाव को मंजूरी दे दी है. एचडीएफसी लिमिटेड के एचडीएफसी बैंक के साथ विलय के बाद नियंत्रण में बदलाव होगा.

निदेशक मंडल से अप्रैल में म‍िली मंजूरी

गौरतलब है क‍ि एचडीएफसी बैंक और उसकी मूल कंपनी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन (HDFC Ltd.) को प्रस्तावित विलय के लिये अपने-अपने निदेशक मंडलों से अप्रैल में मंजूरी मिल गई थी. एचडीएफसी लिम‍िटेड ने बुधवार को शेयर बाजार को दी सूचना में कहा, 'भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने एचडीएफसी लिमिटेड की सहयोगी एचडीएफसी प्रॉपर्टी वेंचर्स लिमिटेड के नियंत्रण में बदलाव के लिये अपनी मंजूरी दे दी है.'

वित्तीय सेवा क्षेत्र की बड़ी कंपनी अस्तित्व में आएगी

इससे पहले एचडीएफसी बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से प्रस्तावित विलय की मंजूरी मिली है. पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने 16 जुलाई को दोनों वित्तीय इकाइयों के मर्जर के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी. आपको बता दें 4 अप्रैल को देश की सबसे बड़ी हाउस‍िंग फाइनेंस कंपनी एचडीएफसी लिमिटेड का निजी क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक एचडीएफसी बैंक में विलय का फैसला हुआ था. 40 अरब डॉलर के अधिग्रहण सौदे से वित्तीय सेवा क्षेत्र की एक बड़ी कंपनी अस्तित्व में आएगी. एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के विलय के साथ ही कंपनी नए वजूद में आ जाएगी.

कितना है कंबाइंड एसेट?

प्रस्तावित इकाई का कंबाइंड एसेट बेस लगभग 18 लाख करोड़ रुपये होगा. विलय के वित्त वर्ष 24 की दूसरी या तीसरी तिमाही तक पूरा होने की उम्मीद है, जो रेगुलेटरी अप्रूवल के अधीन है. सौदा प्रभावी होने के बाद, एचडीएफसी बैंक 100 प्रतिशत सार्वजनिक शेयरधारकों के स्वामित्व में होगा और एचडीएफसी के मौजूदा शेयरधारकों के पास बैंक का 41 प्रतिशत हिस्सा होगा.

बीएसई ने कही यह बात

बीएसई ने अपने अवलोकन पत्र में कहा है, 'कंपनी को सलाह दी जाती है कि वह एनसीएलटी के समक्ष दायर की जाने वाली याचिका में सेबी या किसी अन्य नियामक द्वारा किसी भी संस्था, उसके निदेशकों / प्रमोटरों और प्रमोटर समूह के खिलाफ की गई सभी कार्रवाइयों के विवरण का खुलासा करे.' इतना ही नहीं, प्रत्येक एचडीएफसी शेयरधारक को प्रत्येक 25 शेयरों के लिए एचडीएफसी बैंक के 42 शेयर मिलेंगे. यानी ग्राहकों पर भी इसका असर पड़ेगा.

