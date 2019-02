आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई से गदगद हुए रतन टाटा, ट्वीट कर कहा- 'गर्व है...'

नई दिल्ली: दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा ने भारतीय वायुसेना द्वारा पाकिस्तान में आतंकी संगठन ' जैश-ए-मोहम्मद' के कैंप पर किए गए हवाई हमलों की बुधवार को तारीफ की. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व क्षमता की भी सराहना की है. रतन टाटा ने ट्वीट में कहा, "हम पाकिस्तान में चल रहे आतंकी प्रशिक्षण शिविरों पर हवाई हमले के लिए प्रधानमंत्री और भारतीय वायुसेना को बधाई देते हैं. पाकिस्तान अपने यहां आतंकी शिविर नहीं होने का दावा करता रहा है. भारत को अपने जवानों पर हुए आत्मघाती हमले के बदले में की गई जवाबी कार्रवाई पर गर्व है."

भारत ने नियंत्रण रेखा (एलओसी) से करीब 80 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के अशांत प्रांत खैबर पख्तूनख्वा के बालाकोट में जैश - ए - मोहम्मद के सबसे बड़े प्रशिक्षण केंद्र पर बम गिराए. भारत की इस कार्रवाई में बड़ी संख्या में आतंकवादी, प्रशिक्षक एवं शीर्ष कमांडर मारे गए.

We congratulate the PM and the IAF for the successful air strikes on the terrorist training camps which Pakistan has claimed never existed! India is proud of the firm action taken in retaliation to the suicide attack on our soldiers a few days ago. @narendramodi

