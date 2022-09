SBI Customer: आपकी गाड़ी में लगा है FastTag तो एसबीआई ने दी खास सुविधा, करोड़ों ग्राहकों को होगा फायदा

State Bank Of India: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) देश के करोड़ों लोगों के लिए खास सुविधा लेकर आया है. अगर आप भी गाड़ी चालते हैं और आपकी गाड़ी में फास्टैग (FASTag) लगा है तो आप खुश हो जाइए. देशभर में इस समय फास्टैग के जरिए ही टोल टैक्स (Toll Tax) का पेमेंट किया जाता है तो ऐसे में कई बार लोगों को टोल देने में परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब से आपको बैलेंस संबधी किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी.

एसबीआई के ग्राहकों को होगा फायदा

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक अब आसानी से फास्टैग का बैलेंस चेक कर सकते हैं. एसबीआई ने इस बारे में ट्वीट करके जानकारी दी है. आइए आपको बताते हैं कि क्या प्रोसेस है-

SBI ने किया ट्वीट

स्टेट बैंक ने अपने ऑफिशियल ट्वीट में लिखा है कि डियर एसबीआई फास्टैग कस्टमर, अब अगर आपको अपने फास्टैग का बैलेंस चेक करना है तो उसके लिए सिर्फ एक मैसेज करना होगा. आप अफने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 7208820019 नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और अपने फास्टैग का बैलेंस चेक कर सकते हैं.

Dear SBI FASTag Customer, send an SMS to 7208820019 from your registered mobile number to quickly know your SBI FASTag balance. #SBIFastag #SBI #AmritMahotsav pic.twitter.com/mDQQgDl7Mv

— State Bank of India (@TheOfficialSBI) September 10, 2022