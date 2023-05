Train Ticket Rules: चलती ट्रेन में वेटिंग पैसेंजर आसानी से हासिल कर सकते हैं कंफर्म सीट, बस ऑनलाइन करना होगा ये काम

How To Check Seat Availability In Train: कई बार आपको इमरजेंसी में रेलवे की टिकट बुक करवानी पड़ जाती है. जिसके चलते आपको कंफर्म टिकट नहीं मिल पाती और आपको केवल वेटिंग टिकट लेकर सफर करना पड़ जाता है. अगर सफर थोड़ी-बहुत देर का हो तो आप जैसे-तैसे उसे काट भी लेते हैं लेकिन अगर आपको लंबी जर्नी करनी हो तो मुसीबत बढ़ जाती है. ऐसे में बस एक ही मन करता है कि काश बैठने-लेटने के लिए एक अदद सीट मिल जाए.

चलती ट्रेन में हासिल कर सकते हैं पक्की सीट अगर आप भी ट्रेन में सफर (Train Ticket Rules for Waiting Passengers) के दौरान कभी इस तरह की समस्या का सामना करें तो घबराएं नहीं बल्कि आप एक ट्रिक का सहारा लें. इस ट्रिक के जरिए आप कुछ देर में पता लगा लेंगे कि ट्रेन के किस डिब्बे में कौन-सी सीट खाली है. इसके बाद आप ट्रेन में सफर कर रहे टीटीई के पास जाकर वह सीट अपने नाम पर अलॉट करवा सकते हैं. आइए जानते हैं कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं और चलती ट्रेन में कंफर्म सीट पाने के लिए नियम क्या हैं. IRCTC की वेबसाइट से मिलेगी जानकारी आपको चलती ट्रेन में कंफर्म सीट पाने के लिए सबसे पहले IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट https://www.irctc.co.in/online-charts/ पर क्लिक करना होगा. वेबसाइट ओपन करते ही आपको होम पेज पर बुक टिकट का टैब दिखेगा. इस ठीक ऊपर PNR स्टेटस और चार्ट/वैकेंसी का टैब नजर आएगा. इसके बाद आप इस चार्ट और वैकेंसी वाले आइकॉन पर क्लिक (Train Ticket Rules for Waiting Passengers) कर दें. ऐसा करते ही आपको सामने रिजर्वेशन चार्ट और जर्नी डिटेल का टैब खुल जाएगा. इस ट्रिक को कर लें अप्लाई यह टैब खुलने के बाद आप उसमें अपनी ट्रेन नंबर, स्टेशन, यात्रा की तारीख और बोर्डिंग स्टेशन समेत तमाम जानकारी भर दें. यह जानकारी भरने के बाद सर्च बटन को क्लिक करें. इसके बाद कोच और क्लास के आधार पर सीटों की जानकारी आपके सामने खुल जाएगी. उसे देखकर आपको पता चल जाएगा कि किस डिब्बे में कौन से नंबर की सीट खाली है. ऑनलाइन दिख जाता है खाली सीट का डेटा इससे पहले तक भारतीय ट्रेनों में सफर करने वाले वेटिंग टिकट (Train Ticket Rules for Waiting Passengers) वाले यात्रियों को सीट पाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती थी. ट्रेन मे सीट खाली रहने के बावजूद टीटीई आसानी से उन्हें यात्रियों को नहीं देते थे और इसके लिए सुविधा शुल्क वसूलते थे. ऐसे में जो यात्री टीटीई की जेब गर्म कर देते थे, उसे सीट मिल जाती थी. जबकि बाकी यात्री परेशानी झेलकर सफर को मजबूर रहते थे. कारगर है भारतीय रेलवे का नया सिस्टम अब भारतीय रेलवे ने इस समस्या से निपटने के लिए सीट उपलब्धता का डेटा (Train Ticket Rules for Waiting Passengers) ऑनलाइन दिखाना शुरू कर दिया. इससे व्यवस्था में पारदर्शिता आई है और जागरूक यात्री इंटरनेट पर खुद ही खाली बर्थ ढूंढकर टीटीई के जरिए उसे हासिल कर पा रहे हैं. बता दें कि ट्रेन में 2 तरह के चार्ट तैयार होते हैं. पहला चार्ट ट्रेन खुलने से चार घंटे पहले तैयार कर लिया जाता है. जबकि दूसरा चार्ट ट्रेन चलने के बाद खाली सीटें चेक करने के बाद टीटीई ऑनलाइन अपडेट करते हैं. यह दूसरे वाला चार्ट देखने के बाद ही यात्री सीट की डिमांड कर सकते हैं.