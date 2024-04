Common Interview Question: इंटरव्यू में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं ये सवाल, जानिए कैसे देना है जवाब

Interview Question: जब हम किसी नौकरी या फिर किसी बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ाई के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहां हमें इंटरव्यू देना पड़ता है. आज हम यहां किसी जॉब के लिए होने वाले इंटरव्यू के बारे में बात कर रहे हैं. हम यहां उन सवालों के बारे में बात कर रहे हैं जो एकदम बेसिक हैं, मतलब लगभग हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं.

मुझे अपने बारे में बताइये. (Tell me about yourself)

यह आपको बात करने के लिए एक ओपनर है. इसे पॉजिशन के लिए छोटा और रिलेवेंट रखें. अपने स्किल और एक्सपीरिएंस पर संक्षेप में चर्चा करें जो आपको इसके लायक बनाते हैं.

आपको यह नौकरी क्यों चाहिए (Why do you want this job)

आप इस रोल में इंटरेस्ट क्यों रखते हैं. कंपनी और रोल के लिए अपना उत्साह दिखाएं. नौकरी डिस्क्रिप्शन के उन पहलुओं को उजागर करें जो आपके और आपके कैरियर के टारगेट से मेल खाते हों.

हम आपको नौकरी क्यों दें? (Why should we hire you)

अपने आप को और अपने वेल्यू प्रपोर्शन को बेचें. इंटरव्यू लेने वाले को विश्वास दिलाएं कि आप बेस्ट कैंडिडेट हैं. संक्षेप में अपनी स्ट्रेंथ को दिखाएं और बताएं कि वे कंपनी को सीधे कैसे फायदा पहुंचाती हैं.

आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या हैं? (What are your strengths and weaknesses)

एक क्लासिक जो सेल्फ अवेयरनेस का आकलन करता है. खास उदाहरणों का उपयोग करके अपनी स्ट्रेंथ के बारे में कॉन्फिडेंस से बोलें. वीकनेस के लिए, डेवलपिंग एरियर को स्वीकार करें और सुधार के लिए आप कैसे काम कर रहे हैं.

आप खुद को अगले 5 साल में कहां देखते हैं? (Where do you see yourself in five years)

आपके भविष्य के गोल और महत्वाकांक्षा. महत्वाकांक्षा दिखाएं और यह कि आपके गोल कंपनी की दिशा के अनुरूप हों. दिखाएं कि आप इस भूमिका को अपने करियर पाथ में एक सीढ़ी के रूप में देखते हैं.

मुझे उस समय के बारे में बताएं जब आपको किसी चुनौती का सामना करना पड़ा और आपने उससे कैसे पार पाया (Tell me about a time you faced a challenge and how you overcame it)

प्रॉब्लम सॉल्विंग और फ्लेक्सिबिलिटी. उस खास स्थिति के बारे में बताएं जहां आपको किसी चुनौती का सामना करना पड़ा. इसे संबोधित करने के लिए आपके द्वारा उठाए गए कदमों और पॉजिटिव रिजल्ट के बारे में बताएं.

उस समय के बारे में बताएं जब आपने एक टीम में प्रभावी ढंग से काम किया (Describe a time you worked effectively in a team)

कोलेब्रेशन और टीम वर्क स्किल. एक उदाहरण दें जहां आपने किसी गोल को पाने के लिए दूसरों के साथ कोलेब्रेट किया हो. ग्रुप में अपने कम्यूनिकेशन, टीम वर्क और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को दिखाएं.

