UP Board 12th Topper: यूपी बोर्ड 12वीं के ये रहे 10 टॉपर, जानिए किसके आए कितने नंबर

UP Board 12th Toppers List With Marks: यूपी बोर्ड ने 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है. इस साल के टॉपर्स की पूरी लिस्ट हम यहां आपको बता रहे हैं. आपने भी अगर यूपी बोर्ड 12वीं के एग्जाम दिए थे तो आप भी अपना रिजल्ट यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं.

UP Board Results 2022: Intermediate toppers

शुभ छपरा को 500 में से 489



SMS से ऐसे चेक करें रिजल्ट: अगर यूपी बोर्ड 12वीं क्लास का रिजल्ट चेक करना है तो अपने फोन के मैसेज बॉक्स में जाकर UP12 टाइप करना है. इसके बाद स्पेस देकर अपना रोल नंबर टाइप करना है. अब इस मैसेज को 56263 पर भेज देना है. मैसेज भेजने के कुछ ही देर बाद आपका रिजल्ट आपके मोबाइल पर SMS के माध्यम से आ जाएगा. हालांकि मैसेज से नंबर चेक करने के लिए स्पेशल मैसेज का चार्ज देना होगा. यूपी बोर्ड ने इस इस साल बोर्ड परीक्षा का आयोजन 16 फरवरी से लेकर 04 मार्च के बीच आयोजित कराई थी. इसमें 58 लाख से ज्यादा छात्र-छात्राएं शामिल हुए थे. बोर्ड परीक्षा की कॉपियों के मूल्यांकन का काम 18 मार्च को शुरू किया गया था जोकि 31 मार्च को पूरा हो गया था. ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले ताज़ा ख़बर अभी पढ़ें सिर्फ़ Zee News Hindi पर| आज की ताजा ख़बर, लाइव न्यूज अपडेट, सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली सबसे भरोसेमंद हिंदी न्यूज़ वेबसाइट Zee News हिंदी।

सौरभ गंगवार को 500 में से 486अनामिका को 500 में से 486प्रियांशु उपाध्याय को 500 में से 485खुशी को 500 में से 485 अंक मिले हैंसुप्रिया को 500 में से 485शिव को 500 में से 484पीयूष तोमर को 500 में से 484सुभाषना को 500 में से 484बिक्रम सिंह को 500 में से 484निखिल तिवारी को 500 में से 484