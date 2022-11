Zee News Select: एजुकेशन और जॉब की बड़ी खबरें, जो दिनभर छाई रहीं | 02 November 2022

SDM Salary: अपने एरिया में डीएम जितनी ही होती है एसडीएम की पावर, जानिए कितनी होती है सैलरी और क्या होते हैं काम | Click here to Read

किसी भी जिले में प्रशासनिक स्तर पर आप डीएम (DM) के बाद जो शब्द सबसे ज्यादा सुनते होंगे, वो है एसडीएम (SDM). लोगों के मन में एसडीएम को लेकर कई तरह की कंफ्यूजन होती है. एसडीएम की फुल फॉर्म (Sub Divisional Magistrate) है. यहां मैजिस्ट्रेट शब्द की वजह से कुछ को ये लगता है कि एसडीएम न्यायालय से जुड़ा काम करता है, लेकिन ऐसा नहीं है.

क्या आप जानते हैं कि यूपीएससी सिविल सेवा के इंटरव्यू में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं? अक्सर लोगों को लगता है कि यह आम इंटरव्यू की तरह होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है. यूपीएससी के इंटरव्यू में उम्मीदवारों से देश और दुनिया के बारे में कई कठिन सवाल पूछे जाते हैं. इसके अलावा उनसे कुछ ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं, जिनका जवाब उन्हें अपने विवेक के आधार पर देना होता है.

आज हम एक ऐसे आईएएस अधिकारी की बात कर रहे हैं जिसे महज 6 दिन का ही डीएम बनाया गया. ये आईएएस अपने बैच के सेकंड टॉपर थे. हम बात कर रहे हैं 2012 बैच के IAS श्रीराम वेंकिटरमण की. 24 जुलाई को IAS वेंकटरमण को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नियुक्त किया गया था और उन्होंने 26 जुलाई को जॉइन किया था. एक अगस्त को उन्हें इस पद से हटा दिया गया.

कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है. मेहनत अपना रंग दिखाती है. आज हम आपको एक ऐसे ही शख्स के बारे में बता रहे हैं जो अब अफसर बन गए हैं. हम बात कर रहे हैं अरनव मिश्रा की. अरनव ने यूपीएससी का एग्जाम दिया था इसके अलावा पीसीएस का भी एग्जाम दिया था. यूपीएससी में उनका नाम पहली लिस्ट में नहीं आया लेकिन जब दूसरी लिस्ट आई तो वह IAS अफसर बन गए.

आवेदन रद्द होने पर फीस वापसी के नियम के उल्लंघन पर यूजीसी की तरफ से कॉलेजों की मान्यता समाप्त कर दी जाएगी. इतना ही नहीं, कॉलेजों को दिए जाने वाले सभी ग्रांट्स रोक दिए जाएंगे. कॉलेजों के खिलाफ कार्रवाई यहीं नहीं रुकेगी बल्कि स्टेट गवर्नमेंट के स्टेट एक्ट के तहत एक्शन लिया जाएगा.

परीक्षा की जो उम्मीदवार तैयारी कर रहे हैं वह जानते हैं ये परीक्षा कितनी मुश्किल है. आइए ऐसे में जानते हैं साल 2019 में UPSC Civil Services की परीक्षा में लड़कियों में टॉप पर रही सृष्टि देशमुख (Srushti jayant deshmukh) के बारे में जिन्होंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज की परीक्षा में देशभर में 5वां स्थान हासिल किया. उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट में सोशियोलॉजी चुना था.

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) ने अलग अलग ट्रेड्स में ट्रेड / तकनीशियन अपरेंटिस पद के लिए रोजगार समाचार (29 अक्टूबर-04 नवंबर) 2022 में नोटिफिकेशन जारी किया है. नोटिफिकेशन में दी गई विशिष्ट शैक्षणिक योग्यता रखने वाले उम्मीदवार आईओसीएल अपरेंटिस भर्ती 2022 के लिए 12 नवंबर 2022 तक या उससे पहले आवेदन कर सकते हैं. अलग अलग ट्रेडों में कुल 265 ट्रेड/टेकनीशियन अपरेंटिस पोस्ट उपलब्ध हैं.

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा (CSE) सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है, जिसमें लाखों कैंडिडेट्स परीक्षा की तैयारी में सालों लगाते हैं. दिल्ली के पुराने राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर की गलियों में ऐसे कैंडिडेट्स की भीड़ है, जो जीवन में एक उद्देश्य के साथ जी रहे हैं और वह है प्रतिष्ठित परीक्षा को पास करना और सिविल सेवकों के रूप में देश की सेवा करना.

