Zee News Select: एजुकेशन और जॉब की बड़ी खबरें, एक क्लिक में पढ़िए पूरी डिटेल | 04 October 2022

मेहनत और हौसले से कोई भी पत्थर तोड़ सकता है. ऐसी ही कहानी है दिल्ली पुलिस में तैनात सब इंस्पेक्टर रेखा गुप्ता की बेटी पूजा गुप्ता की, जिन्होंने UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2020 में AIR 42 हासिल की. आईएएस ऑफिसर पूजा गुप्ता ने तीसरे एटेम्पट में यूपीएससी परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी.

सोशल मीडिया पर पूजा सिंघल और उनके पति अभिषण झा को काफी ज्यादा सर्च किया जा रहा है. लोग उनकी लव स्टोरी के बारे में जानना चाहते हैं. ऐसे में हम आपको बता रहे हैं कि दोनों का प्यार कैसे परवान चढ़ा था. मीडिया में सामने आ रही खबरों के मुताबिक, झारखंड कैडर की आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल और अभिषेक झा पहली बार फेसबुक पर ही मिले थे.

केरल की स्टेट शूटिंग चेंपियनशिप में खेलकर तीन गोल्ड़ मेडल जीतने के साथ केरल स्टेट का रिकॉर्ड ब्रेक भी उन्होंने किया. केरल कैडर के आईएएस पिता से प्रेरणा लेकर आईएएस अफसर बन गईं इस आईएएस अफसर के पति भी एक आईएएस अफसर है, यह भी एक इत्तेफाक है कि दोनो पति-पत्नी उत्तर प्रदेश कैडर और 2014 बैच के आईएएस अफसर है. मसूरी से लेकर उन्नाव तक का सफर एक साथ रहा. जी हां हम बात कर रहे है आईएएस अफसर मेधा रूपम की.

यूपीएससी का एग्जाम क्लीयर करने के बाद कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग के लिए LBSNAA में रखा जाता है. इस दौरान कई जोड़ियां भी बन जाती है जो आगे चलकर शादी तक पहुंचती हैं. आज हम आपको एक ऐसी IAS IPS की लव स्टोरी के बारे में बताने जा रहे हैं जोकि LBSNAA से शुरू नहीं हुई थी क्योंकि दोनों अधिकारी अलग अलग बैच के हैं. हम बात कर रहे हैं तुषार सिंग्ला और नवजोत सिमी की.

कहते हैं कि अगर इंसान के अंदर दृढ़ निश्चय हो और कुछ कर गुजरने का जब्बा हो तो सफलता उसके कदम चूमती है. ऐसा ही कुछ कर दिखाया है राजस्थान के पाली मारवाड़ में पैदा होने वाली उम्मुल खेर ने. उम्मुल खेर विकलांग पैदा हुईं, लेकिन उन्होंने विकलांगता को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया. उन्होंने मन लगाकर पढ़ाई की और पहले ही प्रयास में यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा को पास कर दिखाया. उम्मुल खेर आज एक आईएएस अधिकारी हैं.

UPSC परीक्षा को पास करना कोई बच्चों का खेल नहीं है क्योंकि यह देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है. सिविल सेवा परीक्षा को पास करने के लिए बहुत मेहनत और धैर्य की आवश्यकता होती है. आज हम बात करेंगे आईएएस अधिकारी अंजू शर्मा की, जो 12वीं कक्षा में कुछ विषयों में फेल हो गई थीं, हालांकि 22 साल की उम्र में यूपीएससी परीक्षा पास कर सफलता हासिल की. ​​उन्होंने असफलता को सफलता में बदल दिया.

सृष्टि जयंत देशमुख ने ऑल इंडिया रैंक 5 हासिल की और संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) यूपीएससी सीएसई 2018 में टॉपर महिला उम्मीदवार बन गईं. सृष्टि ने पहले ही प्रयास में यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली थी. उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग के तीसरे साल में यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी थी. उन्होंने यूपीएससी और इंजीनियरिंग परीक्षाओं की तैयारी साथ-साथ की.

यूपी पुलिस में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे कैंडिडेट्स के लिए जल्द ही नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है. यूपी पुलिस में कांस्टेबल की 26000 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है. भर्ती का डिटेल नोटिफिकेशन जारी होने और आवेदन प्रक्रिया शुरू होने से पहले अभ्यर्थियों ने आयु सीमा में छूट की मांग तेज कर दी है. यूपी पुलिस 26000 कांस्टेबल भर्ती के लिए ओवरएज हो चुके युवा योगी सरकार से आयु सीमा में दो से चार साल छूट देने की मांग कर रहे हैं.

