Zee News Select: एजेकुशन और जॉब की बड़ी खबरें, जो दिनभर छाई रहीं | 16 September 2022

KBC में चीता पर पूछा था 75 लाख का सवाल, ये था जवाब; पर कंटेस्टेंट ने छोड़ दिया शो | Click here to read

पढ़ाई की जब बात आती है तो कौन बनेगा करोड़पति को हम कैसे भूल सकते हैं. कौन बनेगा करोड़पति में भी तो GK (जनरल नॉलेज) के ही सवाल होते हैं. अगर आप इन सभी सवालों के सबी जवाब दे दें तो आप करोड़पति बन सकते हैं. आज हम आपको ऐसे ही सवालों के जवाब बता रहे हैं जोकि कौन बनेगा करोड़पति के 14वें सीजन में पूछे गए हैं.

अपने क्षेत्र में DM जैसी होती है SDM की पावर, इतनी मिलती है सैलरी और करते हैं ये काम | Click here to read

सरकारी नौकरी हो और रुतबे वाली हो तो बात ही अलग होती है. आज हम आपको यहां SDM के लिए सिलेक्शन से लेकर उनके काम तक की पूरी जानकारी दे रहे हैं. एसडीएम की फुल फॉर्म (Sub Divisional Magistrate) है. यहां मैजिस्ट्रेट शब्द की वजह से कुछ को ये लगता है कि एसडीएम न्यायालय से जुड़ा काम करता है, लेकिन ऐसा नहीं है. वहीं डिवीजन स्तर पर डीएम जैसे अधिकार एसडीएम के पास होते हैं.

यूपी पुलिस में 2430 पदों पर भर्ती का एग्जाम, UPPRPB का ये है लेटेस्ट अपडेट! | Click here to read

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) रेडियो ब्रांच के तहत 2430 खाली पदों को भरेगा. कुल पदों में से1374 खाली पद सहायक ऑपरेटर के लिए, 936 हेड ऑपरेटर के लिए और 120 खाली पद वर्क शॉप हैंड के लिए हैं. इसके लिए बोर्ड को 539841 आवेदन प्राप्त हुए हैं.

पुलिस कांस्टेबल भर्ती के कटऑफ मार्क्स जारी, यहां से डाउनलोड करें पीडीएफ | Click here to read

राजस्थान पुलिस ने कॉन्स्टेबल के पद के लिए कटऑफ मार्क्स 2022 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है. राजस्थान पुलिस कांस्टेबल कटऑफ मार्क्स 2022 की पीडीएफ आधिकारिक वेबसाइट-police.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है.

कभी पिस्टल चलाते तो कभी पहाड़ों में बुलेट पर घूमते नजर आती हैं ये खूबसूरत IAS | Click here to read

सिविल सेवा परीक्षा (UPSC) को देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक माना जाता है. जहां कुछ उम्मीदवार पहले ही प्रयास में सफल हो जाते हैं, वहीं कुछ कई प्रयासों के बाद सफलता का स्वाद चखते हैं. छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा जिले में पली-बढ़ी नम्रता जैन का एक सपना था- सिविल सर्विसेज में जाने का.

CUET-UG पास करने वालों को मिलेगा इन 90 यूनिवर्सिटीज में एडमिशन, ये रही पूरी लिस्ट | Click here to read

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 16 सितंबर को कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट अंडरग्रेजुएट (CUET UG 2022) के रिजल्ट की घोषणा कर दी है. उम्मीदवार जो सीयूईटी यूजी 2022 में उपस्थित हुए थे, वे आधिकारिक वेबसाइट- cuet.samarth.ac.in पर स्कोरकार्ड चेक कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं. CUET UG 2022 स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए, उम्मीदवारों को एप्लिकेशन नंबर, जन्म तिथि की जरूरत पड़ेगी.

क्लर्क-स्टेनो, असिस्टेंट, चपरासी समेत इन पदों पर निकली सरकारी नौकरी, आयु सीमा 45 साल | Click here to read

सरकारी नौकरी की तलाश करने वालों के लिए शानदार मौका है. सबसे खास बात कि यह 10वीं और 12वीं पास कैंडिडेट्स भी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं. अलग अलग पोस्ट के लिए 444 पदों पर भर्ती होनी है. इसलिए ध्यान रखें कि आपके पास जो योग्यता है आप उसी के लिए आवेदन करें.

EPFO में चल रही है भर्ती, इस पते पर भेजना है फॉर्म; सैलरी 34,800 रुपये महीना तक | Click here to read

क्या आप वही हैं जो एक नए नौकरी नोटिफिकेशन की तलाश में हैं? यदि हां, तो यह खबर आपके लिए है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के उच्च अधिकारी के 32 पदों को भरने के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं. ईपीएफओ भर्ती अधिसूचना 2022 लेखा परीक्षक पद की नियुक्ति के लिए है.

SSC CGL का भर्ती के लिए नोटिफिकेशन, आपके पास है ये डिग्री तो कर सकते हैं आवेदन | Click here to read

कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) अब इस शनिवार यानी 17 सितंबर 2022 को सीजीएल परीक्षा 2022 अधिसूचना अपलोड करेगा. इसलिए, उम्मीदवार 17 सितंबर 2022 से एसएससी सीजीएल 2022 परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. इससे पहले, आयोग को 10 सितंबर 2022 को ग्रेजुएट लेवल परीक्षा 2022 नोटिफिकेशन जारी करने की उम्मीद थी.

मंत्रालय में निकली बंपर नौकरी, कोई पेपर नहीं; 78000 रुपये महीना मिलेगी सैलरी | Click here to read

अर्थ साइंस मंत्रालय के तहत भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने प्रोजेक्ट साइंटिस्ट I, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट II, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट III, रिसर्च एसोसिएट, JRF / SRF और अन्य सहित 160+ पदों की भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 09 अक्टूबर 2022 तक या उससे पहले पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भर्ती 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं.

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर