Zee News Select: एजेकुशन और जॉब की बड़ी खबरें, जो दिनभर छाई रहीं | 26 September 2022

CUET PG का रिजल्ट जारी, इस डायरेक्ट लिंक से करें स्कोर कार्ड डाउनलोड

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने आज सीयूईटी पीजी परिणाम 2022 जारी कर दिया है. परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले सभी उम्मीदवार आधिकारिक सीयूईटी पीजी वेबसाइट cuet.nta.nic.in पर अपने स्कोर कार्ड चेक कर सकते हैं. रिजल्ट की तारीख की घोषणा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के प्रमुख एम जगदीश कुमार ने 25 सितंबर को अपने ट्विटर हैंडल से की थी.

आपने कर रखी है इतनी पढ़ाई, तो बैंक में नौकरी के लिए कीजिए आवेदन, आयुसीमा 35 साल

यूको बैंक ने सिक्योरिटी ऑफिसर के पदों को भरने के लिए कैंडिडेट्स से आवेदन मांगे हैं. इच्छुक उम्मीदवार बैंक की आधिकारिक वेबसाइट ucobank.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 19 अक्टूबर है. इस भर्ती अभियान के माध्यम से बैंक में कुल 10 खाली पदों को भरा जाएगा. वैकेंसी की संख्या अनंतिम है और इसे बैंक के विवेकाधिकार पर बदला जा सकता है.

इस अंदाज में ऑफिसियल मीटिंग में फैसले लेती हैं Tina, आप भी फोटो देखकर रह जाएंगे दंग

IAS टीना डाबी के कभी बाहर घूमने के तो कभी घर के फोटो तो आपने देखें होंगे. क्या आपने कभी देखा है कि टीना डाबी जब ऑफिस में काम करती हैं तो उनका अंदाज एकदम अलग होता है. आज हम टीना डाबी के उसी अंदाज के फोटो आपको दिखा रहे हैं.

SBI में नौकरी के लिए आवेदन करने का आखिरी मौका, कोई आवेदन फीस नहीं; ऐसे करें अप्लाई

बैंक में सरकारी नौकरी की तलाश करने वालों को लिए देश के सबसे बड़े बैंक में नौकरी के लिए आवेदन करने का आखिरी मौका है. एसबीआई की ओर से 27 सितंबर को जूनियर एसोसिएट (कस्टमर स्पोर्ट एंड सेल्स) के पद के लिए आवेदन प्रक्रिया बंद कर दी जाएगी. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार एसबीआई की वेबसाइट sbi.co.in, ibpsonline.ibps.in पर करियर पोर्टल पर अपना आवेदन जमा कर सकते हैं.

UPSC ने इन पदों को भरने के लिए मांगे आवेदन, सैलरी 7वें वेतन आयोग के मुताबिक

संघ लोक सेवा आयोग ने अभियोजक और अन्य पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं. योग्य उम्मीदवार यूपीएससी की आधिकारिक साइट upsc.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. यह भर्ती अभियान संगठन में 52 पदों को भरेगा. इन पदों के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 13 अक्टूबर, 2022 तक है.

इंजीनियर बनने निकलीं थीं, UPSC एग्जाम में टॉप कर बन गईं IAS; ऐसी है अफसर की स्टोरी

UPSC परीक्षा को पास करना कोई बच्चों का खेल नहीं है क्योंकि यह देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है. सिविल सेवा परीक्षा को पास करने के लिए बहुत मेहनत और धैर्य की आवश्यकता होती है. आज हम एक ऐसी ही महिला अफसर की बात करने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत के बाद यूपीएससी एग्जाम क्रेक किया और AIR 3 हासिल की.

वन नेशन वन एंट्रेंस आने के बाद नहीं होंगे NEET और JEE Main जैसे ये एग्जाम

देश में नई शिक्षा नीति आने के बाद से ही शिक्षा के क्षेत्र में लगातार बदलाव हो रहे हैं. अब उच्च शिक्षा के स्तर पर बदलावों की तैयारी चल रही है इसी को लेकर जी न्यूज की बात यूजीसी के चैयरमैन से हुई जिन्होंने कई नई जानकारियां साझा कीं. उन्होंने बताया कि देश में वन नेशन वन एंट्रेंस (One nation one entrance) टेस्ट को लाने की तैयारी शुरू हो गई है. यूजीसी के वन नेशन-वन परीक्षा प्रस्ताव के लागू होने के बाद, एनईईटी यूजी (NEET UG) और जेईई मेन (JEE Main) परीक्षाएं नहीं होंगी.

10वीं पास के लिए 309 पदों पर निकली सरकारी नौकरी, बिना एग्जाम होगी डायरेक्ट भर्ती

सरकारी नौकरी की तलाश करने वालों के लिए हम यहां लेटेस्ट नौकरी की जानकारी लेकर आए हैं. यहां बताई जा रही नौकरियां 10वीं पास तक के लिए हैं. बिहार के साइंस एंड टेक्नोलॉडी विभाग में बंपर सरकारी नौकरी के लिए भर्तियां निकाली गई हैं. इस विभाग में ऑफिस अटेंडेंट के 300 से ज्यादा पदों पर भर्तियों के लिए आवेदन मांगे गए हैं.

